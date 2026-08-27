Speedway World Cup: Gelingt Polen der vierte Coup in Folge?

In den letzten beiden Jahren triumphierten die Briten und Australier beim Speedway der Nationen, 2024 in Manchester und 2025 in Thorn (Torun). Während Polen sich in diesem Prädikat bislang noch keine Goldmedaille sichern konnte, dominierte das polnische Team hingegen den Speedway World Cup. Insgesamt neun Goldmedaillen, zuletzt dreimal in Folge, holten sie in diesem Wettbewerb.

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Am kommenden Samstag bietet sich die Chance zum fünften Titel in Folge. Die Bühne hierfür ist das PGE Narodowy, das polnische Nationalstadion in Warschau, in das, wie sonst üblich für den polnischen Grand Prix, eine Speedwaybahn eingebaut wird und in dem über 50.000 Zuschauer Platz finden werden.

Als Gastgeber sind die Polen für das Finale ebenso gesetzt wie die Australier, die sich im vergangenen Jahr beim Speedway der Nationen durchsetzten, während sich die Briten und Dänen erst über die Halbfinals in Landshut und Riga qualifizieren mussten. Die Polen bringen mit Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Patryk Dudek und Kacper Woryna ihre vier Grand Prix-Fahrer an den Start. Als fünfter Fahrer ist kein Geringerer als Maciej Janowski als polnischer Meister in der Aufstellung der Polen.

Die Gastgeber setzen mit ihrer Teamauswahl somit auf etablierte Fahrer, ebenso wie es die Dänen machen, die ihr siegreiches Team vom Halbfinale in Riga an den Start bringen. Die Briten und die Australier hingegen müssen verletzungsbedingt auf Top-Fahrer verzichten. Bei den Briten fehlt Dan Bewley und die Australier müssen auf den verletzten Jack Holder verzichten.

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Gezeigt wird der Showdown im World Cup zwischen Dänemark, Polen, Großbritannien und Australien im klassischen Vier-Team-Format am Samstag ab 18:40 Uhr wieder live im Stream bei Discovery+ mit deutschem Kommentar von Norbert Ockenga und im englischen Ton mit Kelvin Tatum. Dieser muss im Gegensatz zu den Übertragungen des Speedway Grand Prix auf seinen eigentlichen Co-Kommentator Oliver Allen verzichten, denn dieser betreut in Warschau als Teammanager das britische Nationalteam.

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Line-Up Speedway World Cup Finale, Warschau/PL:

Polen: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek, Kacper Woryna; Teammanager Stanislaw Chomski & Dariusz Cieslak. Großbritannien: Robert Lambert, Charles Wright, Adam Ellis, Leon Flint, Tom Brennan; Teammanager Oliver Allen. Dänemark: Mikkel Michelsen, Leon Madsen, Michael Jepsen Jensen, Anders Thomsen, Frederik Jakobsen; Teammanager Nicki Pedersen. Australien: Ryan Douglas, Brady Kurtz, Jason Doyle, Max Fricke, Rohan Tungate; Teammanager Mark Lemon.



