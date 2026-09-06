Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Bittersüsse Qualifying-Niederlage in Monza

Mercedes musste sich im Qualifying auf dem Highspeed-Kurs von Monza geschlagen geben: Pierre Gasly sorgte mit seiner Pole-Runde für die grosse Überraschung bei der Zeitenjagd im Königlichen Park.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Toto Wolff musste mitansehen, wie Gasly die Monza-Pole eroberte
Toto Wolff musste mitansehen, wie Gasly die Monza-Pole eroberte
Foto: Batchelor / XPB Images
Toto Wolff musste mitansehen, wie Gasly die Monza-Pole eroberte
© Batchelor / XPB Images

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nachdem George Russell auf dem Highspeed-Kurs von Monza sowohl den Trainingsfreitag als auch die letzte freie Trainingsstunde am Samstagmorgen als Schnellster abgeschlossen hatte, war klar: Der Routinier aus dem Mercedes-Werksteam war der grosse Favorit für die Pole im Königlichen Park von Monza. Im entscheidenden Q3-Abschnitt führte er die Zeitenliste auch lange an.

Werbung

Werbung

Aber der grosse Jubel blieb in der Box der deutschen Sternmarke aus – stattdessen wurde beim Alpine-Team frenetisch gefeiert. Denn Pierre Gasly hatte gerade die schnellste Rundenzeit in den Asphalt der italienischen Kult-Strecke gebrannt, auf der er 2020 seinen ersten und bisher einzigen GP-Sieg gefeiert hat. Nun folgte die erste GP-Pole des 30-Jährigen, der seine achte volle Formel-1-Saison bestreitet.

Im Heck seines Alpine A526 brummt die Antriebseinheit von Mercedes – weshalb die Niederlage für den ehrgeizigen Mercedes-Teamchef Toto Wolff besonders bittersüss erscheint. Der Wiener, der seinen Emotionen freien Lauf liess und gegen den vor ihm aufgestellten Bildschirm schlug, als Gaslys Zeit aufleuchtete, erklärte hinterher: «Man muss immer alle Gegner ernst nehmen. Sie haben einen unglaublichen Speed auf der Geraden, weil ihr Auto wenig Luftwiderstand bietet. Und auf einer Runde war das offenbar entscheidend.»

«Das Rennen wird wieder eine ganz andere Story werden», tröstete sich der 54-jährige Österreicher, der auch beteuerte mit Blick auf die Tatsache, dass Alpine ein Motorenkunde von Mercedes ist: «Ich freue mich sehr mit Alpine über die Pole. Sie hatten eine schwierige Phase und wir haben unseren kleinen Teil zu diesem Erfolg beigetragen.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien