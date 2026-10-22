Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

US-GP im Fernsehen: Wer hat die besten Chancen auf den Sieg in Austin?

Das Rennen auf dem Circuit of the Americas steht vor der Tür und die grosse Frage lautet: Wer hat die besten Karten auf dem texanischen Rundkurs? ServusTV-Experte Christian Klien wagt eine Prognose.

Formel 1

Verstappen triumphierte bereits 4 Mal in Austin, zuletzt gewann er 2025
Verstappen triumphierte bereits 4 Mal in Austin, zuletzt gewann er 2025
Foto: Coates / XPB Images
Verstappen triumphierte bereits 4 Mal in Austin, zuletzt gewann er 2025
© Coates / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

In den vergangenen Jahren war Max Verstappen auf dem Formel-1-Rundkurs von Austin meist das Mass aller Dinge: Seit 2021 hat der Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team das Rennen auf dem Circuit of the Americas vier Mal für sich entschieden.

Werbung

Werbung

Nur 2024 war mit Ferrari-Ass Charles Leclerc ein anderer Fahrer der strahlende Sieger. Verstappen durfte aber auch in jenem Jahr mit aufs Podest, denn er kreuzte die Ziellinie als Dritter hinter dem Monegassen und dessen früheren Teamkollegen Carlos Sainz, der mittlerweile für Williams auf Punktejagd geht.

Verstappen trat zuletzt auch in unwiderstehlicher Form auf: Sowohl beim Rennwochenende in Malaysia als auch beim darauffolgenden Kräftemessen in Singapur gab er das Tempo vor. Er sicherte sich jeweils die Pole und den GP-Sieg, im Stadtstaat schaffte er es auch im letzten Sprint des Jahres, die beste Ausgangslage zum zu erobern und diese in einen Triumph umzuwandeln.

Im Artikel erwähnt

US-GP 2026: Ein richtungsweisendes Rennen

Bedeutet dies, dass der vierfache Weltmeister auch in Austin der grosse Favorit ist? ServusTV-Experte Christian Klien sagt dazu: «Bezüglich Top-Speed war Red Bull Racing zuletzt sehr gut, gefühlt kann das Auto jetzt alles.» Gleichzeitig stellt der frühere GP-Pilot aber auch klar: «Die mittelschnellen und schnellen Kurven kommen McLaren entgegen, dafür haben sie in den langsamen Ecken Nachteile. Ferrari bleibt eine Wundertüte. Und dann stellt sich die Frage, wie gut Mercedes das Upgrade verstanden hat und weiss, wie man es einstellen muss.»

Werbung

Werbung

Eins sei auf jeden Fall sicher, ergänzt der 29-fache GP-Teilnehmer: «Das Rennen wird richtungsweisend für das Kräfteverhältnis an den restlichen Wochenenden.» Klien wird zusammen mit Andrea Schlager vor Ort das Geschehen mitverfolgen und aus der Boxengasse die neuesten Entwicklungen für die österreichischen Formel-1-Liebhaber analysieren. Den Kommentar für ServusTV liefern Andreas Gröbl, Mathias Lauda und Patrick Friesacher.

TV-Programm

In Deutschland wird wie üblich Sky F1 alle Sessions live zeigen, im Free-TV zeigt RTL zusätzlich das Qualifying. Die Schweizer Fans können sich das Abschlusstraining auf SRF Info anschauen, SRF2 zeigt am Sonntag dann das Rennen.

Großer Preis der USA im TV:


Freitag, 23. Oktober

10.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Bahrain 2026

12.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

14.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025

16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

19.00 Sky Sport F1 – Warm-up – Das Motorsport-Spezial

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

19.30 Beginn 1. Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

22.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

22.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

23.00 Beginn 2. Freies Training

00.30 Sky Sport F1 – 2025: Rookie Review

Samstag, 24. Oktober

11.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

16.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

19.30 Beginn 3. Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage

21.45 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris

21.50 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.35 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

22.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

22.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Beginn Qualifying

00.00 ServusTV – Qualifying Analyse

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 25. Oktober

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.30 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage

13.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

18.40 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen

19.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

19.30 ServusTV – Vorbericht Rennen

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

20.20 SRF zwei – Beginn Übertragung GP

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP

21.00 ServusTV – Beginn Übertragung GP

21.00 Beginn Großer Preis der USA (bei uns im Live-Ticker, 56 Runden)

22.40 ServusTV – Rennen Analyse

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.50 ORF 1 – Die Analyse

00.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

00.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

340

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

238

3

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

229

4

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

221

5

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

215

6

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

201

7

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

138

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

97

9

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

75

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

41

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM