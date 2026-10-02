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Gilles Magnus sorgt für Porsche-Bestzeit im Regen von Barcelona

Das zweite Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona fand im Regen statt. Der letztjährige DTM-Pilot Gilles Magnus fuhr im Boutsen VDS Porsche die Bestzeit.

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Porsche-Bestzeit im Regen von Barcelona
Porsche-Bestzeit im Regen von Barcelona
Foto: SRO
Porsche-Bestzeit im Regen von Barcelona
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Erneute Porsche-Bestzeit im GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona. Gilles Magnus fuhr im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R die Bestzeit. In einem verregneten Training umrundete der Belgier den Kurs in 1:54.557 Minuten.

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Im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 fuhr Marvin Dienst auf Position zwei. 0,448 Sekunden fehlten dem ehemaligen ADAC Formel 4-Meister auf die Bestzeit.

Ben Green fuhr im Emil Frey Racing Ferrari auf den dritten Rang.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Barcelona Training 2 (Top 10):

  1. Gilles Magnus/Robin Knutsson - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R

  2. Marvin Dienst/Rinat Salikhov – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  3. Thierry Vermeulen/Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  4. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  5. Sven Müller/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R

  6. Dennis Marschall/Constantin Dressler - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3

  7. Bastian Buus/Ricardo Feller – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R

  8. Nicolas Baert/Gustav Bergström - Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R

  9. Fabian Schiller/Gabriel Rindone - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

  10. Joseph Loake/Dean MacDonald - Garage 59 - McLaren 720S GT3

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