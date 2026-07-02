Offiziell: Francisco Garcia wird 2027 Kawasaki-MX2-Werksfahrer

Der spanische Bud-Racing-Kawasaki-Pilot Francisco Garcia dominiert in diesem Jahr die EMX250. Nach der Verlängerung des Franzosen Mathis Valin wird der Spanier im kommenden Jahr ebenfalls in der MX2-WM als Werksfahrer starten.

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Der 18-jährige Garcia hat in dieser Saison bereits fünf EMX-Läufe gewonnen und hat nach 8 von 12 Etappen einen soliden Vorsprung von 104 Punkten gegenüber seinem Verfolger Jake Cannon. Beim Frankreich-GP startete Garcia mit einer Wildcard und beendete sein MX2-GP-Debüt mit zwei 10. Plätzen. In der Sommerpause plant er Einsätze in den USA.

US-Einsätze für Garcia geplant

«Es ist auf jeden Fall ein Traum, mit dem Kawasaki-Werksteam in die MX2-WM zu wechseln», erklärte der Spanier. «Natürlich bin ich sehr motiviert und ich weiß, dass das Factory-Bike ein enormes Potenzial hat, wie Mathis bereits gezeigt hat. Ich trainiere mit Mathis zusammen mit unserem Trainer Thierry van Den Bosch. Im Moment liegt mein Fokus weiterhin auf dem Europameistertitel, um dieses Kapitel meiner Karriere bei Bud Racing auf dem Höhepunkt zu beenden.»

Management setzt auf Nachwuchsfahrer

«Wir haben mit Kawasaki starke zwei Jahre in der MX2», erklärt Team Manager Antti Pyrhönen. «Diesen Schwung wollen wir in Zukunft noch weiter vorantreiben. Wir freuen uns, mit Francisco Garcia ein weiteres Nachwuchstalent im Team zu haben. Es gibt eine klare Aussage darüber, was wir in Zukunft erreichen wollen und wir danken Bud Racing Kawasaki für die großartige Zusammenarbeit. Mathis und Francisco haben viel bei Bud Racing gelernt. Ich bin zuversichtlich, dass sowohl Mathis als auch Francisco uns helfen werden, unsere Ziele in dieser Kategorie zu erreichen.»

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«Für Kawasaki ist es ein gewaltiger Meilenstein, das Werksteam um einen weiteren Platz zu erweitern», sagt Steve Guttridge (KME-Race-Planning-Manager). «Ab Runde 1 der kommenden Saison erwarten wir, dass Garcia seinen Aufwärtstrend fortsetzt.»

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Mathis Valin fällt mit Wirbelquetschung aus

Mathis Valin, der im Qualifikationsrennen von Agueda in Führung liegend stürzte und behandelt werden musste, wurde inzwischen genauer untersucht. Es wurden Wirbelquetschungen diagnostiziert, die jetzt eine weitere Pause erforderlich machen.