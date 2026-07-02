Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MX2

  6. /

  7. News

Werbung

Offiziell: Francisco Garcia wird 2027 Kawasaki-MX2-Werksfahrer

Die Gerüchte um das Kawasaki-Werksteam wurden nun offiziell bestätigt: Neben Mathis Valin wird im kommenden Jahr auch Francisco Garcia in der MX2-WM antreten.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Francisco Garcia wird MX2-Werksfahrer
Francisco Garcia wird MX2-Werksfahrer
Foto: Kawasaki
Francisco Garcia wird MX2-Werksfahrer
© Kawasaki

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der spanische Bud-Racing-Kawasaki-Pilot Francisco Garcia dominiert in diesem Jahr die EMX250. Nach der Verlängerung des Franzosen Mathis Valin wird der Spanier im kommenden Jahr ebenfalls in der MX2-WM als Werksfahrer starten.

Werbung

Werbung

Der 18-jährige Garcia hat in dieser Saison bereits fünf EMX-Läufe gewonnen und hat nach 8 von 12 Etappen einen soliden Vorsprung von 104 Punkten gegenüber seinem Verfolger Jake Cannon. Beim Frankreich-GP startete Garcia mit einer Wildcard und beendete sein MX2-GP-Debüt mit zwei 10. Plätzen. In der Sommerpause plant er Einsätze in den USA.

US-Einsätze für Garcia geplant

«Es ist auf jeden Fall ein Traum, mit dem Kawasaki-Werksteam in die MX2-WM zu wechseln», erklärte der Spanier. «Natürlich bin ich sehr motiviert und ich weiß, dass das Factory-Bike ein enormes Potenzial hat, wie Mathis bereits gezeigt hat. Ich trainiere mit Mathis zusammen mit unserem Trainer Thierry van Den Bosch. Im Moment liegt mein Fokus weiterhin auf dem Europameistertitel, um dieses Kapitel meiner Karriere bei Bud Racing auf dem Höhepunkt zu beenden.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Management setzt auf Nachwuchsfahrer

«Wir haben mit Kawasaki starke zwei Jahre in der MX2», erklärt Team Manager Antti Pyrhönen. «Diesen Schwung wollen wir in Zukunft noch weiter vorantreiben. Wir freuen uns, mit Francisco Garcia ein weiteres Nachwuchstalent im Team zu haben. Es gibt eine klare Aussage darüber, was wir in Zukunft erreichen wollen und wir danken Bud Racing Kawasaki für die großartige Zusammenarbeit. Mathis und Francisco haben viel bei Bud Racing gelernt. Ich bin zuversichtlich, dass sowohl Mathis als auch Francisco uns helfen werden, unsere Ziele in dieser Kategorie zu erreichen.»

Werbung

Werbung

«Für Kawasaki ist es ein gewaltiger Meilenstein, das Werksteam um einen weiteren Platz zu erweitern», sagt Steve Guttridge (KME-Race-Planning-Manager). «Ab Runde 1 der kommenden Saison erwarten wir, dass Garcia seinen Aufwärtstrend fortsetzt.»

Mathis Valin fällt mit Wirbelquetschung aus

Mathis Valin, der im Qualifikationsrennen von Agueda in Führung liegend stürzte und behandelt werden musste, wurde inzwischen genauer untersucht. Es wurden Wirbelquetschungen diagnostiziert, die jetzt eine weitere Pause erforderlich machen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

482

2

Placeholder - Racer

Guillem Farres

450

3

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

415

4

Placeholder - Racer

Camden McLellan

413

5

Liam Everts

Liam Everts

397

6

Janis Reisulis

Janis Reisulis

355

7

Placeholder - Racer

Mathis Valin

352

8

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

273

9

Placeholder - Racer

Valerio Lata

256

10

Placeholder - Racer

Kay Karssemakers

205

Events

Alle Motocross-WM MX2 Events
  • Vergangen

    MXGP of Italy

    Circuito Miravalle, Italien
    20.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of Portugal

    Crossódromo Internacional de Águeda, Portugal
    27.–28.06.2026
    Zum Event
  • MX2-Start

    Live

    MXGP of Rep. of South Africa

    04.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of Great Britain

    Foxhill motocross circuit, Great Britain
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Italy

    Circuito Miravalle, Italien
    20.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of Portugal

    Crossódromo Internacional de Águeda, Portugal
    27.–28.06.2026
    Zum Event
  3. MX2-Start

    Live

    MXGP of Rep. of South Africa

    04.–05.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    MXGP of Great Britain

    Foxhill motocross circuit, Great Britain
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien