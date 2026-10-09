Car Collection Motorsport absolviert mit Porsche Gaststart in GT World

Car Collection Motorsport kehrt im portugiesischen Portimão (16. - 17. Oktober) in den GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup zurück. Beim Saisonfinale der Meisterschaft setzt das Team einen Porsche 911 GT3 R ein und wird im Bronze Cup antreten. Nach der Teilnahme an den CrowdStrike 24 Hours of Spa im Juni ist es der zweite Start des Teams aus Walluf an der hochkarätigen SRO-Meisterschaft in diesem Jahr.

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Angeführt wird das Fahreraufgebot von Car Collection Motorsport vom Porsche-Vertragsfahrer Joel Sturm. Gemeinsam mit dem schnellen Deutschen werden der Kanadier Reinhold Krahn und das italienische Nachwuchstalent Pietro Armanni antreten. Während Sturm und Krahn bereits bei den 24h Spa für das Team fuhren, feiert Armanni sein Debüt in der Meisterschaft. In diesem Jahr nahm er erfolgreich an der International GT Open teil und feierte dort bislang drei Gesamtsiege.

Durch den Start des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen liegt besonderes Interesse der Motorsportwelt auf der Veranstaltung an der Algarveküste. Der GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup bestreitet am Samstagabend ein dreistündiges Rennen, welches um 18:00 Uhr deutscher Zeit aufgenommen wird. Das Rennen, sowie die Trainings- und Qualifikationssitzungen, sind im offiziellen Livestream auf YouTube verfolgbar. SKY Sport F1 wird das Rennen zudem Live im Pay-TV übertragen.

Zitate der Fahrer

Porsche-Vertragsfahrer Joel Sturm vor seinem Start an der Algarveküste: «Sehr cool wieder zurück mit Car Collection Motorsport am Start zu sein, nach unserem guten letzten gemeinsamen Einsatz bei den 24h Spa in diesem Jahr. Ich freue mich, noch einmal in diesem Jahr im der GT World Challenge Europe ins Lenkrad greifen zu dürfen. Unser Line-up ist sehr gut und ich hoffe, dass wir für Überraschungen sorgen können.»

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«Ich freue mich riesig darauf, an meinem ersten Rennen in der GT World Challenge Europe teilzunehmen, nachdem ich ein Jahr lang Erfahrungen mit dem Porsche 911 GT3 R in der International GT Open gesammelt habe, wo Alex Fontana und ich derzeit um den Titel kämpfen. Meiner Meinung nach ist die GT World Challenge Europe die wettbewerbsintensivste und hochkarätigste GT-Meisterschaft, die es gibt. Für dieses Rennen lautet das Ziel ganz einfach, gemeinsam mit dem Team eine gute Leistung abzuliefern, mein Fahrkönnen zu verbessern und jeden Aspekt des Autos optimal zu nutzen, um so viel Tempo wie möglich herauszuholen – und das alles, ohne Fehler zu machen und so konstant wie möglich zu fahren», so der 21-jährige Italiener Pietro Armanni.

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Reinhold Krahn vor seinem zweiten Start mit Car Collection Motorsport in der SRO-Meisterschaft: «Ich möchte an dieser Stelle Purpose Investments als meinem Hauptsponsor danken. Ich freue mich riesig, Teil des Teams zu sein, und bin dankbar, dass Car Collection Motorsport mir die Chance gibt, mich mit einigen der besten Bronze-Fahrer der GT-Welt und natürlich auch mit dem besten Fahrer der Welt zu messen.»

«Wir freuen uns sehr, dass wir kurzfristig die Möglichkeit haben, erneut in der GT World Challenge Europe anzutreten, zudem ist es toll, dass Pietro erstmals für uns antreten wird, nachdem er in der International GT Open beeindruckende Leistungen zeigte. Gemeinsam mit ihm, Joel und Reinhold wollen wir im Bronze Cup um ein starkes Ergebnis kämpfen», so Teammanagerin Romina Schmidt.