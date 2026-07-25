Verliert Yamaha die Geduld mit Can Öncü? «Er muss an sich arbeiten»

Can Öncü ist zwar erst 22 Jahre alt, doch mit 138 Starts zählt der Schützling von Kenan Sofuoglu zu den routinierten Supersport-Piloten. An guten Tagen kann der junge Türke jeden Gegner besiegen, aber er kann auch neben der Spur sein und nur für die Top-10 gut sein.

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Yamaha platzierte Öncü für 2026 im aktuellen Weltmeisterteam Ten Kate-Team. In der von Kervin Bos geleiteten Truppe sollte Öncü vor allem eines lernen: Konstanz. Bisher aber mit überschaubarem Erfolg. Öncü fuhr in den bisher 16 Rennen zwar sechs Podestplätze ein, verpasste aber in sieben Läufen die Top-5. Weltmeister wird man so nicht.

Donington Park war sinnbildlich: In der Superpole fuhr der Yamaha-Pilot seine dritte Pole-Position in dieser Saison ein, erreichte in den Rennen trotz einiger Führungsrunden aber nur die Plätze 5 und 8. Als WM-Vierter mit 178 Punkten hat er 113 Zähler Rückstand auf Markenkollegen und WM-Leader Albert Arenas.

«Es waren enttäuschende Rennen, und wir dürfen nicht zulassen, dass sich so etwas in Zukunft wiederholt», sagte der Ten Kate-Teammanager kritisch. «Die Sommerpause werden wir nutzen, um unser Material für den letzten Teil der Saison zu optimieren. Wir freuen uns auf die Testfahrten mit beiden Fahrern in Magny-Cours, bevor wir dorthin für das Rennwochenende zurückkehren.»

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Auch Yamahas Road-Racing-Manager Niccolo Canepa war von der Performance von Öncü in Donington nicht angetan. «Can stellte mit der Pole-Position erneut seine Schnelligkeit unter Beweis, hatte jedoch in beiden Rennen in der Schlussphase erneut zu kämpfen», legte der Italiener den Finger in die Wunde. «Er muss an seinem Rennmanagement arbeiten, denn zu Beginn ist er schnell, fällt dann aber zurück. Hoffentlich kann er während der Pause daran arbeiten und in Magny-Cours gestärkt zurückkehren.»

Die schlechte Renneinteilung begleitet Öncü jedoch bereits seine gesamte Karriere.