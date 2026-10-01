Red Bull Erzbergrodeo 2027: Viele Neuerungen – Anmeldung ab 16. November

Nach dem großen Erfolg der 30-jährigen Jubiläumsausgabe 2026 hat sich die Veranstalter-Crew rund um Mastermind Karl Katoch viel Neues für das Red Bull Erzbergrodeo 2027 überlegt. «Stillstand bedeutet für uns Rückschritt, daher gehen wir an die 31. Ausgabe mit derselben Energie heran wie bei allen anderen Ausgaben in der langen Geschichte des Red Bull Erzbergrodeos», betonte Karl Katoch, er ging dann gleich auf eine wesentliche Neuerung ein. «Das Rocket Ride am ersten Veranstaltungstag wird für 2027 erweitert und dadurch noch actionreicher und spannender. Das Steilhangrennen zählt zu den Publikumsfavoriten am Erzberg und sorgt bis ins Superfinale für ungebremste Begeisterung bei den Fans!“, freut sich Katoch auf die neuen Entwicklungen beim Rocket Ride.

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Weitere Neuerungen betreffen den Iron Road Prolog, das spektakuläre Highspeed-Offroad-Race am Freitag und Samstag. Wenn das gesamte Startfeld von mehr als 1.200 Teilnehmern auf die Rennstrecke geht, erzittert der gesamte «Eiserne Gigant» unter den Stollenreifen! Startberechtigt sind neben Einzylinder-Enduros auch hubraumstarke Zweizylinder-Adventure-Bikes, Elektro-Motorräder, Scooter und Quads, die in der 2026 neu etablierten SEGWAY Quad Challenge gewertet werden. «Wir sehen großes Interesse bei den Adventure Bikes und werden der Zweizylinder-Klasse mehr Raum geben. 2027 werden neue Anpassungen ans Streckenprofil umgesetzt, der Iron Road Prolog bleibt damit das Highlight für alle ambitionierten Offroader!», zählte Karl Katoch auf.

Drei «Strombikes» erreichten 2026 das Ziel Foto: Red Bull Content Pool Drei «Strombikes» erreichten 2026 das Ziel © Red Bull Content Pool

Das Hauptrennen des Red Bull Erzbergrodeo war auch 2026 an Spannung kaum zu übertreffen. Nur 15 der 500 gestarteten Teilnehmer erreichten nach vier Stunden Renndauer das Ziel – allen voran Red-Bull-KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler, der seinen fünften Sieg in Folge feiern konnte. «Mani hat eindrucksvoll bewiesen, dass er der derzeit beste Hard-Enduro-Fahrer der Welt ist. Ich freue mich aber ganz besonders darüber, dass eine ganze Phalanx von sehr jungen Athleten das Ziel in der Red Bull Erzbergodeo Arena erreicht hat. Da stürmt bereits die nächste Generation in Richtung Spitze des Hard-Enduro-Sports!», freute sich Karl Katoch über das Resultat des Red Bull Erzbergodeo 2026.

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Das Red Bull Erzbergrodeo erlebte 2026 auch eine Premiere: erstmals waren vollelektrisch angetriebene Motorräder bei allen Rennbewerben startberechtigt, und das Ergebnis war beeindruckend. Vom Podium-Lockout beim Rocket Ride über Top-Platzierungen im Iron Road Prolog bis hin zum Red Bull Erzbergrodeo, wo gleich drei Elektromotorräder das Ziel erreichten, bewiesen die «Strombikes» ihre Wettbewerbsfähigkeit im Extreme-Enduro-Sport. «Elektrisch angetriebene Motorräder sind definitiv im Hard-Enduro-Sport angekommen, und wir freuen uns über den Erfolg dieses Antriebskonzeptes. 2027 gehen wir einen Schritt weiter und werden das Reglement für Strombikes und klassische Verbrenner-Motorräder sportlich angepasst modernisieren!», beschrieb Katoch die Weiterentwicklungen beim Red Bull Erzbergrodeo.

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Ivo Schützbach Weiterlesen

Mark Schilling, Managing Partner des Red Bull Erzbergrodeo, zieht eine positive Bilanz der Jubiläumsausgabe und blickt zuversichtlich auf das 31. Red Bull Erzbergrodeo. «Das Veranstaltungsjubiläum war die perfekte Plattform für die Einbindung von neuen Partnern. Mit 93,1 Millionen Aufrufen auf Instagram und Facebook, sowie der erfolgreichsten Live-TV-Übertragung des Red Bull Erzbergrodeo aller Zeiten auf Red Bull TV und bei ServusTV haben wir 2026 eine breit gestreute, enorm aktive Zielgruppe erreicht. Auch 2027 bieten wir wieder Ganzjahreskampagnen und herausragende, actionreiche Interaktionen mit den Besuchern und Teilnehmern vor Ort. Die emotionale Bindung zwischen unseren Partnern und den Red-Bull-Erzbergrodeo-Besuchern ist tatsächlich einzigartig», ergänzte Schilling.

Die 31. Ausgabe steigt vom 27. bis 30. Mai 2027 Foto: Red Bull Content Pool Die 31. Ausgabe steigt vom 27. bis 30. Mai 2027 © Red Bull Content Pool

Red Bull Erzbergrodeo 2027: Fahreranmeldung ab 16. November

Die Fahreranmeldung zum Red Bull Erzbergrodeo 2027 startet am Montag, den 16. November 2026 ab 9 Uhr (MEZ). Traditionell beginnt damit auch das erste Rennen um eine möglichst niedrige Startnummer. 2026 gingen knapp 1.200 Teilnehmer aus 41 Nationen und allen Kontinenten an den Start der Rennbewerbe am «Berg aus Eisen».

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Hard Enduro World Ranking: Fahrer weltweit sichtbar machen

Von den Veranstaltern des Red Bull Erzbergrodeo und der Red Bull Romaniacs initiiert, werden seit 1. Februar 2026 Rennergebnisse für das unabhängige Hard Enduro World Ranking gewertet. Das System orientiert sich an den ATP/WTA-Weltranglisten im Tennis und macht die Leistungen der Fahrer über einzelne Veranstaltungen hinweg vergleichbar. Die Saisonrangliste umfasst aktuell 2.510 Fahrer aus 60 Nationen und 24 Rennen. Das Red Bull Erzbergrodeo zählt zur höchsten Kategorie «Supreme», mit 2.000 Punkten für den Sieger.