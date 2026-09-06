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Superbike-WM Magny-Cours, Grid Lauf 2: Sam Lowes (Ducati) doppelt gestraft

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Magny-Cours um 14 Uhr wo losfahren wird.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Sam Lowes muss acht Startplätze nach hinten
Sam Lowes muss acht Startplätze nach hinten
Foto: gold & goose
Sam Lowes muss acht Startplätze nach hinten
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Circuit de Nevers Magny Cours ist um 14 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Sam Lowes aus dem Ducati-Privatteam Marc VDS, der im Superpole-Race an dritter Stelle liegend crashte und deshalb von Startplatz 2 um acht Positionen nach hinten muss. Größte Nutznießer in Zentralfrankreich ist Yamaha-Pilot Remy Gardner, für den es um vier Startplätze auf Grid-Position 9 nach vorne geht.

Nicht dabei ist an diesem Wochenende der verletzte Ducati-Privatier Tarran Mackenzie, der nach seinem fürchterlichen Crash in Donington Park keine ärztliche Freigabe für die Rennen erhielt. Ebenfalls verletzt ist Bahattin Sofuofglu aus dem Yamaha-Team Motoxracing, der im FP2 am Freitag einen heftigen Abflug hatte.

Im Artikel erwähnt

Ergebnisse Superpole-Race:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Montella, Ducati

  4. Surra, Ducati

  5. Alex Lowes, Bimota

  6. Bridewell, Ducati

  7. Baldassarri, Ducati

  8. Vierge, Yamaha

  9. Gardner, Yamaha

  10. Locatelli, Yamaha

  11. Bassani, Bimota

  12. Oliveira, BMW

  13. Gerloff, Kawasaki

  14. Dixon, Honda

  15. Bautista, Ducati

  16. Petrucci, BMW

  17. Chantra, Honda

  18. Manzi, Yamaha

  19. Sam Lowes, Ducati

  20. Rato, Yamaha

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Ergebnisse Superpole:

  1. Bulega, Ducati

  2. Sam Lowes, Ducati

  3. Lecuona, Ducati

  4. Montella, Ducati

  5. Surra, Ducati

  6. Alex Lowes, Bimota

  7. Bridewell, Ducati

  8. Baldassarri, Ducati

  9. Vierge, Yamaha

  10. Dixon, Honda

  11. Locatelli, Yamaha

  12. Gerloff, Kawasaki

  13. Gardner, Yamaha

  14. Bautista, Ducati

  15. Manzi, Yamaha

  16. Chantra, Honda

  17. Bassani, Bimota

  18. Petrucci, BMW

  19. Oliveira, BMW

  20. Rato, Yamaha

TV-Programm

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

Reihe 1: Bulega, Lecuona, Montella

Reihe 2: Surra, Alex Lowes, Bridewell

Reihe 3: Baldassarri, Vierge, Gardner

Reihe 4: Sam Lowes, Dixon, Locatelli

Reihe 5: Gerloff, Bautista, Manzi

Reihe 6: Chantra, Bassani, Petrucci

Reihe 7: Oliveira, Rato

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

03

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

04

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

05

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

06

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

07

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

09

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

10

Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

96

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