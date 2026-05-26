Bielefeld: Elf Fahrer qualifizieren sich für das EM-Finale

Die FIM Europe hat in diesem Jahr den Ausscheidungslauf, die sogenannte Challenge, zur Findung der Finalteilnehmer der Grasbahn-Europameisterschaft der Solisten 2026 Ende August in Aduard (NL) an den DMSC Bielefeld vergeben. «Bisher wurden dazu in jedem Jahr zwei Semifinals mit jeweils 40 Teilnehmern gefahren, aber diese Anzahl gibt es momentan nicht mehr», sagt DMSC-Vorstandsmitglied Stephan Prante dazu.

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Am kommenden Sonntag werden in der Challenge ab 13.30 Uhr zwölf Vorläufe mit je sechs Fahrern auf dem Leineweberring an der Eckendorfer Straße im Bielefelder Stadtteil Baumheide gestartet, das sind vier Vorläufe für jeden. Am Ende folgt das C-Finale und dann das B-Finale, aus dem die ersten beiden zusätzlich zu den bis dahin schon feststehenden vier Punktbesten für das abschließende A-Finale qualifiziert sind.

Die Top-11 qualifizieren sich für das EM-Finale, welches am 29. August in Aduard (NL) stattfinden soll. Dazu kommen die ersten drei der EM des letzten Jahres, das sind der Däne Kenneth Kruse Hansen, Dave Meijerink aus den Niederlanden und der Brite Chris Harris. Darüber hinaus werden noch vier Wildcard-Fahrer bestimmt.

Neben der Challenge-Konkurrenz stehen auch die Rennen der Gespanne, der B-Solisten und der Crosser im Programm. «Wir sind gespannt, wie sich die Bahn bis dahin entwickelt hat, denn wir haben sie im Vorfeld komplett aufgerissen und mit einer Planierraupe nivelliert», so Prante zum Zustand der 700 m langen Grasbahn, «auf jeden Fall ist sie heute sehr grün.»

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Müssen diese ganzen Verwaltungsvorschriften sein?

Wie alle Veranstalter in diesem motorsportlichen Bereich ist auch der DMSC Bielefeld auf die Mitarbeit ehrenamtlich tätiger Mitglieder, sowie Helferinnen und Helfer angewiesen. Ohne sie geht es nun mal nicht. Zu schaffen machen ihnen zunehmend bürokratische Hindernisse, die auf Verwaltungsvorschriften fußen. Die Frage ist allerdings, ob das alles wirklich nötig ist?

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So muss zum Beispiel in Bielefeld ein Antrag auf Aufstellung von Schildern, die die Geschwindigkeit auf der Hauptstraße neben dem Renngelände am Renntag von sonst 70 km/h auf 30 km/h reduziert, bei der Stadt gestellt werden. Jedes Schild muss dabei fotografiert und an die entsprechende Abteilung im Rathaus geschickt werden.

Oder Beispiel Emissionsschutz: Da muss ein Antrag auf die Anbringung von Lautsprechern an der Bahn gestellt werden, die für die Durchsagen auf dem Renngelände da sind. Das zuständige Amt der Stadt will auch wissen, welches die verwendeten Lautsprecher sind, welche Marken und welche Daten dazu vorliegen. Und dann muss bei den Versorgungsständen genau dokumentiert werden, welche Geräte benutzt werden, welche Marken und so weiter und so fort. Und diese Anträge müssen natürlich auch bezahlt werden.

Der AMC Haunstetten führte im vergangenen September mit dem EM-Finale der Gespanne ebenfalls ein Prädikat der FIM Europe durch und erhielt im Vorfeld vom Ordnungsamt der Stadt Augsburg ein 15-seitiges Schreiben der Stadt Augsburg mit umfangreichen Auflagen zur Veranstaltung.

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Kein Wunder, dass sich immer mehr Clubs davor scheuen, derartige Prädikate durchzuführen.

Fahrerfeld Grasbahn-EM Challenge Bielefeld:

Andrew Appleton (GB)

James Shanes (GB)

Mickie Simpson (GB)

Darryl Ritchings (GB)

Stephan Katt (D)

Daniel Spiller (D)

Timo Wachs (D)

Mika Meijer (NL)

Jeffrey Sijbesma (NL)

William Kruit (NL)

Jordan Dubernard (F)

Mathias Tresarrieu (F)

Noah Urda (F)

Jacob Bukhave (DK)

Patrick Kruse (DK)

Tero Aarnio (FIN)

Jan Hlačina (CZ)

Glenn Moi (N)

Res. Fabian Wachs (D)

Res. Jörg Tebbe (D)

Seitenwagen-Teams Bielefeld: