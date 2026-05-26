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Das sind die Wildcard-Piloten beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel

Der Deutschland-Grand-Prix am kommenden Wochenende wirft seine Schatten voraus. In beiden WM-Klassen werden deutsche Fahrer mit einer Wildcard antreten und beim Publikum für Stimmung sorgen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Talkessel 2026
Talkessel 2026
Foto: copyright free
Talkessel 2026
© copyright free

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Während am vergangenen Wochenende in Lacapelle-Marival nur Brian Hsu (Honda) in der MXGP-Königsklasse die deutschen Farben hochhielt und in beiden Wertungsläufen die Punkteränge erreichte, werden am kommenden Wochenende im Talkessel weitere deutsche Fahrer in beiden WM-Klassen am Start stehen. Maximilian Spies wird mit der für ihn ungewohnten Startnummer 55 antreten.

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Wildcardpiloten MXGP:

  • #55 - Maximilian Spies

  • #90 - Justin Trache

  • #131 - Cato Nickel

  • #226 - Tom Koch

  • #260 - Nico Koch

  • #300 - Noah Ludwig

  • #328 - Theo Praun

  • #410 - Max Thunecke

  • #470 - Peter König

  • #781 - Brian Hsu

  • #931 - Marco Fleissig

  • #991 - Mark Scheu

MX2

Der deutsche Weltmeister Simon Längenfelder kommt als WM-Führender in den Talkessel. Seine KTM wird das rote Nummernschild mit der Startnummer 1 tragen. Neben Längenfelder treten 3 weitere deutsche Fahrer mit einer Wildcard an.

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Wildcardpiloten MX2:

  • #170 - Valentin Kees

  • #290 - Joshua Völker

  • #511 - Jan Krug

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