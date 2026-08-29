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Bagger-Lauf 1 in Aragon: Drama in zweiter Runde – Iannone triumphierte

Im acht Runden langen ersten Harley-Davidson-Bagger-World-Cup Rennen in Aragon konnte sich Ex-MotoGP-Pilot Andrea Iannone durchsetzen. In der zweiten Runde wurde die WM-Tabelle auf den Kopf gestellt.

Toni Schmidt

Von

Harley Davidson Weltcup

Wieder siegreich: Bagger-Pilot Andrea Iannone
Wieder siegreich: Bagger-Pilot Andrea Iannone
Foto: Gold and Goose
Wieder siegreich: Bagger-Pilot Andrea Iannone
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Am fünften von sechs Rennwochenenden, diesmal im Motorland Aragon, standen die nächsten Harley-Davidson Bagger-World-Cup-Läufe an. Die Ausgangslage vor dem Rennen: Eric Granado (Joe Rascal Racing) führte mit 147 Punkten vor Teamkollege Archie McDonald (142) und Oscar Gutierrez (128). Im Qualifying schlug der Lokalmatador zu: Gutierrez holte in 1:56,587 min seine erste Pole der Saison vor Niti-Teamkollege Andrea Iannone und Granado.

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Wilde zweite Runde: Granado stürzt aus dem Rennen

Beim Start kam Iannone am besten weg und führte durch Kurve 1. Dahinter stieß der 20-jährige US-Amerikaner Maxwell Toth – der Ersatzfahrer für den verletzten Cory West – von Startplatz sechs bis auf Rang drei vor. Als Toth sich verbremste, schlüpfte Granado vorbei, während McDonald festhing.

Dann kippte das Renngeschehen: In Runde 2 warf Granado sein Bike in Kurve 4 auf staubigem Asphalt per Highsider ab. Der Brasilianer konnte zwar laufen, wurde aber ins Medical Center gebracht, da er einen Schlag der ca. 280 Kilogramm schweren Maschine abbekam. Fast zeitgleich unterlief Iannone abseits der Kameras ein Fehler, den Gutierrez zur Führung nutzte.

Im Artikel erwähnt

In derselben Runde gab es noch weiteres Chaos: Jake Lewis rollte mit technischen Problems aus, am Ausgang der letzten Kurve stürzte Dimas Ekky Pratama. Travis Wyman wich der querstehenden Maschine spektakulär aus. Aus einer sechsköpfigen Spitzengruppe wurde eine Doppelspitze der Niti-Fahrer, mit etwas Abstand gefolgt von McDonald und Torres.

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Iannone kontert und behauptet sich im Zielsprint

In Runde 4 holte sich Iannone die Führung mit einem Manöver in Kurve 15 zurück. Gutierrez konterte eine Runde später, wurde aber weit hinausgetragen. Von da an verteidigte der Italiener konsequent die Ideallinie. McDonald kam bis auf vier Zehntel heran, verlor durch einen Fehler in Kurve 14 aber wieder Boden. Auf der letzten Runde setzte Iannone – wie schon bei seinem Sieg in Mugello – die schnellste Rennrunde und gewann vor Gutierrez und McDonald Dahinter kamen Jordi Torres und Toth ins Ziel.

Der Ausgang stellt die Tabelle um: Der Australier McDonald führt neu mit 158 Punkten vor Gutierrez (148) und Granado (147). Iannone hält sich mit 122 Zählern die Titelchance offen. Rennen 2 startet am Sonntag um 8:55 Uhr.

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01

Oscar Gutierrez

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Niti Racing

Oscar Gutierrez

Oscar Gutierrez

99

02

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Niti Racing

Andrea Iannone

Andrea Iannone

29

03

Placeholder - Racer

Eric Granado

Joe Rascal Racing

Placeholder - Racer

Eric Granado

51

04

Placeholder

Archie McDonald

Joe Rascal Racing

Placeholder

Archie McDonald

69

05

Jordi Torres

Jordi Torres

Joe Rascal Racing

Jordi Torres

Jordi Torres

81

06

Maxwell Toth

Saddlemen Racing

Maxwell Toth

2

07

Filippo Rovelli

Filippo Rovelli

ParkinGO Team

Filippo Rovelli

Filippo Rovelli

27

08

Dimas Pratama

Dimas Ekky Pratama

Niti Racing

Dimas Pratama

Dimas Ekky Pratama

20

09

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