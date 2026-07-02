Lewis Hamilton (Ferrari): Bruder Nicolas baff nach Fahrt im F1-Rennwagen

Wie fühlt sich ein Formel-1-Rennwagen an? Für die meisten Fans bleibt das eine unbeantwortete Frage, denn F1-Autos fahren, das lässt sich nur an wenigen Orten und zu sündhaften Preisen.

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Um den Menschen Formel-1-Feeling zu verleihen, hat Ferrari einen Dreisitzer gebaut. Und genau in den hat Superstar Lewis Hamilton vor kurzem seinen Bruder Nicolas gesetzt. Der 34-jährige Tourenwagen-Racer Nicolas ist hin und weg, wie er auf Instagram geteilt hat.

Nicolas schreibt: «Lewis rief an und bot mir die Chance meines Lebens. Als Passagier in einem dreisitzigen Ferrari-Formel-1-Wagen, mit ihm am Steuer! Ich flog nach Fiorano und war der Erste im Auto. Ich konnte es nicht fassen! Der verrückteste Moment war, dass ich jahrelang hinter Lewis’ F1-Auto in der Garage gestanden hatte, aber diesmal liess ich mich ins Auto gleiten, direkt hinter seiner rechten Schulter. Es war ein sehr surrealer Moment.»

«Das Auto war Baujahr 2005 mit einem V10-Motor. Als die Fahrt begann, war ich einfach überwältigt von dem Sound und der Geschwindigkeit, aber schnell befand ich mich im Stolzer-Bruder-Modus und sah Lewis einfach nur zu. Nachdem ich 34 Jahre lang Teil seiner Karriere war, als Kind mit ihm auf jeder Rennstrecke, durch den Kartsport bis hin zur Formel 1, konnte ich endlich erleben, wofür all die harte Arbeit war und wie es sich anfühlte, er zu sein.»

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«Obwohl er mein Bruder ist, durfte ich erleben, wie mich der beste Fahrer dieser Generation in einem Ferrari Formel-1-Auto auf der Ferrari F1-Teststrecke mitnahm. Was für eine Ehre und ein Privileg. Ein Tag und ein Moment, den ich nie vergessen werde.»

Nicolas Hamilton Foto: Ferrari Nicolas Hamilton © Ferrari

Lewis und Nicolas nach der Testfahrt Foto: Ferrari Lewis und Nicolas nach der Testfahrt © Ferrari

Nicolas und Lewis Hamilton Foto: Ferrari Nicolas und Lewis Hamilton © Ferrari

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