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Bagger World Cup, Lauf 1: Gutierrez siegt – Iannone schoss Gegner ab

Oscar Gutierrez war der lachende Dritte in Rennen 1 des Harley-Davidson Bagger World Cups in Spielberg. Andrea Iannone beförderte Granado ins Aus. Im Titelkampf ist eine Vorentscheidung gefallen.

Harley Davidson Weltcup

Andrea Iannone katapultierte Eric Granado ins Aus
Andrea Iannone katapultierte Eric Granado ins Aus
Foto: motogp.com
Andrea Iannone katapultierte Eric Granado ins Aus
© motogp.com

Im Artikel erwähnt

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Bereits am Freitag bekamen die Fans in Spielberg eine erste Dosis an fettem V2-Sound ab, als die Fahrer des Harley-Davidson Bagger World Cups auf dem Red Bull Ring ihre Runden drehten. An diesem Wochenende findet das Saisonfinale der neuen Rennserie statt. In der Meisterschaft geht es eng zu. Die Top-4 waren nach zehn Rennen nur 27 Punkte getrennt. Der Australier Archie McDonald führte die Gesamtwertung an. Auf den Rängen 2 und 3 lagen der Brasilianer Eric Granado und der Spanier Oscar Gutierrez. Auf Platz 4: der ehemalige MotoGP- und Superbike-Pilot Andrea Iannone. Obwohl er die ersten beiden Rennen in Austin verpasste, war er mittendrin im WM-Kampf.

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Im Qualifying am Samstagmittag gaben auch diese vier Fahrer den Ton an. Granado sicherte sich in 1:38,366 min die Pole-Position – bereits das vierte Mal in diesem Jahr. McDonald und Iannone komplettierten die erste Startreihe. Gutierrez nahm das Rennen am Samstag von Startplatz 4 in Angriff. Neben ihm stand der US-amerikanische Wildcard-Pilot James Rispoli – er springt in Spielberg im Team Joe Rascal Racing für Jordi Torres ein. Torres wiederum ist an diesem Wochenende beim Endurance-Event Bol d’Or im Einsatz. Maxwell Toth stand ebenfalls in der zweiten Startreihe. Reihe 3 bildeten der Wildcard-Pilot und zweifache King-of-the-Baggers-Champion Kyle Wyman, sein Bruder Travis Wyman und Jake Lewis. Dimas Ekky Pratama und Max Flinders starteten aus Reihe 4.

Rennen 1 in Spielberg wurde um 16.10 Uhr gestartet. Den besten Start erwischte McDonald – er bog als Führender in die erste Kurve 1 ein. Iannone konnte sich ebenfalls an Granado vorbeipressen. Auf Platz 4 lag Toth. Wegen eines Jump-Starts fasste der US-Amerikaner aber eine doppelte Long-lap aus.

Im Artikel erwähnt

Andrea Iannone und Eric Granado flogen durchs Kiesbett
Andrea Iannone und Eric Granado flogen durchs Kiesbett
Foto: motogp.com
Andrea Iannone und Eric Granado flogen durchs Kiesbett
© motogp.com

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Am Ende der ersten Runde war die Reihenfolge an der Spitze unverändert. In Runde 2 stürzten Iannone und Granado – Der «Maniac» war in Kurve 6 zu aggressiv unterwegs und beförderte sich selbst und Granado ins Aus. Die 280-kg-Bikes überschlugen sich im Kiesbett. Beide Fahrer blieben unverletzt. Somit war eine Vorentscheidung in der Meisterschaft gefallen. Die Stewards sahen sich die Situation an.

Danach fuhr McDonald mit über einer Sekunde Vorsprung an der Spitze. Gutierrez lag auf Platz 2, Kyle Wyman hatte sich von Startposition 7 auf Platz 3 vorgearbeitet.

Am Ende der vierten Runde konnte Gutierrez, der eine sehr gute Pace hatte, an McDonald vorbeigehen, Rispoli hatte sich an seinem Landsmann Kyle Wyman vorbei gepresst.

Gutierrez konnte sich mehr und mehr absetzen, vier Runden vor Schluss betrug sein Vorsprung bereits eine knappe Sekunde. McDonald wusste jedoch, dass er seine Renn-Harley nur ins Ziel bringen muss, um seinen Vorsprung in der WM-Wertung deutlich auszubauen.

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Die Reihenfolge drei Runden vor dem Ende: Gutierrez, McDonald, Rispoli, Kyle Wyman und Lewis.

Zwei Runden vor Schluss hatte McDonald wieder etwas Zeit gut gemacht auf Gutierrez. Seinen Rückstand hatte er auf sieben Zehntel reduziert.

In der letzten Runde passierte nicht mehr viel. Oscar Gutierrez überquerte die Ziellinie mit 0,9 sec Vorsprung auf Archie McDonald. Platz 3 ging an James Rispoli.

Der große Pechvogel des Rennens: Eric Granado, der Bekanntschaft mit dem Temperament von Andrea Iannone machte.

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Im Titelkampf ist eine Vorentscheidung gefallen: Archie McDonald führt vor dem letzten Saisonrennen, das am Sonntag stattfindet, mit 21 Punkten Vorsprung auf Gutierrez. Granado und Iannone haben keine Chance mehr auf den Titel.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Oscar Gutierrez

Niti Racing

Oscar Gutierrez

99

9

15:02,614

1:39,421

25

02

Archie McDonald

Joe Rascal Racing

Archie McDonald

69

9

+0,885

1:39,801

20

03

James Rispoli

Joe Rascal Racing

James Rispoli

43

9

+2,933

1:39,755

16

04

Kyle Wyman

Wegner Automotive x KWR

Kyle Wyman

33

9

+4,773

1:39,952

13

05

Jake Lewis

Saddlemen Racing

Jake Lewis

85

9

+13,507

1:40,823

11

06

Maxwell Toth

Saddlemen Racing

Maxwell Toth

2

9

+14,935

1:40,152

10

07

Dimas Ekky Pratama

Niti Racing

Dimas Ekky Pratama

20

9

+17,644

1:41,378

9

08

Max Flinders

ParkinGO Team

Max Flinders

88

9

+26,708

1:42,292

8

09

Travis Wyman

Saddlemen Racing

Travis Wyman

10

9

+49,826

1:43,949

7

-

Andrea Iannone

Niti Racing

Andrea Iannone

29

1

DNF

0,000

0

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