Offiziell: Jetzt steht auch der Teamkollege von Dominique Aegerter fest

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Kove verliert seinen Star und bekommt für 2027 ein neues Sportbike
Als neues Aushängeschild für die Supersport-WM 2027 hat sich das Triumph-Team PTR mit Dominique Aegerter geeinigt. Der Schweizer bekommt einen 15 Jahre jüngeren Teamkollegen an die Seite gestellt.
Für Dominique Aegerter war die Einigung mit PTR Triumph die vielversprechendste Option zur Fortsetzung seiner Karriere. Das Team des ehemaligen Rennfahrers Simon Buckmaster ebnete dem britischen Hersteller einst die Rückkehr in die Supersport-WM und entwickelte die Street Triple 765RS zu einem konkurrenzfähigen Motorrad, was drei Siege und sieben Podestplätze 2026 durch Tom Booth-Amos belegen.
«Es ist großartig, die Verpflichtung von Josh für unser Team bekannt zu geben. Wir haben bereits mit ihm zusammengearbeitet: Chris Hicks und ich haben Josh – in Kooperation mit XMT – bei drei Läufen der britischen Meisterschaft eingesetzt, was zu zwei Podiumsplatzierungen führte – einem dritten und einem zweiten Platz. Ihn nun in der Weltmeisterschaft dabei zu haben, ist eine wirklich erfreuliche Nachricht für uns», kommentierte der 65-jährige Buckmaster die Einigung. «Bekanntlich entspricht es unserer Philosophie, junge britische Talente zu fördern. Josh ist erst 21 Jahre alt, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Mit der Erfahrung von Domi Aegerter an seiner Seite wird das Team weiter zusammenwachsen – wir können es kaum erwarten, diese Herausforderung in Angriff zu nehmen.»
Whatley etablierte sich in der Supersport-WM 2026 als Top-15-Fahrer. Sein bestes Finish und sein einziges einstelliges Ergebnis war Platz 6 im ersten Lauf in Magny-Cours. Als Engländer für Triumph zu starten, ist etwas besonderes.
«Ich bin stolz darauf, dass ich für das nächste Kapitel meiner Karriere zu PTR Triumph Racing stoße. Ich freue mich darauf, mit dem Team loszulegen und diese neue Herausforderung anzunehmen», sagte Whatley. «Ein neues Kapitel, neue Ziele und die unveränderte Entschlossenheit, bis ans Limit zu gehen und um gute Ergebnisse zu kämpfen. Ein großes Dankeschön an alle, die mich auf meinem bisherigen Weg unterstützt haben.»
Teams & Fahrer Supersport-WM 2027:
Kawasaki: Jaume Masia (E), David Salvador (E)
Motozoo Suzuki: Mattia Casadei (I)
ZX Moto: Valentin Debise (F), Federico Caricasulo (I)
Honda: Ana Carrasco (E), Perolari?
QJ Motor Ten Kate: Can Öncü (TR), Zonta van den Goorbergh (NL)
AS Yamaha: Jeremy Alcoba (E), Aldi Mahendra (IND)
GMT94 Yamaha: Roberto Garcia (E), noch offen
Kofler Yamaha: Andreas Kofler (A)
VFT Yamaha: Filippo Farioli (I)
PTR Triumph: Dominique Aegerter (CH), Joshua Whatley (GB)
Renegade Triumph: Tom Booth-Amos (GB), Ayumu Sasaki (J)
Compos Triumph: Ondrej Vostatek (CZ), noch offen
Feel Ducati: Philipp Öttl (D)
Orelac Ducati: Marcos Ramirez (E), noch offen
WRP Ducati: Matteo Ferrari (E), noch offen
Althea Ducati: Alessandro Zaccone (I), noch offen
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