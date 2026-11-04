Simon Längenfelder (KTM) bleibt 2027 in der MX2, Renaux wechselt zu KTM

Red Bull KTM Factory Racing wird 2027 mit fünf Fahrern in der Motocross-Weltmeisterschaft antreten. In der MXGP setzt der österreichische Hersteller auf die beiden ehemaligen MX2-Weltmeister Maxime Renaux und Andrea Adamo. In der MX2 starten Simon Längenfelder, Neuzugang Janis Reisulis und Valerio Lata. Zwei weitere Fahrer werden im werksunterstützten Team Van Venrooy KTM Racing starten.

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Längenfelder bleibt in der MX2-WM

In der MX2 wird der Weltmeister des Jahres 2025, Simon Längenfelder, gemeinsam mit Janis Reisulis antreten. Janis schaffte 2026 in seiner ersten vollständigen WM-Saison den Durchbruch. Der Lette erreichte drei Podiumsplätze und beendete die MX2-WM auf Rang 6. «Der Wechsel zu Red Bull KTM bedeutet mir sehr viel», erklärte Reisulis. «Ich bin dankbar für die Möglichkeit, für eine solche Marke anzutreten. Ich freue mich auf neue Herausforderungen, neue Menschen und natürlich darauf, dieses Motorrad zu fahren.»

Valerio Lata kommt von HRC zu KTM

Valerio Lata komplettiert das MX2-Aufgebot des Red-Bull-KTM-Werksteams. Der Italiener wird in der De-Carli-Struktur eingesetzt. «Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, für dieses Team zu fahren, und nun ist dieser Traum wahr geworden», erklärte Lata. «Ich werde mit großer Motivation in die Saison gehen. Die Arbeit hat bereits begonnen.»

Maxime Renaux wechselt von Yamaha ins de-Carli-Team

Der Franzose wechselte vom Yamaha-Werksteam zum De-Carli-Team. Sein Teamkollege wird Andrea Adamo. Auch der Italiener Valerio Lata gehört zur De-Carli-Struktur und startet in der MX2-WM. «Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel meiner Karriere», erklärte Renaux. «Es ist eine große Veränderung, und ich freue mich darauf. Das Team gehört zu den attraktivsten und erfolgreichsten Strukturen im Fahrerlager. Für Davide und Claudio zu fahren, ist die Erfüllung eines Traums.»

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Davide de Carli, Andrea Adamo, Valerio Lata, Maxime Renaux, Claudio deCarli Foto: Align Media Davide de Carli, Andrea Adamo, Valerio Lata, Maxime Renaux, Claudio deCarli © Align Media

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Beide Reisulis-Brüder bei KTM

Van Venrooy KTM Racing wird zusätzlich Karlis Reisulis und den Australier Byron Dennis einsetzen. Karlis Reisulis belegte 2025 den elften WM-Rang und beendete die Saison 2026 auf Platz 7.

Byron Dennis kommt aus Australien

Byron Dennis machte bei seinen ersten MX2-Grand-Prix-Einsätzen in China und Australien mit Top-10-Ergebnissen auf sich aufmerksam. Für den Australier wird 2027 die erste vollständige Saison in der Motocross-Weltmeisterschaft.

Marc de Reuver wird Fahrercoach

Der frühere Grand-Prix-Sieger Marc de Reuver übernimmt bei Red Bull KTM die Aufgabe des offiziellen Fahrercoaches. «Es ist eine große Freude, diese neuen Fahrer in der Red-Bull-KTM-Familie willkommen zu heißen und unser Aufgebot für 2027 zu bestätigen», erklärte KTM-Offroad-Rennsportdirektor Robert Jonas. «Maxime ist ein großes Talent und ein intelligenter Fahrer, der inzwischen über viel Erfahrung in der MXGP verfügt.»

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Auch die Verpflichtung der Reisulis-Brüder bezeichnete Jonas als wichtigen Schritt: «Wir freuen uns sehr, ihnen dabei zu helfen, in ihrer Karriere das nächste Leistungsniveau zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit Van Venrooy und unseren weiteren unterstützten Teams ist ein grundlegender Bestandteil unseres Motocross-Projekts.»

Alle Teams auf einen Blick

MXGP – Red Bull KTM Factory Racing

Maxime Renaux (F) Andrea Adamo (I)

MX2 – Red Bull KTM Factory Racing

Simon Längenfelder (D) Janis Reisulis (LV) Valerio Lata (I)

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MX2 – Van Venrooy KTM Racing