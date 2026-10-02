Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Was meint er damit? Fernando Alonso deutet «weitere Überraschungen» an

Fernando Alonso bleibt auch 2027 in der Formel 1 – aber möglicherweise nicht nur. Der Spanier deutete eine «Überraschung» in den nächsten Wochen an: «Ich möchte die Grenzen des Möglichen ausloten.»

Silja Rulle

Von

Formel 1

Fernando Alonso im ersten Training in Sepang
Fernando Alonso im ersten Training in Sepang
Foto: XPB
Fernando Alonso im ersten Training in Sepang
© XPB

Werbung

TV-Programm

Werbung

Vor dem Rennwochenende in Sepang wurde offiziell, worauf so viele Fans gehofft hatten: Fernando Alonso bleibt auch 2027 in der Formel 1. Der Spanier hat seinen Vertrag bei Aston Martin um ein weiteres Jahr verlängert – nach nur fünfminütigen Vertragsverhandlungen wie er verriet.

Werbung

Werbung

Vor dem Bahrain-GP, der dieses Jahr ausnahmsweise in Malaysia stattfindet, sprach Alonso viel über Motivation – und deutete an, dass da neben der Vertragsverlängerung in der Formel 1 demnächst noch etwas kommen könnte.

Alonso will auch andere Serien fahren

Alonso pausierte 2019 und 2020 in der Formel 1, fuhr währenddessen in anderen Serien und Klassen, unter anderem die 24h von Le Mans und in der Rallye Dakar. Geplant war auch eine erneute Indy500-Teilnahme. Alonso verriet, dass ihm diese Pause viel Motivation für die Formel 1 gab: «Ich musste eine Pause einlegen, mich von der Formel 1 lösen, andere Serien kennenlernen und verschiedene Dinge, die mir schon lange im Kopf herumschwirrten, immer aus großer Neugier. Und es hat mir großen Spaß gemacht, all das zu erleben, neue Formen des Motorsports zu entdecken, von den Spezialisten der jeweiligen Serien zu lernen und ein vielseitigerer Fahrer zu werden. Das war sehr wichtig. Und ich finde das immer noch reizvoll. Ich weiß nicht, wann ich es tun werde, aber ich werde diese Erfahrungen wiederholen.»

Alonso: «Ich liebe Herausforderungen. Mein Leben dreht sich um Rennwagen. Meine Stärke lag darin, mich an verschiedene Autos und unterschiedliche Regeln anzupassen – den V10, den V8, den V6, Bridgestone, Michelin, Pirelli, KERS, Hybridsysteme, Ground-Effect-Autos und all diese Dinge –, dazu noch verschiedene Rennserien: Prototypen, Indy, Dakar… Und ich versuche, diese Stärke zu nutzen und vielleicht Dinge aus der Vergangenheit umzusetzen, die in den 80ern, 60ern oder 90ern möglich waren. Heute glaube ich, dass niemand mehr versuchen wird, bestimmte Dinge zu tun.» Also verschiedene Serien parallel zu fahren. Eine Ausnahme gibt es im aktuellen Feld: Max Verstappen (Red Bull Racing).

Werbung

Werbung

Überraschung? Alonso will Grenzen des Möglichen ausloten

Alonso: «Max ist der Einzige, der sich an GT-Rennen versucht. Ich habe es in der Vergangenheit versucht und werde es auch weiterhin versuchen.» Und dann deutete er plötzlich an: «Vielleicht gibt es in den nächsten Wochen noch weitere Überraschungen … Es gibt Dinge, die die Leute wahrscheinlich für unmöglich halten, aber ich möchte die Grenzen des Möglichen ausloten.» Folgt also bald eine Ankündigung, dass Alonso kommendes Jahr ein Langstreckenrennen fährt?

TV-Programm

Die drei großen 24h-Rennen Le Mans, Nürburgring und Spa überschneiden sich 2027 allesamt nicht mit Formel-1-Rennwochenenden. Eine Teilnahme zwischen zwei F1-Rennen wäre also möglich. Aston Martin geht beispielsweise in Le Mans mit dem Valkyrie an den Start.

Max Verstappen (Red Bull Racing) hatte bereits angekündigt, 2027 erneut das 24h-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife zu fahren sowie die 24h von Spa. Der Niederländer fährt zwischen den zwei Triple-Headern in der Formel 1 (also nach Singapur in zwei Wochen) übrigens auch noch GT World Challenge in Portimao für sein eigenes Team Verstappen Racing, dem für das Wochenende zwei Fahrer fehlen (weil parallel WEC in Barcelona ist). Vielleicht ist Verstappen bald nicht mehr allein mit Nebenprojekten.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Training

  2. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
#
Runden
Zeit

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

29

1:37,528

02

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

23

+0,099

03

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

25

+0,137

04

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

20

+0,257

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

28

+0,305

06

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

26

+0,371

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

28

+0,492

08

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

28

+0,532

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

30

+0,968

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

29

+1,060

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien