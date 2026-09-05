Morizès: Deutscher Doppelsieg durch Erik Riss und Lukas Fienhage

Beim zweiten von drei Grands Prix zur Langbahn-Weltmeisterschaft 2026 fehlten verletzungsbedingt Andrew Appleton (GB), Kenneth Kruse Hansen (DK) und Daniel Spiller von der MSV Herxheim. Im Gegensatz zum GP 1 auf der 1000m-Bahn im niedersächsischen Scheeßel wurde Samstagnacht in Morizès, Südfrankreich, gefahren. Die angebliche Grasbahn, eher eine Sandbahn, ist nur 530 m lang und ganz im Gegensatz zu Scheeßel mehr eine etwas längere Speedwaybahn.

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Gestartet wurde der Grand Prix um 21 Uhr und schon vor Mitternacht stand mit Erik Riss der Sieger im alles entscheidenden Finale fest. Die Bahn war vor Beginn stark gewässert worden, im Laufe des Abends änderten sich die Verhältnisse und es staubte dann auch schon mal.

Zum neuen Reglement: Nach 20 Vorläufen sind die punktbesten ersten Drei für das Finale gesetzt. Dazu kommen die zwei Punktbesten nach den Vorläufen 21 und 22 (Last-Chance-Heats 1 und 2).

Erik Riss, der Sieger von Scheeßel, war wieder eine Klasse für sich. Der Schwabe gewann vier seiner fünf Vorläufe, nur in Heat 14 waren Mathias Tresarrieu und Tero Aarnio eher im Ziel. Das machte aber nichts, Riss war nach den Vorläufen ebenso für das Finale qualifiziert, wie der sehr starke Lukas Fienhage auf seiner Lieblingsbahn. «Ich fahre hier so gerne, meine Familie ist auch hier und schaut zu und ich wohne ja auch nicht weit von hier», sagte der Deutsche mit Clubzugehörigkeit zum AC Vechta zwischen den Läufen.

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Ebenfalls nach den Vorläufen für das Finale qualifiziert hatte sich Dave Meijerink. Im Finale dann das Pech für den Niederländer mit einer Startbandberührung und anschließender Disqualifikation. Aber Meijerink fühlt sich nach eigenen Aussagen auch eher auf raueren Bahnen wohl, genauso wie Romano Hummel, der zuletzt beim EM-Finale in Aduard auf der Grasbahn noch so geglänzt hatte. Für Hummel blieb es am Ende bei Platz 13. Am Saisonende ist für den Niederländer Schluss mit Bahnsport.

Die Heats im einzelnen:

Heat 1: Jesse Mustonen gewinnt den Start und hält den Vorsprung vor Mathias Trésarrieu (F) und Zach Wajtknecht bis ins Ziel. Heat 2: Lukas Fienhage startet innen und liegt hinter Patrick Kruse in Turn 1 auf P 2, dann geht der Deutsche vorbei, Kruse wird in Führung liegend langsamer und fällt aus. Heat 3: Erik Riss auf Startplatz grün führt nach Kurve 1 vor Romano Hummel und Chris Harris. So geht es bis ins Ziel. Heat 4: Dave Meijerink nur auf P3 in der Startkurve, überholt dann aber Glenn Moi und William Kruit und wird Laufsieger. Heat 5: Riss vom Start weg vorne und gewinnt vor Mustonen und Kruse. Die Bahn ist abgetrocknet und beginnt zu stauben.

Heat 6: Fienhage von gelb versus Wajtknecht (weiß). Der Deutsche rast außen herum nach vorne, der Niederländer William Kruit fährt stark an Wajtknecht vorbei. Der kontert letztlich, während Fienhage gewinnt. Heat 7: Drama für zwei Favoriten. Chris Harris berührt das Startband und wird disqualifiziert. Im Rerun geht Hummel nach einem Superstart in Führung, muss aber nach einem Reifenschaden ausrollen. Heat 8: Tino Bouin führt nach dem Start vor Meijerink, stürzt dann aber in Runde 3 und prallt in die Airfences. Den Rerun gewinnt der Niederländer vor Tero Aarnio. Darryl Ritchings holt sich nach großem Kampf Platz 3 vor Anthony Chauffour. Heat 9: Riss klarer Laufsieger vor Fienhage, Mustonen, Meijerink und Mika Meijer. Heat 10: Hummel mit schwächerem Start wird am Ende Zweiter hinter seinem Landsmann Kruit. Heat 11: Harris nach dem Start Letzter. Holt sich nach großem Kampf am Ende noch Platz 3. Heat 12: Kruse gelingt von innen der beste Start, wird dann aber von dem außen kommenden Wajtknecht und Jordan Dubernard einkassiert. Der Brite holt sich den Laufsieg vor Kruse, der den Lokalmatador am Ende noch überholen kann. Heat 13: Sensationell, Youngster Noah Urda holt sich den Laufsieg vor Wajtknecht und dem starken Mika Meijer. Heat 14: Durbernard wird wegen Zeitüberschreitung disqualifiziert. Zum ersten Mal in dieser WM gewinnt Riss einen Lauf nicht, sondern wird nur Dritter. Heat 15: Fienhage beim Start gleich vorne und gewinnt, Hummel beim Start hinten, wird Vierter mit nur einem Punkt. Heat 16: Harris mit Wut im Bauch außen rum zum Laufsieg vor Meijerink und Kruse. Heat 17: Meijerink gewinnt vor Mustonen und Hummel und steht im Finale. Heat 18: Fienhage gewinnt auf seiner Heimbahn und ist für das Finale qualifiziert. Heat 19: Riss macht mit Start-Ziel-Sieg vor Wajtknecht die Finalteilnahme klar. Heat 20: Harris wieder nach Startbandberührung disqualifiziert. Den Rerun gewinnt Meijer vor Kruse, Moi und Reservist Theo Ugoni, nachdem Ritchings nach starker Leistung ausgefallen war. LCH 1: Aarnio gewinnt vor Tresarrieu, Kruse, Meijer und Hummel. LCH 2: Wajtknecht zieht als Laufsieger ins Finale ein. Finale: Fienhage (rot, innen), Riss (grün, außen), Meijerink (blau), Tresarrieu (weiß) und Wajtknecht (gelb). Dann das Drama: Meijerink wird wegen Startbandberührung disqualifiziert. Nur noch vier im Finale. Rerun: Riss gewinnt den Start und behält die Führung bis ins Ziel. Auf Platz 2 Fienhage vor Wajtknecht und Tresarrieu.

Ergebnis Langbahn-GP Morizes (F):

1. Erik Riss (D), 18 Vorlaufpunkte/26 WM-Punkte 2. Lukas Fienhage (D), 19/24 3. Zach Wajtknecht (GB), 19/22 4. Mathias Trésarrieu (F),19/22 5. Dave Meijerink (NL), 16/18 6. Jesse Mustonen (SF), 16/16 7. Tero Aarnio (SF), 16/15 8. Mika Meijer (NL), 13/14 9. William Kruit (NL), 12/13 10. Patrick Kruse (DK), 12/12 11. Chris Harris (GB), 11/11 12. Glenn Moi (N), 11/10 13. Romano Hummel (NL), 9/9 14. Theo Ugoni (F), 6/7 15. Noah Urda (F), 5/6c 16. Darryl Ritchings (GB), 4/5 17. Jake Mulford (GB), 4/4 18. Jordan Dubernard (F), 3/3 19. Anthony Chauffour (F), 3/3 20. Jan Hlacina (CZ), 2/1 21. Tino Bouin (F), 2/0 LCH 1: 1. Aarnio, 2. Tresarrieu, 3. Kruse, 4. Meijer, 5. Hummel LCH 2: 1. Wajtknecht, 2. Harris, 3. Kruit, 4. Mustonen, 5. Moi Finale: 1. Riss, 2. Fienhage, 3. Wajtknecht, 4. Tresarrieu, 5. Meijerink (d)

WM-Stand nach 2 von 3 GP:

1. Riss, 52 Punkte

2. Meijerink,, 42

3. Wajtknecht, 42

4. Fienhage, 39

5. Harris, 33

6. Mustonen, 32

7. Kruse, 26

8. Kruit, 26

9. Aarnio, 25

10. Meijer, 25

11. Moi, 22

12. Tresarrieu, 20

13. Kruse Hansen, 18

14. Mulford, 13

15. Hummel, 9

16. Bouin, 7

17. Ugoni, 7

18. Chauffour, 7

19. Urda, 6

20. Appleton, 6

21. Ritchings, 5

22. Dubernard, 5

23. T. Wachs, 4

24. Busch, 3

25. Hlacina, 1

26. Spiller, 1

27. F. Wachs, 0

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