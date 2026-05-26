Das sind die Wildcard-Piloten beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel

Motocross-WM MXGP
Deutschland-Grand-Prix: Romain Febvre (Kawasaki) startet von Pole
Der Deutschland-Grand-Prix am kommenden Wochenende wirft seine Schatten voraus. In beiden WM-Klassen werden deutsche Fahrer mit einer Wildcard antreten und beim Publikum für Stimmung sorgen.
Während am vergangenen Wochenende in Lacapelle-Marival nur Brian Hsu (Honda) in der MXGP-Königsklasse die deutschen Farben hochhielt und in beiden Wertungsläufen die Punkteränge erreichte, werden am kommenden Wochenende im Talkessel weitere deutsche Fahrer in beiden WM-Klassen am Start stehen. Maximilian Spies wird mit der für ihn ungewohnten Startnummer 55 antreten.
#55 - Maximilian Spies
#90 - Justin Trache
#131 - Cato Nickel
#226 - Tom Koch
#260 - Nico Koch
#300 - Noah Ludwig
#328 - Theo Praun
#410 - Max Thunecke
#470 - Peter König
#781 - Brian Hsu
#931 - Marco Fleissig
#991 - Mark Scheu
Der deutsche Weltmeister Simon Längenfelder kommt als WM-Führender in den Talkessel. Seine KTM wird das rote Nummernschild mit der Startnummer 1 tragen. Neben Längenfelder treten 3 weitere deutsche Fahrer mit einer Wildcard an.
#170 - Valentin Kees
#290 - Joshua Völker
#511 - Jan Krug
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