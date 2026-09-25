Euro Moto Hockenheim: Der Plan am Freitag – zehn Stunden Programm

In Hockenheim wird bei den Titelentscheidungen in der Euro Moto Sportbike, Supersport und Superbike ernstgemacht. Pro Klasse sind noch 50 Punkte im Angebot. Auch in den zahlreichen Rahmenklassen geht’s noch ein letztes Mal zur Sache.

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Die Anfahrt

Aus Norden A 6 Mannheim/Frankfurt: Ausfahrt AS 29 ‚Schwetzingen / Hockenheim‘. A 61 Koblenz/Köln: Ausfahrt AS 64 ‚Hockenheim‘, über die L 722 nach Hockenheim, ab Hockenheim den Piktogrammen folgend. A 5 Heidelberg/Frankfurt: Ausfahrt AS 39 ‚Walldorf‘, über L723 der Beschilderung folgend. Aus Süden A 5 Karlsruhe/Basel: Ausfahrt AS 39 ‚Walldorf‘, über L 723 der Beschilderung folgend. A 6 Heilbronn/Stuttgart: Am Autobahnkreuz ‚Walldorf‘ auf die A 5 Richtung Heidelberg/Frankfurt wechseln. Ausfahrt AS 39 ‚Walldorf‘, über L 723 der Beschilderung folgend.

Die Parkmöglichkeiten

Die Öffnung der Parkflächen ist veranstaltungsabhängig. Je nach Parksituation wird man zu den freien Parkplätzen geleitet. Empfohlen werden aus Norden: P1, P2, P8, P9. Aus Süden: P1, P6, P7. «Um für eine möglichst große Besucherzahl Parkplatzflächen in fußläufiger Nähe zum Ring zur Verfügung stellen zu können, bieten wir eine große Anzahl von Parkplätzen auf Wiesen und auf geschotterten Flächen an», erklärt der Streckenbetreiber. «Bitte bewegen Sie sich auf diesen Flächen mit der gebotenen Aufmerksamkeit und mit geeignetem Schuhwerk.» Veranstaltungsbesucher können ihr Fahrzeug am Hockenheimring auf den frei zugänglichen Tagesparkplätzen in der Zeit von 6.00 Uhr – 20.00 Uhr zum Parken abstellen. Parken in der Zeit von 20.00 Uhr – 6.00 Uhr stellt eine Sondernutzung dar, für die eine Gebühr zu entrichten ist.

Die Mitbringsel

Das Mitbringen von sperrigen Gegenständen (wie z.B. Kühltaschen, Getränkekästen, Klappstühle), Glasbehältern, pyrotechnischen Gegenständen, Drogen, Waffen sowie Tieren ist untersagt. Der Sicherheits- und Ordnungsdienst ist mit Zustimmung der Personen berechtigt, mitgeführte Behältnisse (Taschen, Rucksäcke) zu durchsuchen. Speisen und Getränke dürfen in verzehrüblichen Mengen mitgebracht werden. Glasflaschen sind nicht erlaubt.

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Der Stream

Live-Bilder gibt es wie immer erst ab Samstagnachmittag. Bis dahin gibt es den kostenlosen Live-Stream von Anbieter Bike-Promotion und anschließend alle kompletten Ergebnislisten mit Sektoren und Lap-by-Lap und allem, was das Analyse-Herz begehrt, ebenfalls kostenlos zum Durchstöbern.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Das Wetter

In Hockenheim gibt es morgens mehr Sonne als Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 4 und 19°C. Darüber hinaus ist es vom Nachmittag bis abends sonnig und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 23 Grad. Nachts ist es klar bei Tiefstwerten von 6°C. Mit Böen zwischen 3 und 19 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag den, 25.09.2026