Auftakt und Finale: Termin für die SBK-WM 2027 auf Phillip Island steht

Regierungen und Unternehmen weltweit mussten angesichts internationaler Krisen schmerzhaft feststellen, dass Abhängigkeiten zu Problemen führen. Für den Phillip Island Circuit ist ein solcher Akteur die Sportagentur Dorna. Nachdem bei den Vertragsverhandlungen über Verlängerungen mit der MotoGP und Superbike-WM viel Porzellan zerschlagen wurde, wandern die beiden wichtigsten internationalen Motorradrennserien auf andere Rennstrecken ab.

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Die MotoGP gastiert vom 23. bis 25. Oktober zum letzten Mal auf der ikonischen Rennstrecke im Bundesstaat Victoria. 2027 findet der Australien-GP auf dem Stadtkurs in Adelaide statt. Die seriennahe Weltmeisterschaft veranstaltet vom 19. bis 21. Februar 2027 den Saisonauftakt auf Phillip Island und wird ab 2028 in ‹The Bend› fahren .

Das Meeting der Superbike-WM 2027 wird das 36. auf Phillip Island sein; auf keiner anderen Piste wurden so viele Rennen ausgefahren, nämlich 76. Der Verlust wiegt schwer, auch wirtschaftlich.

«Es gibt keinen besseren Ort auf der Welt, um die Superbike-Weltmeisterschaft zu eröffnen, als Phillip Island. Victoria ist stolz darauf, Gastgeber zu sein», ist Tourismusministerin Natalie Suleyman weiterhin überzeugt. «Tausende von Superbike-Fans, die auf die Insel strömen, bedeuten einen enormen Aufschwung für lokale Klein- und Familienunternehmen in der gesamten Region.»

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Die internationale Bedeutung von Phillip Island im Motorsport wird nach dem Superbike-Event jedoch zwangsläufig abnehmen. Keine andere Weltmeisterschaft hat die malerisch gelegene Rennstrecke im Kalender stehen.