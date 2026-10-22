US-GP im Fernsehen: Wer hat die besten Chancen auf den Sieg in Austin?

In den vergangenen Jahren war Max Verstappen auf dem Formel-1-Rundkurs von Austin meist das Mass aller Dinge: Seit 2021 hat der Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team das Rennen auf dem Circuit of the Americas vier Mal für sich entschieden.

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Nur 2024 war mit Ferrari-Ass Charles Leclerc ein anderer Fahrer der strahlende Sieger. Verstappen durfte aber auch in jenem Jahr mit aufs Podest, denn er kreuzte die Ziellinie als Dritter hinter dem Monegassen und dessen früheren Teamkollegen Carlos Sainz, der mittlerweile für Williams auf Punktejagd geht.

Verstappen trat zuletzt auch in unwiderstehlicher Form auf: Sowohl beim Rennwochenende in Malaysia als auch beim darauffolgenden Kräftemessen in Singapur gab er das Tempo vor. Er sicherte sich jeweils die Pole und den GP-Sieg, im Stadtstaat schaffte er es auch im letzten Sprint des Jahres, die beste Ausgangslage zum zu erobern und diese in einen Triumph umzuwandeln.

US-GP 2026: Ein richtungsweisendes Rennen

Bedeutet dies, dass der vierfache Weltmeister auch in Austin der grosse Favorit ist? ServusTV-Experte Christian Klien sagt dazu: «Bezüglich Top-Speed war Red Bull Racing zuletzt sehr gut, gefühlt kann das Auto jetzt alles.» Gleichzeitig stellt der frühere GP-Pilot aber auch klar: «Die mittelschnellen und schnellen Kurven kommen McLaren entgegen, dafür haben sie in den langsamen Ecken Nachteile. Ferrari bleibt eine Wundertüte. Und dann stellt sich die Frage, wie gut Mercedes das Upgrade verstanden hat und weiss, wie man es einstellen muss.»

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Eins sei auf jeden Fall sicher, ergänzt der 29-fache GP-Teilnehmer: «Das Rennen wird richtungsweisend für das Kräfteverhältnis an den restlichen Wochenenden.» Klien wird zusammen mit Andrea Schlager vor Ort das Geschehen mitverfolgen und aus der Boxengasse die neuesten Entwicklungen für die österreichischen Formel-1-Liebhaber analysieren. Den Kommentar für ServusTV liefern Andreas Gröbl, Mathias Lauda und Patrick Friesacher.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Morgen Austin: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 23.10.2026 - 19:25

In Deutschland wird wie üblich Sky F1 alle Sessions live zeigen, im Free-TV zeigt RTL zusätzlich das Qualifying. Die Schweizer Fans können sich das Abschlusstraining auf SRF Info anschauen, SRF2 zeigt am Sonntag dann das Rennen.

Großer Preis der USA im TV: