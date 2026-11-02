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«Sport und Talk aus dem Hangar-7» mit Mathias Lauda und Hans-Joachim Stuck

Mathias Lauda, Andrea Schlager und Hans-Joachim Stuck sprechen bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf ServusTV über die WM-Entscheidung in der Formel 1 und Champion Kimi Antonelli.

Otto Zuber

Von

Formel 1

Zu Gast im Hangar-7: Mathias Lauda, Hans-Joachim Stuck und Hans Pum
Zu Gast im Hangar-7: Mathias Lauda, Hans-Joachim Stuck und Hans Pum
Foto: ServusTV / Neumayr / Christian Leopold / Johannes Jank / Manuel Seeger
Zu Gast im Hangar-7: Mathias Lauda, Hans-Joachim Stuck und Hans Pum
© ServusTV / Neumayr / Christian Leopold / Johannes Jank / Manuel Seeger

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Die Formel 1 hat einen neuen Weltmeister! Die WM-Titel-Entscheidung beim Großen Preis von Mexiko und der neue Champion Kimi Antonelli (Mercedes) werden großes Thema sein bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7».

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Mit nur 20 Jahren ist Antonelli neuer Formel-1-Weltmeister, der jüngste aller Zeiten. ServusTV-F1-Experte Mathias Lauda, Ex-F1-Pilot Hans-Joachim Stuck und ServusTV-F1-Moderatorin Andrea Schlager sprechen über Weltmeister Antonelli und die Formel-1-Saison 2026 mit technischen Neuerungen und Ausrufezeichen von Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen, der in Mexiko erneut gewann.

Weitere Gäste sind Hans Pum (ehem. ÖSV-Sportdirektor), Johanna Constantini (Tochter von Didi Constantini), Florian Sailer (Sohn von Toni Sailer) und Michael Smejkal (Ski-Reporter Salzburger Nachrichten). Anlässlich von Allerseelen erinnern Angehörige und Weggefährten an Niki Lauda, Toni Sailer, Didi Constantini und Rudi Nierlich.

«Sport und Talk im Hangar-7» sehen Sie am Montagabend ab 21:15 Uhr bei ServusTV und ServusTV On. Es moderiert Andreas Gröbl.

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