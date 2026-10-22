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Quartararo zu Phillip Island: Habe hier noch nie ein gutes Ergebnis erzielt

Das beste Ergebnis von Fabio Quartararo (Yamaha) in einem GP auf Phillip Island ist ein neunter Rang. Dennoch gefällt ihm die Strecke gut. Was er sich für das MotoGP-Wochenende vorgenommen hat.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
© Gold & Goose

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Fabio Quartararo war in Indonesien mit zweimal Platz 9 der beste Fahrer auf einem japanischen Motorrad. Yamaha und Honda taten sich auf dem Mandalika International Street Circuit schwer. Der Franzose holte das Beste aus seinem Paket heraus – wie immer. Seine Devise lautet momentan, die letzten Rennen in der Saison 2026 einfach zu genießen, er beschwert sich mittlerweile nicht mehr über die schwächelnde M1. Zur Erinnerung: 2027 wird Quartararo ins Werksteam von Honda wechseln.

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«El Diablo» wird an diesem Wochenende nicht nur seinen letzten Australien-GP mit Yamaha bestreiten, es wird auch der vorerst letzte Auftritt der MotoGP-Asse auf Phillip Island werden. Wie fühlt sich das an? «Eigentlich ist es eine Strecke, die mir gefällt, aber ich habe hier in meiner Karriere noch nie ein gutes Ergebnis erzielt», betonte Quartararo. «Also werde ich es einfach genießen. Ich finde aber, dass ein neues Projekt in Adelaide auch sehr gut ist.»

Fabio Quartararo: «Die letzten Rennen waren aber nicht allzu schlecht»

Tatsächlich ist das beste Ergebnis von Quartararo in einem Grand Prix auf Phillip Island Platz 9 (2024). Letztes Jahr beendete er den Sprint auf Rang 7, im Hauptrennen wurde es ein elfter Platz.

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Ist in diesem Jahr mehr drin? «Das glaube ich nicht. Die letzten Rennen waren aber nicht allzu schlecht. Ich werde einfach mein Bestes geben», blickte der 27-Jährige voraus. «Wie ich schon immer gesagt habe: Es wird wichtig sein, direkt in das Q2 zu kommen. Auf dieser Strecke wird es schwieriger sein. Aber das ist mein Ziel, und dann werden wir im Laufe des Wochenendes sehen, was wir erreichen können.»

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