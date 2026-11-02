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Offiziell: Ruben Fernandez wird Yamaha-Werksfahrer & Teamkollege von Gajser

Nach seinem Abschied von Honda wechselt Ruben Fernandez zu Yamaha. Der Spanier bildet 2027 gemeinsam mit Tim Gajser das neu aufgestellte MXGP-Werksteam, das in der Nähe von Monza beheimatet ist.

Motocross-WM MXGP

Ruben Fernandez wird Yamaha-Werksfahrer
Ruben Fernandez wird Yamaha-Werksfahrer
Foto: Yamaha
Ruben Fernandez wird Yamaha-Werksfahrer
© Yamaha

Im Artikel erwähnt

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Der erwartete Wechsel ist nun auch offiziell: Ruben Fernandez, der vor wenigen Tagen von HRC verabschiedet wurde, startet 2027 für das Yamaha-Werksteam. Der 27-Jährige aus Vigo wird Teamkollege des fünfmaligen Weltmeisters Tim Gajser.

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Für Fernandez ist es zugleich eine Rückkehr zu Yamaha. Der Spanier fuhr bereits früher für den japanischen Hersteller. In der Saison 2023 feierte er in Argentinien seinen bislang einzigen Grand-Prix-Sieg und beendete die Weltmeisterschaft auf Rang 5. Zwei Jahre später erreichte er den vierten WM-Platz.

Yamaha strukturiert Werksteam neu

Die Verpflichtung fällt mit der Neuorganisation des Yamaha-Werkseinsatzes zusammen. Das MXGP-Team wird künftig direkt von Yamahas Rennsportzentrale im italienischen Gerno di Lesmo aus geführt. Der Yamaha Campus befindet sich in unmittelbarer Nähe des 'Autodromo Nazionale Monza' neben dem Park von Monza nördlich von Mailand. Dort sind auch die MotoGP- und Superbike-WM-Projekte des Herstellers angesiedelt.

Im Artikel erwähnt

Das MXGP-Werksteam befindet sich im Yamaha Campus in Monza
Das MXGP-Werksteam befindet sich im Yamaha Campus in Monza
Foto: Thoralf Abgarjan
Das MXGP-Werksteam befindet sich im Yamaha Campus in Monza
© Thoralf Abgarjan

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«Wir freuen uns, Ruben wieder in der Yamaha-Familie begrüßen zu dürfen», erklärte Yamaha-Offroad-Rennchef Alexandre Kowalski. «Als Grand-Prix-Sieger und bewährter Spitzenfahrer werden seine Schnelligkeit und Professionalität ein großer Gewinn für unser Werksprogramm sein.»

Fernandez sucht die Veränderung

Fernandez blickt seinem Markenwechsel mit großer Motivation entgegen: «Nachdem ich so viele Jahre mit demselben Team, denselben Menschen und demselben Motorrad verbracht habe, freue ich mich auf diese Veränderung. Alles ist neu – die Leute, das Motorrad und das Team.»

Die Trophäen-Galerie im Yamaha-Campus
Die Trophäen-Galerie im Yamaha-Campus
Foto: Thoralf Abgarjan
Die Trophäen-Galerie im Yamaha-Campus
© Thoralf Abgarjan

Seine ersten Testfahrten mit der YZ450FM stehen noch aus. «Ich habe das Gefühl, dass diese Veränderung genau das ist, was ich jetzt brauche, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen», betonte Fernandez. «Ich hoffe, dass wir konstant an der Spitze kämpfen und ich mein volles Potenzial zeigen kann.»

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