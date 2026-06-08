Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Monaco-GP: Wieso Hamilton (2.) und Hadjar (3.) keine Strafen erhalten haben

Es hagelte Untersuchungen und Strafen beim Monaco-GP. Auch gegen den zweitplatzierten Lewis Hamilton und den drittplatzierten Isack Hadjar wurde ermittelt. Wieso die FIA sie aber vom Haken liess.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Hamilton guckt sich nach dem Monaco-GP die Autos von Mercedes und RBR an
Hamilton guckt sich nach dem Monaco-GP die Autos von Mercedes und RBR an
Foto: XPB
Hamilton guckt sich nach dem Monaco-GP die Autos von Mercedes und RBR an
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Es hätte nicht viel gefehlt und beim Grand Prix von Monaco hätten die ersten Drei nicht Antonelli, Hamilton, Hadjar geheissen. Denn gegen Ferrari-Superstar Hamilton und den jungen Pariser Hadjar wurde ermittelt. Nach dem Rennen kam jedoch Entwarnung: keine Strafen für diese zwei Piloten. Was war passiert?

Werbung

Werbung

Die Regelhüter schauten sich bei beiden Fahrern das Verhalten hinter dem Safety-Car an. Da gibt es im Reglement einen Passus, wonach der Abstand zwischen den Fahrzeugen zehn Wagenlängen nicht übersteigen darf.

Hamilton und Hadjar haben diese Regel verletzt, eine Strafe gab es jedoch nicht. Wieso nicht?

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die Rennkommissare Garry Connelly (Australien), Tanja Geilhausen (Deutschland), Derek Warwick (Grossbritannien) und Jean-Francois Calmes (Monaco) beschlossen, den Piloten in diesem Punkt eine etwas längere Leine zu lassen.

Werbung

Werbung

Die Regelhüter halten fest: «Die Rennkommissare haben GPS-Daten, Videomaterial, Funkverkehr, Bordkamera-Aufnahmen sowie Daten aus den Rennwagen hinzugezogen. Es wurde in Betracht gezogen, dass beim Kanada-GP verfügt wurde, in Sachen Abstand etwas mehr Toleranz als üblich einzuräumen, damit die Fahrer ihre Reifen und ihre Antriebseinheiten für den Re-Start optimal vorbereiten können. Aus diesem Grund wurde gegen Hamilton und Hadjar in diesem Fall die Ermittlung eingestellt.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

78

2:23:31,243

1:13,481

25

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+6,271

1:14,643

18

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

78

+23,394

1:15,669

15

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

78

+24,261

1:15,816

12

05

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

78

+26,553

1:15,754

10

06

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

78

+29,010

1:15,908

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

78

+30,369

1:15,497

6

08

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

23

78

+33,413

1:16,393

4

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

78

+37,140

1:16,914

2

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

78

+41,899

1:17,120

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien