Superbike-WM Magny-Cours, Grid Lauf 2: Sam Lowes (Ducati) doppelt gestraft
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Magny-Cours um 14 Uhr wo losfahren wird.
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Circuit de Nevers Magny Cours ist um 14 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Sam Lowes aus dem Ducati-Privatteam Marc VDS, der im Superpole-Race an dritter Stelle liegend crashte und deshalb von Startplatz 2 um acht Positionen nach hinten muss. Größte Nutznießer in Zentralfrankreich ist Yamaha-Pilot Remy Gardner, für den es um vier Startplätze auf Grid-Position 9 nach vorne geht.
Nicht dabei ist an diesem Wochenende der verletzte Ducati-Privatier Tarran Mackenzie, der nach seinem fürchterlichen Crash in Donington Park
Ergebnisse Superpole-Race:
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Montella, Ducati
Surra, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Bridewell, Ducati
Baldassarri, Ducati
Vierge, Yamaha
Gardner, Yamaha
Locatelli, Yamaha
Bassani, Bimota
Oliveira, BMW
Gerloff, Kawasaki
Dixon, Honda
Bautista, Ducati
Petrucci, BMW
Chantra, Honda
Manzi, Yamaha
Sam Lowes, Ducati
Rato, Yamaha
Ergebnisse Superpole:
Bulega, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Lecuona, Ducati
Montella, Ducati
Surra, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Bridewell, Ducati
Baldassarri, Ducati
Vierge, Yamaha
Dixon, Honda
Locatelli, Yamaha
Gerloff, Kawasaki
Gardner, Yamaha
Bautista, Ducati
Manzi, Yamaha
Chantra, Honda
Bassani, Bimota
Petrucci, BMW
Oliveira, BMW
Rato, Yamaha
Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:
Reihe 1: Bulega, Lecuona, Montella
Reihe 2: Surra, Alex Lowes, Bridewell
Reihe 3: Baldassarri, Vierge, Gardner
Reihe 4: Sam Lowes, Dixon, Locatelli
Reihe 5: Gerloff, Bautista, Manzi
Reihe 6: Chantra, Bassani, Petrucci
Reihe 7: Oliveira, Rato
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