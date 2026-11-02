Sepang-Sieger David Alonso klagt: «Ich bringe nur 73 kg aufs Hinterrad»
Mit seinem zweiten Sieg in dieser Saison konnte David Alonso (CF Moto Aspar) in Sepang/Malaysia den vierten Platz in der Moto2-WM übernehmen. Drei Rennen vor Schluss liegt Bronze in Reichweite.
An der Spitze der Moto2-Weltmeisterschaft erleben wir zwei Kämpfe: Während Manuel Gonzalez und Izan Guevara um den Titel streiten, werden Rang 3 Ivan Ortola, David Alonso und Daniel Holgado unter sich ausmachen.
Als die schwarz-weiß-karierte Flagge nach 17 Runden geschwenkt wurde,
David Alonso tat sich am rechten Bein weh
Für Alonso war es der zweite Sieg in diesem Jahr nach Assen, sein 21. GP-Triumph klassenübergreifend. «Ich zeigte das ganze Rennen einen hohen Grad an Konzentration und konnte gut kämpfen», fasste der 20-jährige Red-Bull-Athlet zusammen. «Aber vor allen in den Runden 10 bis 13 war es schwierig, da hatte ich einmal fast einen Highsider und tat mir dabei am rechten Bein weh. Ich fand aber anschließend wieder in meinen Rhythmus.»
Wie immer in Malaysia war es tropisch warm, der Asphalt hatte sich bis auf 53 Grad Celsius erhitzt. Normal sind das keine guten Verhältnisse für Alonso. «Ich leide, wenn der Griplevel niedrig ist, weil ich so leicht bin», erzählte er. «Während andere in voller Montur 80 Kilogramm aufs Hinterrad bringen, sind es bei mir nur 73. Ich musste mich anpassen und konnten nicht mit meinem normalen Stil fahren. Ich musste mich echt zusammenreißen, aber es ging auf. Während des Wochenendes konnte ich mich in einigen Kurven deutlich verbessern. Solche Rennen werden auch in der MotoGP kommen – gut, dass ich diese Erfahrung bereits gemacht habe.»
David Alonso startet 2027 im MotoGP-Team LCR Honda und wird dort Boxennachbar von Johann Zarco. In der Moto2-WM geht es für ihn um dritten Gesamtrang. Mit seinem Sieg in Sepang konnte er Holgado überholen und liegt jetzt einen Punkt vor ihm auf dem vierten Gesamtrang. Zum Dritten Ortola fehlen Alonso 8,5 Punkte.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand