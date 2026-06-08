Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) bricht Rekorde – jüngster Weltmeister?

Wer soll einen Kimi Antonelli in dieser Form aufhalten? Der erst 19-jährige Italiener hat in Monaco seinen fünften Grand Prix in Folge gewonnen und so nebenbei bricht der Bologneser Formel-1-Rekorde.

Formel 1

Kimi Antonelli nach seinem Sieg in Monaco
Kimi Antonelli nach seinem Sieg in Monaco
Foto: XPB
Kimi Antonelli nach seinem Sieg in Monaco
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Bravo, Kimi Antonelli: Im Fürstentum von Monaco ist der Mercedes-Teenager zum fünften Sieg in Folge geprescht. Der 19-Jährige begeistert die Fans und verblüfft die Fachleute.

Werbung

Werbung

Als dritter Italiener nach Riccardo Patrese (1982) und Jarno Trulli (2004) hat er sich zum jüngsten Monaco-GP-Sieger gemacht.

Kimi hat als zehnter Fahrer der Formel 1 fünf Siege hintereinander oder mehr erreicht, letztmals gelangen fünf am Stück Max Verstappen 2023/2024, damals kam der Niederländer sogar auf neun Volltreffer in Serie. Noch besser machte Max das 2023 mit sogar zehn Siegen in Folge.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Neben Kimi haben nur Weltmeister fünf Siege oder mehr erreicht: Verstappen (10), Vettel (9), Ascari, Schumacher, Rosberg (je 7), Brabham, Clark, Mansell, Hamilton (je 5).

Werbung

Werbung

Kimi Antonelli hat erstmals einen so genannten GP-Grand Slam erreicht, also Pole-Position, beste Rennrunde und Start/Ziel-Sieg. Natürlich als jüngster Fahrer.

TV-Programm

Der letzte Grand Slam in Monaco gelang Mika Häkkinen 1998.

Kimi Antonelli führt die Formel-1-WM nun an mit 156 Punkten, 66 Zähler vor Lewis Hamilton. Natürlich ist diese WM noch sehr lang, aber rein statistisch wird es immer wahrscheinlicher, dass sich Kimi im Spätsommer oder Herbst zu jüngsten Formel-1-Champion machen wird. Kimi wird am 25. August 20 Jahre alt, Sebastian Vettel war bei seinem Titelgewinn 2010 23 Jahre, 4 Monate und 11 Tage alt.

Im August 2025 hatte Max Verstappen einen Rückstand von 104 Punkten auf den WM-Leader, am Schluss schrammte der Niederländer um zwei Zähler am Titelgewinn vorbei.

Werbung

Werbung

Der junge Bologneser sieht keinen Grund, in Euphorie zu verfallen: «Ich ändere an meiner Vorgehensweise überhaupt nichts. Ich will Freude am Rennfahren haben und das Beste aus meinem Auto und mir selber holen. An den Titel kann ich auch später noch denken.»

Den leicht verzweifelt wirkenden Einwand seines Mercedes-Stallgefährten George Russell, nur er, Kimi, könne den Titel jetzt noch verlieren, kontert Antonelli ausgebufft: «Ich kann nicht verlieren, was ich ja noch gar nicht habe.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

78

2:23:31,243

1:13,481

25

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+6,271

1:14,643

18

03

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

78

+23,394

1:15,669

15

04

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

78

+24,261

1:15,816

12

05

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

78

+26,553

1:15,754

10

06

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

78

+29,010

1:15,908

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

78

+30,369

1:15,497

6

08

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

23

78

+33,413

1:16,393

4

09

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

78

+37,140

1:16,914

2

10

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

78

+41,899

1:17,120

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM