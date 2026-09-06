Pole-Position für Antonio Giovinazzi im Ferrari bei 6h Austin

In der Hyperpole für das 6h Rennen der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf dem Circuit of the Americas in Austin/Texas (USA) ging es richtig eng zur Sache. Tatsächlich befanden sich die ersten vier Fahrzeuge innerhalb von lediglich 0,050 Sekunden. Mit einer Zeit von 1:52,445 Minuten holte Antonio Giovinazzi im Ferrari den ersten Startplatz für die Mythos-Marke aus Maranello.

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«Das ist eine wichtige Pole-Position im Hinblick auf die Meisterschaft und auch auf unsere Startposition im Rennen», so Giovinazzi, der sich einen 499P mit James Calado und Alessandro Pier Guidi teilt. «Es war ein intensives Qualifying mit ständig wechselnden Windverhältnissen. Am Ende fuhren wir in der Hyperpole dieselbe Zeit wie das zweitplatzierte Auto. Daher war der strategische Aspekt, vor unserem direkten Konkurrenten aus der Box zu fahren, entscheidend. Jetzt müssen wir jedoch konzentriert bleiben, denn die wichtigen Punkte werden im Rennen vergeben.»

Wie von Giovinazzi schon angedeutet konnte das zweitplatzierte Auto dieselbe Zeit setzen. Dabei handelte es sich um den Cadillac V-Series.R von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken. «Ich hätte nicht gedacht, dass der Abstand zur Pole-Position so gering sein würde», meinte Aitken, der während der Hyperpole im Cadillac saß. «Näher dran geht kaum noch. Platz 2 ist eine sehr gute Ausgangsposition für uns für das Rennen. Bei diesen heißen Bedingungen war es schwierig, mehr als eine schnelle Runde aus den Reifen herauszuholen, aber das Team hat nach dem dritten freien Training hervorragende Arbeit bei der Feinabstimmung geleistet. Wir haben uns damit eine gute Ausgangslage für morgen verschafft.»

Mit einem Rückstand von 0,029 Sekunden ging Platz drei an den Alpine A424 von António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi. Vierte wurden Tom Gamble und Harry Tincknell, die im Aston Martin Valkyrie 0,050 Sekunden Rückstand aufwiesen. Damit befanden sich Fahrzeuge von vier unterschiedlichen Marken auf den ersten vier Positionen.

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Die Top Fünf komplettierte der zweite Werks-Ferrari von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. In der LMGT3-Klasse ging die Pole-Position mit 2:05,160 Minuten an den Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Jonny Adam, Gray Newell und Eduardo Barrichello.