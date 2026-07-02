Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton (Ferrari): Bruder Nicolas baff nach Fahrt im F1-Rennwagen

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton (41) bescherte seinem Bruder Nicolas (34) vorgezogene Weihnachten: Der siebenfache Weltmeister setzte in Fiorano Nicolas in den Ferrari-Dreisitzer.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Nicolas und Lewis Hamilton in Fiorano
Nicolas und Lewis Hamilton in Fiorano
Foto: Ferrari
Nicolas und Lewis Hamilton in Fiorano
© Ferrari

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Wie fühlt sich ein Formel-1-Rennwagen an? Für die meisten Fans bleibt das eine unbeantwortete Frage, denn F1-Autos fahren, das lässt sich nur an wenigen Orten und zu sündhaften Preisen.

Werbung

Werbung

Um den Menschen Formel-1-Feeling zu verleihen, hat Ferrari einen Dreisitzer gebaut. Und genau in den hat Superstar Lewis Hamilton vor kurzem seinen Bruder Nicolas gesetzt. Der 34-jährige Tourenwagen-Racer Nicolas ist hin und weg, wie er auf Instagram geteilt hat.

Nicolas schreibt: «Lewis rief an und bot mir die Chance meines Lebens. Als Passagier in einem dreisitzigen Ferrari-Formel-1-Wagen, mit ihm am Steuer! Ich flog nach Fiorano und war der Erste im Auto. Ich konnte es nicht fassen! Der verrückteste Moment war, dass ich jahrelang hinter Lewis’ F1-Auto in der Garage gestanden hatte, aber diesmal liess ich mich ins Auto gleiten, direkt hinter seiner rechten Schulter. Es war ein sehr surrealer Moment.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Das Auto war Baujahr 2005 mit einem V10-Motor. Als die Fahrt begann, war ich einfach überwältigt von dem Sound und der Geschwindigkeit, aber schnell befand ich mich im Stolzer-Bruder-Modus und sah Lewis einfach nur zu. Nachdem ich 34 Jahre lang Teil seiner Karriere war, als Kind mit ihm auf jeder Rennstrecke, durch den Kartsport bis hin zur Formel 1, konnte ich endlich erleben, wofür all die harte Arbeit war und wie es sich anfühlte, er zu sein.»

Werbung

Werbung

«Obwohl er mein Bruder ist, durfte ich erleben, wie mich der beste Fahrer dieser Generation in einem Ferrari Formel-1-Auto auf der Ferrari F1-Teststrecke mitnahm. Was für eine Ehre und ein Privileg. Ein Tag und ein Moment, den ich nie vergessen werde.»

TV-Programm

Nicolas Hamilton
Nicolas Hamilton
Foto: Ferrari
Nicolas Hamilton
© Ferrari
Lewis und Nicolas nach der Testfahrt
Lewis und Nicolas nach der Testfahrt
Foto: Ferrari
Lewis und Nicolas nach der Testfahrt
© Ferrari
Nicolas und Lewis Hamilton
Nicolas und Lewis Hamilton
Foto: Ferrari
Nicolas und Lewis Hamilton
© Ferrari

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

171

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

131

3

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

125

4

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

80

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

79

6

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

79

7

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

73

8

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

42

9

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

41

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien