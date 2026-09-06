Disqualifiziert: Engstler Lamborghini verliert Pole-Position in Österreich

Die Freude über die Pole-Position von Felix Hirsiger im zweiten Rennen des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring hielt nicht lange im LIQUI MOLY Team Engstler. Der Lamborghini Huracán GT3 des Teams wurde nach einer überlegenen Bestzeit disqualifiziert. Das Team verstieß gegen die Parc Fermé-Regularien im ADAC GT Masters.

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Die Rennkommissare erhielten vom Rennleiter einen Bericht bezüglich des Engstler Lamborghinis. Sie hörten den Teilnehmer an, prüften das Videomaterial und konnten nachweisen, dass das Fahrzeug mit der Startnummer #63 während des zweiten Qualifyings mit der Liftanlage angehoben wurde und daraufhin auf die Strecke zurückkehrte.

Die Rennkommissare stellten fest, dass das Fahrzeug während des Qualifyings eine gewertete Runde absolviert hatte und dass für diese Runde eine offizielle Rundenzeit erfasst und auf den offiziellen Zeitmessmonitoren angezeigt worden war.

Damit hat das Team gegen die Regularien 23.1, 33.6 und 45.1 des ADAC GT Masters verstoßen und der Lamborghini wurde vom Qualifying ausgeschlossen und muss das Rennen vom letzten Startplatz aufnehmen. Kiano Blum wird das Rennen daraufhin im Haupt Racing Team Ford von der Pole-Position aufnehmen, gefolgt von Colin Bönighausen im razoon Porsche und Fabian Dybionka im zweiten Mustang.

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