Weltmeister Lando Norris (McLaren): «Bahrain-GP in Malaysia wird chaotisch»

Die Formel 1 gastiert erstmals nach neun Jahren wieder auf dem Sepang International Circuit, der WM-Lauf von Bahrain wird auf der malaysischen Rennstrecke nachgeholt.

Werbung

Werbung

McLaren-Ass Lando Norris glaubt: «Ehrlich gesagt denke ich, dass das nächste es in Malaysia ziemlich chaotisch werden kann – wegen der Geraden und der Kurvenkonfiguration. Das könnte ungefähr so turbulent werden wie in Monza.»

Der Weltmeister über sein Sepang-Debüt: «Ich freue mich darauf. Ich habe viele Rennen davon gesehen, als ich jünger war. Ich erinnere mich daran, bei McLaren als junger Pilot Simulations-Support für Fernando Alonso und Stoffel Vandoorne gemacht zu haben, als sie vor vielen Jahren dort gefahren sind. Ich erinnere mich, dass ich um Mitternacht, oder zu welcher blöden Zeit es auch immer war, in die Fabrik gegangen bin und bis 7 Uhr morgens gefahren bin, nur um die Jungs zu unterstützen.»

«Es ist also nicht so, dass es für mich völlig neu wäre, aber es wird das erste Mal sein, dass ich auf die Strecke selbst gehe, was aufregend ist.»

Werbung

Werbung

«Das Einzige, was nicht so prickelnd ist – wenn du keinen Saft mehr in der Batterie hast. Wenn du die beiden Highspeed-Kurven wirklich mit hoher Geschwindigkeit nimmt, dann wird dir die elektrische Energie später fehlen. Das raubt einer Strecke ein wenig den Charakter – was wir auf anderen Pisten 2026 ja schon erlebt haben.»