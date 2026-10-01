Rückkehr nach 17 Jahren: Baustelle in Jerez, Superbike-WM 2027 in Valencia

Dass Jerez im Kalender der Superbike-WM 2027 fehlt, war keine Überraschung. Denn nach dem Europaauftakt der MotoGP Anfang Mai werden umfangreiche Renovierungen durchgeführt, um der Prototypenserie auch weiterhin gerecht zu werden. Die Arbeiten an der Boxenanlage werden sechs Monate dauern, aber dann ist die seriennahe Weltmeisterschaft bereits beendet.

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So rückt Valencia neben Aragon als zweiter Schauplatz in Spanien in den Kalender. Die Superbike-WM gastierte bereits zwischen 2000 und 2010 auf dem Circuit Ricardo Tormo. Als erfolgreichster Pilot schrieb sich Noriyuki Haga in die Statistik ein. Der Japaner triumphierte einmal mit Yamaha und fünfmal mit Ducati. Nur einen Sieg weniger hat Troy Corser mit Aprilia (3) und Suzuki (2) eingefahren. Weitere Mehrfachsieger sind Troy Bayliss (4) sowie Neil Hodgson (2) und James Toseland (2).

Die Rückkehr nach Valencia kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn mit Iker Lecuona (Ducati) stammt ein Titelkandidat aus der drittgrößten Stadt Spaniens. Während Jerez erst gegen Saisonende stattfand, folgt Valencia Anfang April nach Phillip Island und Portimão bereits an dritter Stelle.

«Valencia nimmt einen wichtigen Platz in der Superbike-Geschichte ein, und wir freuen uns sehr, die Meisterschaft zurück auf den Circuit Ricardo Tormo zu bringen», betonte Superbike-Direktor Gregorio Lavilla. Der ehemalige Rennfahrer stammt übrigens aus Katalonien. «Die Austragung aller Klassen bietet den Fans ein abwechslungsreiches und spannendes Rennwochenende. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Rennstrecke, um diese Rückkehr zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen – für neue und alte Fans.»

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Der Circuit Ricardo Tormo ist wie ein riesiges Amphitheater gestaltet: Die Haupttribüne bietet einen uneingeschränkten Blick auf die Strecke, und die Anordnung sorgt dafür, dass die Fans hautnah am Renngeschehen dabei sind.