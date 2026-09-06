Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Bittersüsse Qualifying-Niederlage in Monza

Nachdem George Russell auf dem Highspeed-Kurs von Monza sowohl den Trainingsfreitag als auch die letzte freie Trainingsstunde am Samstagmorgen als Schnellster abgeschlossen hatte, war klar: Der Routinier aus dem Mercedes-Werksteam war der grosse Favorit für die Pole im Königlichen Park von Monza. Im entscheidenden Q3-Abschnitt führte er die Zeitenliste auch lange an.

Werbung

Werbung

Aber der grosse Jubel blieb in der Box der deutschen Sternmarke aus – stattdessen wurde beim Alpine-Team frenetisch gefeiert. Denn Pierre Gasly hatte gerade die schnellste Rundenzeit in den Asphalt der italienischen Kult-Strecke gebrannt, auf der er 2020 seinen ersten und bisher einzigen GP-Sieg gefeiert hat. Nun folgte die erste GP-Pole des 30-Jährigen, der seine achte volle Formel-1-Saison bestreitet.

Im Heck seines Alpine A526 brummt die Antriebseinheit von Mercedes – weshalb die Niederlage für den ehrgeizigen Mercedes-Teamchef Toto Wolff besonders bittersüss erscheint. Der Wiener, der seinen Emotionen freien Lauf liess und gegen den vor ihm aufgestellten Bildschirm schlug, als Gaslys Zeit aufleuchtete, erklärte hinterher: «Man muss immer alle Gegner ernst nehmen. Sie haben einen unglaublichen Speed auf der Geraden, weil ihr Auto wenig Luftwiderstand bietet. Und auf einer Runde war das offenbar entscheidend.»

«Das Rennen wird wieder eine ganz andere Story werden», tröstete sich der 54-jährige Österreicher, der auch beteuerte mit Blick auf die Tatsache, dass Alpine ein Motorenkunde von Mercedes ist: «Ich freue mich sehr mit Alpine über die Pole. Sie hatten eine schwierige Phase und wir haben unseren kleinen Teil zu diesem Erfolg beigetragen.»

Werbung