Monaco-GP Live-Ticker: Verstappen jagt WM-Leader Antonelli, Ferrari-Chance?
Findet der vierfache F1-Weltmeister Max Verstappen in Monaco einen Weg vorbei am Pole-Mann Kimi Antonelli? Können sich Hamilton und Leclerc (Ferrari) einmischen? Alles darüber in unserem Live-Ticker.
Spannendes Ausgangslage für den Traditions-GP von Monaco: WM-Leader Kimi Antonelli hat Max Verstappen im Nacken, dahinter lauern die beiden Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc.
Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker alles über die Action aus den Strassen von Monte Carlo. Bei uns verpassen Sie keinen der wichtigen Momente.
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