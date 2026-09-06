Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. ADAC GT Masters

  6. /

  7. News

Werbung

Disqualifiziert: Engstler Lamborghini verliert Pole-Position in Österreich

Nach der überlegenen Bestzeit im Qualifying des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring wurde der Engstler Lamborghini von Felix Hirsiger, der die überlegene Bestzeit fuhr, disqualifiziert.

ADAC GT Masters

Der Engstler Lamborghini verliert die Pole-Position
Der Engstler Lamborghini verliert die Pole-Position
Foto: Axel Weichert
Der Engstler Lamborghini verliert die Pole-Position
© Axel Weichert

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die Freude über die Pole-Position von Felix Hirsiger im zweiten Rennen des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring hielt nicht lange im LIQUI MOLY Team Engstler. Der Lamborghini Huracán GT3 des Teams wurde nach einer überlegenen Bestzeit disqualifiziert. Das Team verstieß gegen die Parc Fermé-Regularien im ADAC GT Masters.

Werbung

Werbung

Die Rennkommissare erhielten vom Rennleiter einen Bericht bezüglich des Engstler Lamborghinis. Sie hörten den Teilnehmer an, prüften das Videomaterial und konnten nachweisen, dass das Fahrzeug mit der Startnummer #63 während des zweiten Qualifyings mit der Liftanlage angehoben wurde und daraufhin auf die Strecke zurückkehrte.

Die Rennkommissare stellten fest, dass das Fahrzeug während des Qualifyings eine gewertete Runde absolviert hatte und dass für diese Runde eine offizielle Rundenzeit erfasst und auf den offiziellen Zeitmessmonitoren angezeigt worden war.

Im Artikel erwähnt

Damit hat das Team gegen die Regularien 23.1, 33.6 und 45.1 des ADAC GT Masters verstoßen und der Lamborghini wurde vom Qualifying ausgeschlossen und muss das Rennen vom letzten Startplatz aufnehmen. Kiano Blum wird das Rennen daraufhin im Haupt Racing Team Ford von der Pole-Position aufnehmen, gefolgt von Colin Bönighausen im razoon Porsche und Fabian Dybionka im zweiten Mustang.

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Qualifying

  2. Sprint

  3. Startaufstellung

  4. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kiano Blum

Haupt Racing Team

Kiano Blum

Haupt Racing Team

2

9

1:17,044

02

Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

41

11

+0,167

03

Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

1

9

+0,326

04

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

10

9

+0,391

05

Jonas Karklys

Liqui Moly Team Engstler

Jonas Karklys

Liqui Moly Team Engstler

163

11

+0,421

06

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

10

+0,459

07

Ethan Yang Brown

Liqui Moly Team Engstler

Ethan Yang Brown

Liqui Moly Team Engstler

19

11

+0,484

08

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

10

+0,553

09

Baudouin Detout

Comtoyou Racing

Baudouin Detout

Comtoyou Racing

39

10

+0,661

10

Luca Tim Link

FK Performance Motorsport

Luca Tim Link

FK Performance Motorsport

12

9

+0,884

Events

Alle ADAC GT Masters Events
  • Vergangen

    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Placeholder

    Live

    Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  3. Placeholder

    Live

    Salzburgring

    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM