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Sepang-Sieger David Alonso klagt: «Ich bringe nur 73 kg aufs Hinterrad»

Mit seinem zweiten Sieg in dieser Saison konnte David Alonso (CF Moto Aspar) in Sepang/Malaysia den vierten Platz in der Moto2-WM übernehmen. Drei Rennen vor Schluss liegt Bronze in Reichweite.

Ivo Schützbach

Von

Moto2

Sepang-Sieger David Alonso
Sepang-Sieger David Alonso
Foto: Gold and Goose Photography
Sepang-Sieger David Alonso
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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An der Spitze der Moto2-Weltmeisterschaft erleben wir zwei Kämpfe: Während Manuel Gonzalez und Izan Guevara um den Titel streiten, werden Rang 3 Ivan Ortola, David Alonso und Daniel Holgado unter sich ausmachen.

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Im Qualifying verfehlte Holgado seinen eigenen Rundenrekord aus dem Vorjahr nur um einen Wimpernschlag, im Rennen führte er vom Start weg das Feld an. Bis zur sechsten Runde, dann übernahm sein Aspar-Teamkollege Alonso die Spitze – und konnte sich sofort absetzen.

Als die schwarz-weiß-karierte Flagge nach 17 Runden geschwenkt wurde, lag Alonso 1,932 sec vor Holgado und 3,566 vor Angel Piqueras, womit alle drei Podestplätze an Chassishersteller Kalex gingen. Die WM-Führenden Gonzalez und Guevara kamen als Fünfter und Vierter ins Ziel.

Im Artikel erwähnt

David Alonso tat sich am rechten Bein weh

Für Alonso war es der zweite Sieg in diesem Jahr nach Assen, sein 21. GP-Triumph klassenübergreifend. «Ich zeigte das ganze Rennen einen hohen Grad an Konzentration und konnte gut kämpfen», fasste der 20-jährige Red-Bull-Athlet zusammen. «Aber vor allen in den Runden 10 bis 13 war es schwierig, da hatte ich einmal fast einen Highsider und tat mir dabei am rechten Bein weh. Ich fand aber anschließend wieder in meinen Rhythmus.»

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Wie immer in Malaysia war es tropisch warm, der Asphalt hatte sich bis auf 53 Grad Celsius erhitzt. Normal sind das keine guten Verhältnisse für Alonso. «Ich leide, wenn der Griplevel niedrig ist, weil ich so leicht bin», erzählte er. «Während andere in voller Montur 80 Kilogramm aufs Hinterrad bringen, sind es bei mir nur 73. Ich musste mich anpassen und konnten nicht mit meinem normalen Stil fahren. Ich musste mich echt zusammenreißen, aber es ging auf. Während des Wochenendes konnte ich mich in einigen Kurven deutlich verbessern. Solche Rennen werden auch in der MotoGP kommen – gut, dass ich diese Erfahrung bereits gemacht habe.»

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David Alonso startet 2027 im MotoGP-Team LCR Honda und wird dort Boxennachbar von Johann Zarco. In der Moto2-WM geht es für ihn um dritten Gesamtrang. Mit seinem Sieg in Sepang konnte er Holgado überholen und liegt jetzt einen Punkt vor ihm auf dem vierten Gesamtrang. Zum Dritten Ortola fehlen Alonso 8,5 Punkte.

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01

80

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

17

35:44,732

2:04,422

25

02

96

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

17

+1,932

2:04,686

20

03

36

Angel Piqueras

Angel Piqueras

QJMOTOR - MSI

Angel Piqueras

Angel Piqueras

QJMOTOR - MSI

17

+3,565

2:04,879

16

04

28

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

17

+6,182

2:04,795

13

05

18

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

17

+14,130

2:05,213

11

06

99

Adrian Huertas

Adrian Huertas

Italtrans Racing Team

Adrian Huertas

Adrian Huertas

Italtrans Racing Team

17

+16,651

2:05,523

10

07

95

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

17

+17,705

2:05,771

9

08

4

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - MSI

17

+17,981

2:05,395

8

09

13

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

17

+18,553

2:05,706

7

10

11

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

17

+19,175

2:05,932

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