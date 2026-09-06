Afyon: Drama für Sache Coenen (KTM), Laufsieg für Simon Längenfelder (KTM)

Das Drama für Sacha Coenen (KTM) begann schon am Start zum ersten MX2-Lauf in Afyonkarahisar (Türkei). Der Belgier wollte den Holeshot, doch er startete zu früh, fuhr gegen das Startgatter und musste zurücksetzen während der Rest des Feldes auf die Reise ging. Sacha musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Mit Wut im Bauch hatte er nach der ersten Runde schon die Top-8 erreicht. Titelaspirant Guillem Farres (Triumph) hatte sich mit hoher Intensität an die Spitze gesetzt.

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Holeshot Längenfelder

Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) hatte den Holeshot gezogen, doch Guillem Farres ging mit viel Einsatz zur Sache, fuhr von Platz 4 auf 2 nach vorne und ging noch in der ersten Runde an Längenfelder vorbei in Führung. Janis Reisulis (Yamaha) stürzte in der ersten Runde. Auch er musste eine Aufholjagd starten, beendete das Rennen aber auf Platz 6.

Drama für Sacha Coenen

Sacha Coenen wollte nach seinem verpatzten Start so schnell wie möglich wieder nach vorne kommen, ging dabei aber übers Limit und stürzte. Beim Absprung eines Tables erhielt er einen Schlag aufs Hinterrad und flog bei der Landung heftig über den Lenker ab. Es schien, als habe er sich erneut am kürzlich operierten Schlüsselbein verletzt. Da nicht viele Piloten starteten, wurde er zwar auf Platz 16 gewertet und erhielt dafür noch 6 Punkte, doch sein Rückstand zu WM-Leader Guillem Farres erhöhte sich von 26 auf 42 Punkte.

Sacha Coenen stürzte und fiel aus Foto: MXGP-TV Sacha Coenen stürzte und fiel aus © MXGP-TV

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Simon Längenfelder glänzte mit Speed und Konstanz

Nach dem Ausfall von Coenen fuhr Farres taktisch, denn er musste jetzt seinen Vorsprung in der Tabelle verwalten und nicht mehr zwingend auf Sieg fahren. Längenfelder konnte die Lücke schließen und ging in Runde 7 am Spanier vorbei in Führung. In den folgenden Runden baute der Deutsche seinen Vorsprung sukzessive auf über 6 Sekunden aus. Camden Mc Lellan (Triumph) konnte einen Fehler von Liam Everts nutzen und erreichte das Ziel auf Platz 3. In der Tabelle liegt der Südafrikaner auf Tabellenplatz 3 jetzt nur noch einen Punkt hinter Sacha Coenen.

Vorentscheidung in der MX2-WM?

Noch ist ungewiss, wie schwer sich Sacha Coenen verletzt hat. Guillem Farres hat jetzt einen Vorsprung von 42 Punkten. Sollte Coenen im zweiten Lauf nicht erneut antreten können, wird er auf Platz 3 zurückfallen.

MX2, Lauf 1Afyonkarahisar

Simon Längenfelder (D), KTM, 34:55.414 Guillem Farres (E), Triumph, +6.022 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +9.013 Liam Everts (B), Husqvarna, +10.828 Julius Mikula (CZ), KTM, +44.152 Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, +44.604 Maxime Grau (F), Honda, +57.114 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +58.994 Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, +1:11.017 Noel Zanocz (H), KTM, +1:18.696 Scott Smulders (NL), Husqvarna, +1:42.847 Andrea Rossi (I), KTM, +1 Runde Rodolfo Bicalho (BR), KTM, +1 Runde Tommaso Lodi (I), Kawasaki, +2 Runden Sacha Coenen (B), KTM, +16 Runden

WM-Stand

Guillem Farres (E), Triumph, 781 Punkte Sacha Coenen (B), KTM, 739, (-42) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 738, (-43) Simon Längenfelder (D), KTM, 706, (-75) Liam Everts (B), Husqvarna, 674, (-107)

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