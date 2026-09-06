Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: Gemischte Gefühle nach Monza-Quali

Die Zeitenjagd in Monza um die Italien-GP-Startplätze verlief für das Red Bull Racing Team nicht nach Plan. Dennoch hatte Teamchef Laurent Mekies hinterher auch Positives zu berichten.

Formel 1

Gemischte Gefühle: Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Gemischte Gefühle: Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Foto: Price / XPB Images
Gemischte Gefühle: Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
© Price / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der Plan lag vor dem Qualifying im Königlichen Park von Monza auf der Hand: Liam Lawson sollte im letzten Abschnitt des Abschlusstrainings auf dem Highspeed-Kurs seinem Red Bull Racing-Teamkollegen Max Verstappen Windschatten spenden, damit dieser auf den langen Geraden möglichst viel Zeit gewinnen kann. Doch Oscar Piastri durchkreuzte die Strategie, weil er Lawson im zweiten Quali-Segment im entscheidenden Moment im Weg war.

Werbung

Werbung

Der Neuseeländer verpasste das Weiterkommen ins Q3 um mehr als drei Zehntel und musste mit dem 14. Platz in der Qualifying-Abrechnung Vorlieb nehmen. Verstappen, der als Sechstschnellster des Q2 den Sprung ins Top-10-Stechen schaffte, musste folglich ohne die Schützenhilfe aus den eigenen Reihen vorkommen. Der Niederländer gab alles, kam aber erneut nicht über den sechsten Platz hinaus.

Den 13. GP des Jahres darf er von Startplatz 5 in Angriff nehmen, da Piastri für das Blockieren von Lawson eine Strafversetzung um drei Startpositionen aufgebrummt bekam, die ihn von der dritten auf die sechste Position zurückwarf.

Im Artikel erwähnt

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies fasste nach der Zeitenjagd zusammen: «Wir blicken mit gemischten Gefühlen auf das Qualifying zurück. Natürlich können wir mit dem fünften Startplatz nicht zufrieden sein. Allerdings haben wir ein besseres Tempo als am Freitag an den Tag gelegt und damit gezeigt, dass wir einen Fortschritt erzielt haben.»

Werbung

Werbung

«Max hatte im dritten Training ein deutlich besseres Gefühl im Auto, und letztlich waren wir näher an der Pole-Zeit dran als in den Rennwochenenden davor. Die Abstände der Top-6-Piloten fielen sehr klein aus, und wir sind am falschen Ende gelandet, was natürlich etwas frustrierend ist, aber das gehört dazu, wenn die Leistungsdichte so hoch ist», schilderte der Franzose.

TV-Programm

«Wir müssen vor dem Rennen noch ein paar Sachen in den Griff bekommen, um es mit den Jungs vor uns aufnehmen zu können. Bei Liam wussten wir, dass er eine Startplatz-Strafe für den Einsatz eines Motors hinnehmen muss, der das erlaubte Kontingent überschreitet. Und es ist schade, dass er den Sprung ins Q3 nicht schaffte, weil ihm der Verkehr auf der Strecke im Weg war. Ganz allgemein macht er wieder einen guten Job mit uns, und ich bin mir sicher, dass er alles geben wird, um sich durchs Feld nach vorne zu kämpfen», fügte der Ingenieur an.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

03

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

08

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

10

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM