Jorge Prado (KTM) gewinnt das zweite SMX-Playoff vor Lawrence und Roczen

Zweites SMX-Playoff im Dignity Health Sports Park von Carson (Los Angeles): Der australische Motocross-Champion Hunter Lawrence (Honda) war im kombinierten Qualifying der Schnellste. Ken Roczen (Suzuki) haderte etwas mit dem Setup für die Strecke und war auf Platz 5 0,6 Sekunden langsamer als Lawrence.

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Kombiniertes Qualifying:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 49.756 Jorge Prado (E), KTM, +0.152 Haiden Deegan (USA), Yamaha, +0.252 Cooper Webb (USA), Yamaha, +0.533 Ken Roczen (D), Suzuki, +0.649

Lauf 1: Blitzstart Prado, Laufsieg Roczen

Jorge Prado, der mit dem Red Plate des Meisterschaftsführenden an den Start ging, zog den perfekten Holeshot zum ersten Lauf, während Hunter Lawrence etwas abgedrängt wurde und weit zurückfiel. Dylan Ferrandis (Ducati) ging in der ersten Kurve zu Boden. Ken Roczen startete im Bereich der Top-3 hinter Prado und Deegan. Schon in der Anfangsphase ging der Deutsche engagiert zu Sache und setzte sich in einer Linkskehre gegen Haiden Deegan durch. Er schloss die Lücke zu Prado und überholte diesen in derselben Kehre, in der er zuvor Deegan überholt hatte.

Lauf 2: Holeshot und Laufsieg Lawrence

Hunter Lawrence (Honda) zog den Holeshot zum zweiten Rennen vor Jorge Prado und Haiden Deegan. Ken Roczen startete im Bereich der Top-5. Noch bevor die erste Runde absolviert war, ging Prado erneut in Führung, doch er sprang eine Kombination zu kurz und konnte einen Crash gerade noch verhindern. Damit öffnete er aber die Tür für Lawrence, der erneut in Führung ging. Ken Roczen ging außen (!) an Haiden Deegan vorbei und erreichte Platz 4 hinter Lawrence, Prado und Webb. Danach nahm er sich Webb vor, den er innen überholte. Prado ging am Ende der Sandsektion zu Boden und auch Haiden Deegan stürzte an derselben Stelle wie Prado. Deegan kämpfte sich zurück auf Platz 3. Lawrence gewann den zweiten Lauf, doch Gesamtsieger wurde Jorge Prado mit einem 2-2-Ergebnis. Damit sicherte sich der Spanier die 50 Punkte für den Gesamtsieg vor Hunter Lawrence (4-1) und Ken Roczen (1-4).

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Lage an der Tabellenspitze

Beim 2. Playoff wird die doppelte Punktzahl vergeben. Damit setzte sich Jorge Prado weiter ab und führt vor dem entscheidenden dritten Playoff mit einem Vorsprung von 16 Punkten an. Entschieden ist aber noch nichts, denn beim dritten Playoff in der kommenden Woche wird die Punktzahl verdreifacht. Ken Roczen hat auf Platz 4 zurzeit noch einen Rückstand von 18 Punkten.

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Das 3. und letzte Playoff wird am kommenden Wochenende in der Thunder Ridge Nature Arena von Ridgedale (Missouri) ausgetragen.

SMX-Playoff, Los Angeles 450:

Jorge Prado (E), KTM, 2-2 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 4-1 Ken Roczen (D), Suzuki, 1-4 Haiden Deegan (USA), Yamaha, 3-3 Cooper Webb (USA), Yamaha, 5-5 R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 9-6 Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 10-8 Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 7-11 Eli Tomac (USA), KTM, 6-12 Jordon Smith (USA), Triumph, 14-7 Aaron Plessinger (USA), KTM, 8-13 Dylan Ferrandis (F), Ducati, 13-9 Justin Hill (USA), KTM, 12-10 Christian Craig (USA), Honda, 11-14 Benny Bloss (USA), Beta, 15-16

Stand nach Playoff 2 von 3:

Jorge Prado (E), KTM, 92 Punkte Haiden Deegan (USA), Yamaha, 76, (-16) Hunter Lawrence (AUS), Honda, 76, (-16) Ken Roczen (D), Suzuki, 74, (-18) Cooper Webb (USA), Yamaha, 72, (-20) Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 58, (-34) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 53, (-39) R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 51, (-41) Eli Tomac (USA), KTM, 48, (-44) Jordon Smith (USA), Triumph, 45, (-47)

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