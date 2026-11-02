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Brad Binder mit Galgenhumor: Wie eine Spazierfahrt am Sonntagmittag

Der österreichische Hersteller KTM brachte im Grand Prix von Malaysia in der MotoGP-Klasse drei Fahrer in die Top-10. Brad Binder hatte in Sepang von Startplatz 15 viel Arbeit vor sich.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Brad Binder vor Diogo Moreira und Franco Morbidelli
Brad Binder vor Diogo Moreira und Franco Morbidelli
Foto: Gold and Goose Photography
Brad Binder vor Diogo Moreira und Franco Morbidelli
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Es war wieder einmal Pedro Acosta, der mit seinem Sieg im Sprint und Platz 2 im Grand Prix für KTM die Kohlen aus dem Feuer holte. Dass die RC16 auf dem Sepang International Circuit direkt neben dem Flughafen Kuala-Lumpur stark ist, zeigten aber auch die Markenkollegen. Im Sprint wurden Brad Binder und Enea Bastianini Siebter und Neunter, im langen Rennen Neunter und Fünfter. Die Mattighofener brachten also in jedem Rennen drei Fahrer in die Top-10, nur Maverick Vinales schwächelte als 15. und 14.

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Binder qualifizierte sich nur für den 15. Startplatz, hatte im Sprint aber einen Raketenstart – die Basis für seinen siebten Rang. «Keine Ahnung, warum der so gut war – ich wünschte, ich könnte das wiederholen», meinte der Südafrikaner, der nach dieser Saison von der MotoGP- in die Superbike-WM und zu BMW wechselt.

Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Im Grand Prix hatte Binder ebenfalls einen guten Start und konnte in der ersten Runde immerhin drei Gegner überholen. Während der restlichen 19 Runden ging es weitere drei Plätze nach vorne – weil Fahrer ausfielen, stürzten oder aufgaben.

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Brad Binder kämpfte mit Untersteuern seiner KTM

«Rennen am Ende des Feldes zu fahren, ist scheiße», schmunzelte Binder. «Nach vier Runden rutschte mir zum ersten Mal das Vorderrad weg, in jeder langgezogenen Kurve untersteuerte mein Motorrad. Als der Hinterreifen abbaute, war ich aber wenigstens noch auf der Bremse stark. Davon abgesehen – es war ein langes Rennen. Franky Morbidelli und ich gerieten an einigen Kurveneingängen aneinander, das war ein spaßiger Kampf. Ich hatte die Pace, um viel besser zu sein, steckte aber schon nach vier Runden in Schwierigkeiten. Weil ich ab dann nicht mehr pushen konnte, fühlte ich mich wie auf einer Ausfahrt am Sonntagmittag.»

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In der Weltmeisterschaft ist der 31-Jährige drei Veranstaltungen vor Saisonende auf der zwölften Position. Zu den vor ihm liegenden Fermin Aldeguer und Markenkollege Enea Bastianini fehlen Binder sieben und 16 Punkte – die Top-10 sind noch in Reichweite.

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Zeit
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Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

20

40:14,236

1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

20

+5,955

1:59,481

16

04

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Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+6,759

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19

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

06

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

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Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

20

+17,724

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9

08

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Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

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10

10

21

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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