Fernandez & Daniel: Tech3 setzt in der Moto3 auf «Veteran» und Rookie

Unmittelbar vor dem Österreich-Grand-Prix hatte das KTM-Kundenteam das letzte Puzzlestück der MotoGP-Startaufstellung eingefügt. Die Franzosen bestätigten, dass der junge Australier Senna Agius neben dem deutlich erfahreneren Luca Marini an den Start gehen wird. Die gleiche Strategie kommt nun auch für die Moto3-Kategorie zur Anwendung.

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Die Struktur von Günther Steiner, der den Fortbestand der Moto3-Nachwuchsschmiede schon bei der Übernahme des Teams von Hervé Poncharal bestätigt hatte, tritt im kommenden Jahr gleich mit zwei neuen Fahrern an. Denn: Rico Salmela wechselt «intern» in den finnischen KTM-Zweig zu Niklas Ajo und Valentin Perrone steigt in die Moto2 auf.

Zum Zug kommt der erfahrene Adrian Fernandez. Der jüngere Bruder von MotoGP-Ass Raul Fernandez hat schon nahezu 100 GP-Rennen in der Moto3-WM bestritten – los ging es bereits 2021 als Fixstarter. Auch bei Tech3 kennt man den Spanier. 2022 trat man bereits einmal gemeinsam an, die Saison endete mit Gesamtrang 20 wenig erfolgreich. Nun also der Neustart mit dem inzwischen 22-Jährigen, der für Leopard Racing auch einen Sieg errungen hat.

Man kennt sich: Fernandez steuerte die Tech3-KTM schon in der Saison 2022 Foto: Gold and Goose Man kennt sich: Fernandez steuerte die Tech3-KTM schon in der Saison 2022 © Gold and Goose

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Fernandez in der offiziellen Mitteilung: «Ich freue mich sehr, wieder bei Tech3 zu sein. Es ist ein Team, das ich gut kenne und mit dem ich ein wichtiges Kapitel meiner Karriere verbracht habe – daher ist die Rückkehr jetzt etwas ganz Besonderes. Ich kehre mit mehr Erfahrung, einer anderen Einstellung und vor allem mit viel Ehrgeiz zurück. Das Ziel für 2027 kann nur sein, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Wir wissen, dass es eine lange und anspruchsvolle Saison werden wird, aber wir haben die Motivation, die Arbeitsbereitschaft und das Potenzial, ganz vorne mitzufahren.»

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen TV-Programm Heute Motegi: International Livestream MotoGP World Championship 02.10.2026 - 01:55

Die Aufgabe des Neulings übernimmt ein Amerikaner. Kristian Daniel (Junior) steigt aus dem Red Bull Rookies Cup auf. Daniel holte dort Endrang 4 nach einem starken Finale mit drei Podestplätzen bei den letzten drei Rennen.

Kristian Daniel steigt aus dem Red Bull Rookies Cup auf Foto: Red Bull Kristian Daniel steigt aus dem Red Bull Rookies Cup auf © Red Bull

«Ich muss sagen, dass ich für diese Chance unglaublich dankbar bin. Ich weiß, wie hart ich arbeite, und dass mir eine so großartige Chance bei einem so großartigen Team geboten wird – mehr hätte ich mir kaum wünschen können. Ich weiß, dass es nicht einfach werden wird … aber das ist es ja nie!», so die Botschaft des erst 17-Jährigen. Die gute Nachricht: Mit dem Beginn der 2027er-Saison wird Kristian Daniel seit zwei Wochen volljährig sein, kann also so die gesamte Saison für Tech3 bestreiten.

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Fernandez wird 2027 auf den WM-Titel angesetzt

Red-Bull-KTM-Tech3-Teammanager Nico Goyon zur neuen Aufstellung in der Moto3-Mannschaft: «Wir freuen uns, unsere Moto3-Aufstellung für 2027 mit Kristian Daniel Jr. und Adrián Fernández bekannt zu geben. Zunächst einmal ist es spannend, Adrian wieder im Team willkommen zu heißen. Er ist bereits 2022 für uns gefahren, stand damals aber noch ganz am Anfang seiner Karriere. Mittlerweile ist er viel reifer und daran gewöhnt, an der Spitze mitzukämpfen. Deshalb sind wir alle der Meinung, dass er auf einer starken KTM der perfekte Kandidat ist, um im nächsten Jahr um die Meisterschaft mitzukämpfen.»

Der Franzose weiter: «Auf der anderen Seite der Box haben wir den jungen Amerikaner – Kristian wird in der nächsten Saison gerade einmal 18 Jahre alt. Wir haben seine Entwicklung im Laufe der Saison im Red Bull Rookies Cup verfolgt, und das erste Wort, das uns dabei in den Sinn kommt, ist Entschlossenheit. Kristian hat Kalifornien vor acht Jahren verlassen und alles aufgegeben, um sein Glück in Europa zu versuchen. Nun wird er der erste Amerikaner sein, der eine komplette Saison in dieser Meisterschaft bestreitet, und hier bei Tech3 sind wir sicher, dass er dem Team viel bringen wird.»