Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Verliert Yamaha die Geduld mit Can Öncü? «Er muss an sich arbeiten»

Als Vizeweltmeister war Can Öncü der Favorit für die Supersport-WM 2026, doch auch das Yamaha-Team Ten Kate konnte dem Türken seine größte Schwäche bisher nicht austreiben.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Can Öncü führte beide Donington-Rennen zweitweise an
Can Öncü führte beide Donington-Rennen zweitweise an
Foto: Gold & Goose
Can Öncü führte beide Donington-Rennen zweitweise an
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Can Öncü ist zwar erst 22 Jahre alt, doch mit 138 Starts zählt der Schützling von Kenan Sofuoglu zu den routinierten Supersport-Piloten. An guten Tagen kann der junge Türke jeden Gegner besiegen, aber er kann auch neben der Spur sein und nur für die Top-10 gut sein.

Werbung

Werbung

Yamaha platzierte Öncü für 2026 im aktuellen Weltmeisterteam Ten Kate-Team. In der von Kervin Bos geleiteten Truppe sollte Öncü vor allem eines lernen: Konstanz. Bisher aber mit überschaubarem Erfolg. Öncü fuhr in den bisher 16 Rennen zwar sechs Podestplätze ein, verpasste aber in sieben Läufen die Top-5. Weltmeister wird man so nicht.

Donington Park war sinnbildlich: In der Superpole fuhr der Yamaha-Pilot seine dritte Pole-Position in dieser Saison ein, erreichte in den Rennen trotz einiger Führungsrunden aber nur die Plätze 5 und 8. Als WM-Vierter mit 178 Punkten hat er 113 Zähler Rückstand auf Markenkollegen und WM-Leader Albert Arenas.

Im Artikel erwähnt

«Es waren enttäuschende Rennen, und wir dürfen nicht zulassen, dass sich so etwas in Zukunft wiederholt», sagte der Ten Kate-Teammanager kritisch. «Die Sommerpause werden wir nutzen, um unser Material für den letzten Teil der Saison zu optimieren. Wir freuen uns auf die Testfahrten mit beiden Fahrern in Magny-Cours, bevor wir dorthin für das Rennwochenende zurückkehren.»

Werbung

Werbung

Auch Yamahas Road-Racing-Manager Niccolo Canepa war von der Performance von Öncü in Donington nicht angetan. «Can stellte mit der Pole-Position erneut seine Schnelligkeit unter Beweis, hatte jedoch in beiden Rennen in der Schlussphase erneut zu kämpfen», legte der Italiener den Finger in die Wunde. «Er muss an seinem Rennmanagement arbeiten, denn zu Beginn ist er schnell, fällt dann aber zurück. Hoffentlich kann er während der Pause daran arbeiten und in Magny-Cours gestärkt zurückkehren.»

Die schlechte Renneinteilung begleitet Öncü jedoch bereits seine gesamte Karriere.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

19

28:22,911

1:29,059

25

02

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

19

+1,537

1:29,165

20

03

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

19

+2,244

1:29,042

16

04

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

19

+2,436

1:29,158

13

05

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

19

+3,090

1:29,166

11

06

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

19

+3,787

1:29,040

10

07

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

19

+4,367

1:29,138

9

08

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

19

+5,166

1:29,156

8

09

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

19

+5,418

1:29,288

7

10

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

19

+6,049

1:28,850

6

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien