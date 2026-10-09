FastCross 2026 in Italien: Auch US-Supercross-Ass Cooper Webb ist dabei

In Arsago steigt am kommenden Wochenende die diesjährige Ausgabe des legendären FastCross-Events der neuen Generation. Die Veranstaltung wurde im Jahr 1984 vom erfolgreichen Unternehmer und Cross-Fan Giorgio Saporiti gestartet und erlebte 2000 die vorerst letzte Edition. Seit 2023 wird auf dem malerischen Gelände im Örtchen Arsago – nahe des Lage Maggiore und des Lago di Varese – wieder eine spektakuläre Mischung aus Motocross und Supercross gefahren.

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Die letzte spektakuläre Verpflichtung für das kommende Event ist US-Boy Cooper Webb. Der 30-Jährige hinterließ zuletzt beim Motocross der Nationen (MXoN) einen starken Eindruck, er war dort nach vielen Jahren bei Yamaha auch erstmals auf einer Husqvarna unterwegs. Gejagt wird Webb in Arsago von einer starken Meute an europäischen GP-Assen, allen voran MXGP-Champion Jeffrey Herlings, der sich in der Form seines Lebens befindet.

Auch Herlings-Teamkollege Tom Vialle wird erstmals die Piste in Arsago unter die Räder nehmen. Der Belgier Liam Everts kommt als frisch gebackener Sieger des Motocross der Nationen (MXoN) nach Norditalien. Italienischer Hoffnungsträger ist in Arsago vor allem Red-Bull-KTM-Fahrer Andrea Adamo. Dazu kommen starke WM-Piloten wie Jan Pancar, Albi Forato oder Maxime Grau und der französische SX-Spezialist Killian Poll.

Mit Kevin Brumann und Arnaud Tonus wurden auch zwei Schweizer Asse für das Event verpflichtet. Neben den Rennen in den Klassen MX-Open, 125 ccm und 85 ccm wird unter den Open-Piloten auch das Head-to-Head-Duell «Uno contro Uno» ausgefahren. Dabei handelt es sich um einen Bewerb, bei dem die Fahrer in Duellen über jeweils eine Runde im Ausscheidungsmodus gegeneinander antreten.

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