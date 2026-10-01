Audi gibt Vollgas: So wird das Rennwagenwerk in Hinwil/Schweiz ausgebaut

Audi baut das Formel-1-Rennwagenwerk aus: Weniger als einen Kilometer von der aktuellen Basis von der Audi Motorsport AG in Hinwil (Schweiz) entfernt, wurden Elemente des neuen Campus an der Zürichstrasse im Sommer 2026 in Betrieb genommen, wobei die vollständige Entwicklung bis 2030 abgeschlossen sein soll.

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Während der gesamten Entwicklung wird der bestehende Standort in der Wildbachstrasse voll funktionsfähig bleiben und anschliessend als Produktionszentrum und Windkanalbetrieb des Teams umgenutzt.

Die Formel-1-Antriebseinheiten werden weiterhin in Neuburg, Deutschland, entwickelt und hergestellt, während das Team sein technisches Zentrum in Bicester, Vereinigtes Königreich, beibehalten wird.

Das Campus-Projekt stellt eine Investition in Menschen, Leistung und die Zukunft des Teams dar; es vereint die erforderlichen Fähigkeiten, um um Meisterschaften zu kämpfen, während es gleichzeitig einen nachhaltigen Wert für die gesamte Organisation schafft.

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Mattia Binotto, CEO und Teamchef des Audi Revolut F1 Teams:

«Unser Campus wird eine wichtige Rolle dabei spielen, uns zu helfen, erstklassige Talente zu gewinnen und zu halten, während er die Grundlagen bietet, die erforderlich sind, um unsere langfristigen Ambitionen zu erreichen.»

«Der Aufbau eines erfolgreichen Formel-1-Teams dreht sich letztlich um die Menschen. Die besten Ingenieure, Designer, Mechaniker und Spezialisten wollen in einem Umfeld arbeiten, das ihnen ermöglicht, zusammenzuarbeiten, zu innovieren und auf höchstem Niveau zu leisten. Der Campus wird uns helfen, genau diese Umgebung zu schaffen.»

«Was dieses Projekt besonders macht, ist, dass es uns ermöglicht, die Zukunft des Audi Revolut F1 Teams von Grund auf zu gestalten. Gelegenheiten wie diese sind in der modernen Formel 1 selten. Wir ziehen nicht einfach in eine bestehende Einrichtung ein; wir schaffen ein Zuhause, das auf unsere Menschen, unsere Kultur und unsere Ambitionen ausgerichtet ist. Dieser Campus ist ein wichtiger Teil dieser Reise.»

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«Wir sind stolz darauf, dass das nächste Kapitel des Audi Revolut F1 Teams in Hinwil geschrieben wird, und ich möchte der Gemeinde Hinwil selbst meinen Dank aussprechen.»

Der Motorsport ist seit 1970 ein Teil des Lebens in Hinwil, mit zahlreichen Lieferanten in der Region, über zwei Generationen hinweg, gegründet von Peter Sauber und mit der Formel 1 seit 33 Jahren, beginnend mit dem Grossen Preis von Südafrika 1993.