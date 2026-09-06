Superbike-WM Magny-Cours, Grid Lauf 2: Sam Lowes (Ducati) doppelt gestraft

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Circuit de Nevers Magny Cours ist um 14 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Sam Lowes aus dem Ducati-Privatteam Marc VDS, der im Superpole-Race an dritter Stelle liegend crashte und deshalb von Startplatz 2 um acht Positionen nach hinten muss. Größte Nutznießer in Zentralfrankreich ist Yamaha-Pilot Remy Gardner, für den es um vier Startplätze auf Grid-Position 9 nach vorne geht.

Nicht dabei ist an diesem Wochenende der verletzte Ducati-Privatier Tarran Mackenzie, der nach seinem fürchterlichen Crash in Donington Park keine ärztliche Freigabe für die Rennen erhielt . Ebenfalls verletzt ist Bahattin Sofuofglu aus dem Yamaha-Team Motoxracing, der im FP2 am Freitag einen heftigen Abflug hatte.

Ergebnisse Superpole-Race:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Montella, Ducati Surra, Ducati Alex Lowes, Bimota Bridewell, Ducati Baldassarri, Ducati Vierge, Yamaha Gardner, Yamaha Locatelli, Yamaha Bassani, Bimota Oliveira, BMW Gerloff, Kawasaki Dixon, Honda Bautista, Ducati Petrucci, BMW Chantra, Honda Manzi, Yamaha Sam Lowes, Ducati Rato, Yamaha

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Ergebnisse Superpole:

Bulega, Ducati Sam Lowes, Ducati Lecuona, Ducati Montella, Ducati Surra, Ducati Alex Lowes, Bimota Bridewell, Ducati Baldassarri, Ducati Vierge, Yamaha Dixon, Honda Locatelli, Yamaha Gerloff, Kawasaki Gardner, Yamaha Bautista, Ducati Manzi, Yamaha Chantra, Honda Bassani, Bimota Petrucci, BMW Oliveira, BMW Rato, Yamaha

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2: