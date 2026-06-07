Monaco-GP Live-Ticker: Verstappen jagt WM-Leader Antonelli, Ferrari-Chance?

Spannendes Ausgangslage für den Traditions-GP von Monaco: WM-Leader Kimi Antonelli hat Max Verstappen im Nacken, dahinter lauern die beiden Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

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Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker alles über die Action aus den Strassen von Monte Carlo. Bei uns verpassen Sie keinen der wichtigen Momente.