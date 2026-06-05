Zukunft von Carlos Sainz: «Muss in diesem Jahr eine Entscheidung treffen»

Als Carlos Sainz schon vor dem Start der Saison 2024 erfuhr, dass er sein Ferrari-Cockpit nach dem WM-Finale räumen musste, um Platz für den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton zu schaffen, bekam er schnell mehrere Angebote für das nächste Kapitel seiner Formel-1-Karriere. Der Spanier liess sich Zeit, um diese zu prüfen, und entschied sich schliesslich für das Williams-Team, das in den letzten Jahren. eine Leistungskrise durchstehen müsse.

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Der Rennfahrer aus Madrid setzte auf die Fähigkeiten von Teamchef James Vowles, der den Traditionsrennstall aus Grove wieder an die Spitze des Feldes bringen wird. Und ihm war da schon klar, dass es sich um ein langfristiges Projekt handelt. Entsprechend gross ist sein Wunsch, auch über 2026 hinaus für das britische Team an den Start zu gehen. Und erfreulicherweise hat auch Vowles klar gemacht, dass er an seiner Fahrerpaarung, die aus Sainz und Alex Albon besteht, festhalten will.

Das freut Sainz, der erklärt: «Natürlich bin ich sehr glücklich, wenn ich das höre. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der ideale Weg für meine Zukunft der Verbleib bei Williams ist, denn so kann ich die Fortschritte miterleben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir wieder wettbewerbsfähig sind. Das würde mich am meisten freuen, und ich bin sehr glücklich, dass mein Chef mich weiterhin an Bord haben will.»

Und der 31-Jährige erklärte: «Ich weiss, ich muss in diesem Jahr eine Entscheidung treffen, aber gleichzeitig habe ich meinem Management und auch dem Team klar gemacht, dass für mich an erster Stelle steht, dieses Projekt zum Erfolg zu führen.» Es sei ihm schon bei seiner Vertragsunterzeichnung im Jahr 2024 klar gewesen, dass es ein langfristiges Ziel sei. «Ich glaube, wir hatten vielleicht darauf gehofft, ab 2029 regelmässig auf dem Podium zu stehen und 2030 den Sieg zu holen. Ich wusste, dass es bei Williams bis mindestens 2028, 2029 oder 2030 keinen Sieg geben würde. Ich will einfach nur in der Formel 1 gewinnen – das ist meine wichtigste Botschaft an mein Management – und gleichzeitig Williams dabei helfen, wieder an die Spitze zu gelangen.»

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