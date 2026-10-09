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Red Bull Racing auf Augenhöhe mit Mercedes? Das sagt Gegner Oscar Piastri

Beim jüngsten GP konnte Max Verstappen seinen 1. Saisonsieg feiern. Das lag nicht zuletzt am Baku-Upgrade. Mit diesem hat Red Bull Racing den Anschluss an die Spitze geschafft, glaubt Oscar Piastri.

Formel 1

Oscar Piastri glaubt: Red Bull Racing und Mercedes sind auf Augenhöhe
Oscar Piastri glaubt: Red Bull Racing und Mercedes sind auf Augenhöhe
Foto: Batchelor / XPB Images
Oscar Piastri glaubt: Red Bull Racing und Mercedes sind auf Augenhöhe
© Batchelor / XPB Images

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Lange mussten sich die Fans von Max Verstappen gedulden, bis sie ihren Helden wieder auf dem höchsten Podesttreppchen bejubeln konnten. Erst beim 16. Rennwochenende des Jahres, das als Bahrain-GP in Malaysia ausgetragen wurde, schaffte es der Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team, den ersten Platz zu erobern. Zuvor hatte er sowohl in Madrid als auch in Baku jeweils den zweiten Platz belegt.

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Auf dem Strassenkurs von Aserbaidschan war er erstmals mit dem jüngsten Upgrade-Paket aus Milton Keynes unterwegs. Und das brachte dem Team eine deutliche Leistungssteigerung, wie auch Verstappen selbst bestätigt hat. Geht es nach Konkurrent Oscar Piastri, konnte Red Bull Racing damit sogar auf Spitzenreiter Mercedes aufholen.

Der Australier, der im Rennen in Malaysia mit dem sechsten Platz Vorlieb nehmen musste, erklärte im Fahrerlager von Singapur: «Mercedes war die ganze bisherige Saison hindurch schon sehr stark, und es war keine grosse Überraschung, dass sie auf dem Strassenkurs von Baku mit seinen langen Geraden so schnell waren. Und wenn man sich anschaut, wie viele Geraden die Strecke in Malaysia umfasst, ist es überraschend, dass sie nicht schneller waren.»

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Red Bull Racing und Mercedes in der gleichen Liga

«Was immer Red Bull Racing kürzlich in Baku ans Auto gebracht hat, es muss gross gewesen sein. Es fiel nicht auf, weil Max im Qualifying wegen seines Problems mit der Antriebseinheit nicht weit vorne gelandet ist. Aber er konnte George am Ende des Rennens mächtig unter Druck setzen. Und ich denke, wenn er weiter vorne losgefahren wäre, dann hätte er das das ganze Rennen hindurch machen können», fuhr Piastri vor.

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«In Malaysia war er definitiv der schnellste Fahrer im schnellsten Auto, deshalb bin ich überzeugt, dass die anderen Teams um uns Fortschritte machen. Zwischen uns und Ferrari scheint es ein Hin und Her zu geben, aber Mercedes war schon immer eine Klasse für sich, und ich glaube, Red Bull Racing hat sich in den letzten Wochen irgendwie zu ihnen gesellt», fügte der aktuelle WM-Siebte an.

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