Bagger World Cup, Lauf 2: Granado siegte – Archie McDonald ist Champion

Das erste Rennen auf dem Red Bull Ring konnte der Spanier Oscar Gutierrez für sich entscheiden. Er siegte am Samstag mit 0,885 Sekunden Vorsprung auf Archie McDonald. Dritter wurde der US-amerikanische Wildcard-Pilot James Rispoli.

Werbung

Werbung

Im Titelkampf war eine Vorentscheidung gefallen. McDonald hatte nach Lauf 1 in der Gesamtwertung einen Vorsprung von 21 Punkten auf Gutierrez. Aus dem Rennen um den Titel waren nach Lauf 1 Eric Granado und Andrea Iannone. Bereits in der zweiten Runde schoss der Italiener Granado ab, als er sich in Kurve 6 innen vorbeipressen wollte – beide flogen in hohem Bogen durch das Kiesbett. Das Ganze hatte ein Nachspiel für «The Maniac»: Im zweiten Rennen muss er eine Long-lap absolvieren.

Rennen 2, das letzte 2026, nahm Granado erneut von der Pole-Position in Angriff. McDonald und Iannone standen neben dem Brasilianer in der ersten Startreihe. Gutierrez ging von Startplatz 4 ins Rennen. Neben ihm standen James Rispoli und Maxwell Toth. Reihe 3 bildeten Kyle Wyman, Travis Wyman und Jake Lewis. Dimas Ekky Pratama und Max Flinders starteten aus Reihe 4.

Werbung

Werbung

Zum Start des Rennens betrug die Lufttemperatur kalte 10 Grad Celsius. Der Asphalt war nur 13 Grad warm. Den besten Start erwischte Granado. McDonald und Iannone reihten sich auf 2 und 3 ein. Gutierrez war Vierter.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

In der ersten Runde konnte Granado einen kleinen Vorsprung herausfahren. Iannone versuchte, an McDonald vorbeizukommen, doch der Australier konterte. Auf der Start-Ziel-Geraden gingen Iannone und Gutierrez an McDonald vorbei. Auch Kyle Wyman schnappte sich den Meisterschafts-Führenden nach einigen Kurven.

Sieger von Rennen 2: Eric Granado Foto: Seidenglanz Sieger von Rennen 2: Eric Granado © Seidenglanz

Granado fuhr die schnellste Rennrunde. Zu Beginn von Runde 3 absolvierte Iannone seine Long-lap, Gutierrez war nun Zweiter. Granado hatte mittlerweile einen Vorsprung von 1,6 sec herausgefahren. McDonald war Sechster, Iannone war auf Rang 8 zu finden.

Werbung

Werbung

In der dritten Runde fuhr Granado erneut die schnellste Rennrunde. Gutierrez hatte bereits fast drei Sekunden Rückstand. Kyle Wyman war Dritter. McDonald war auf Position 7 zurückgefallen.

Zu Beginn der fünften Runde ging Iannone an McDonald vorbei. Gutierrez fuhr die schnellste Rennrunde. Der Spanier hatte seinen Rückstand auf 1,8 sec verkürzt.

Die Reihenfolge zu Beginn von Runde 6: Granado, Gutierrez, Kyle Wyman, Rispoli, Toth, Iannone, Lewis und McDonald.

Wyman, Rispoli und Toth lieferten sich ein enges Duell um Platz 3. Der Abstand zwischen Granado und Gutierrez blieb konstant.

Werbung

Werbung

Granado drehte erneut die schnellste Rennrunde. Die Ränge 1 und 2 waren bezogen, der Kampf um den letzten Podestplatz war spannend.

Gutierrez fuhr die schnellste Rennrunde, der Abstand zu Granado war in der letzten Runde immer noch 1,8 sec. Die beiden fuhren sehr ähnliche Rundenzeiten.

Eric Granado siegte mit 1,966 sec Vorsprung auf Oscar Gutierrez. Kyle Wyman schnappte sich Platz 3. Archie McDonald holte sich den ersten Titel im Harley-Davidson Bagger World Cup! Er war in zwölf Rennen der konstanteste Fahrer. Der 20-Jährige brach in Tränen aus, auch beim Sieger-Interview sprudelten die Emotionen aus ihm heraus.

Archie McDonald gewann den Titel mit neun Punkten Vorsprung auf Oscar Gutierrez. Eric Granado wurde mit einem Punkt Abstand auf Gutierrez Dritter. Auf Gesamtrang 4 landete Andrea Iannone. Auf den Champion fehlen ihm 45 Punkte.

Werbung

Werbung