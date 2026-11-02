F1-CEO Domenicali: Weltmeister Antonelli beflügelt Fantasie von Millionen

Kimi Antonelli ist Formel-1-Weltmeister! Ein dritter Platz im Großen Preis von Mexiko reichte ihm, um seinen ersten WM-Titel auch rechnerisch klarzumachen. Und das im Alter von nur 20 Jahren!

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Antonelli ist damit nicht nur der jüngste Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. Er beendet damit auch eine jahrzehntelange italienische Titel-Flaute. Der letzte italienische F1-Champion war Alberto Ascari 1953 – also vor 73 (!) Jahren.

F1-Meilenstein für Italien

Italien feiert seinen Champion – darunter auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali, der wie Antonelli aus dem Norden Italiens kommt (Domenicali aus Imola, Antonelli aus Bologna). Der Formel-1-Chef gratuliert nach dem Rennen: «Heute hat Kimi Antonelli Geschichte geschrieben. Der jüngste Formel-1-Weltmeister zu werden, ist eine außergewöhnliche Leistung, die er sich durch außergewöhnliches Talent, Mut und Entschlossenheit verdient hat. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass Kimi der erste italienische Formel-1-Weltmeister seit Alberto Ascari im Jahr 1953 ist. 73 Jahre lang hat unser Land auf diesen Moment gewartet, und heute wird eine ganze Nation feiern, dass einer der ihren den Gipfel unseres Sports erreicht hat.»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali Foto: XPB Formel-1-CEO Stefano Domenicali © XPB

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Domenicali: «Größe misst sich nicht nur an Rekorden, sondern auch an den Generationen, die sie inspiriert. Kimi hat die Fantasie von Millionen von Fans auf der ganzen Welt beflügelt und jungen Menschen überall gezeigt, dass es keine Grenzen gibt für das, was man mit Engagement, Überzeugung und harter Arbeit erreichen kann. Überall auf der Welt werden junge Jungen und Mädchen, die heute zuschauen, in Kimi jemanden sehen, der beweist, dass auch die größten Träume Wirklichkeit werden können.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen TV-Programm Live Sao Paulo: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 06.11.2026 - 16:15

Domenicali: Die ganze Formel 1 ist stolz

Der F1-CEO: «Heute reiht sich sein Name in die Riege der Legenden unseres Sports ein. Ein neues Kapitel in der Geschichte der Formel 1 wurde geschrieben, und ich bin fest davon überzeugt, dass dies erst der Anfang eines außergewöhnlichen Vermächtnisses ist. Herzlichen Glückwunsch an Kimi, Mercedes und seine Familie zu dieser unglaublichen Leistung. Die gesamte Formel-1-Gemeinschaft ist stolz darauf, diesen besonderen Moment mit ihnen zu feiern.»