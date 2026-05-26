Das sind die Wildcard-Piloten beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel

Während am vergangenen Wochenende in Lacapelle-Marival nur Brian Hsu (Honda) in der MXGP-Königsklasse die deutschen Farben hochhielt und in beiden Wertungsläufen die Punkteränge erreichte, werden am kommenden Wochenende im Talkessel weitere deutsche Fahrer in beiden WM-Klassen am Start stehen. Maximilian Spies wird mit der für ihn ungewohnten Startnummer 55 antreten.

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Wildcardpiloten MXGP:

#55 - Maximilian Spies

#90 - Justin Trache

#131 - Cato Nickel

#226 - Tom Koch

#260 - Nico Koch

#300 - Noah Ludwig

#328 - Theo Praun

#410 - Max Thunecke

#470 - Peter König

#781 - Brian Hsu

#931 - Marco Fleissig

#991 - Mark Scheu

MX2

Der deutsche Weltmeister Simon Längenfelder kommt als WM-Führender in den Talkessel. Seine KTM wird das rote Nummernschild mit der Startnummer 1 tragen. Neben Längenfelder treten 3 weitere deutsche Fahrer mit einer Wildcard an.

Wildcardpiloten MX2:

#170 - Valentin Kees

#290 - Joshua Völker

#511 - Jan Krug

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