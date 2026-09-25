Euro Moto Hockenheim: Der Plan am Freitag – zehn Stunden Programm

Euro Moto Superbike • Neu
Schrötters Titelchancen sind überschaubar, sein Motto: «Volle Attacke»
Die in Euro Moto umbenannte IDM ist mit ihrem Treffen am Hockenheimring am Ende der Saison 2026 angekommen. Im Angebot sind alle drei Titelentscheidungen.
In Hockenheim wird bei den Titelentscheidungen in der Euro Moto Sportbike, Supersport und Superbike ernstgemacht. Pro Klasse sind noch 50 Punkte im Angebot. Auch in den zahlreichen Rahmenklassen geht’s noch ein letztes Mal zur Sache.
Aus Norden
A 6 Mannheim/Frankfurt: Ausfahrt AS 29 ‚Schwetzingen / Hockenheim‘.
A 61 Koblenz/Köln: Ausfahrt AS 64 ‚Hockenheim‘, über die L 722 nach Hockenheim, ab Hockenheim den Piktogrammen folgend.
A 5 Heidelberg/Frankfurt: Ausfahrt AS 39 ‚Walldorf‘, über L723 der Beschilderung folgend.
Aus Süden
A 5 Karlsruhe/Basel: Ausfahrt AS 39 ‚Walldorf‘, über L 723 der Beschilderung folgend.
A 6 Heilbronn/Stuttgart: Am Autobahnkreuz ‚Walldorf‘ auf die A 5 Richtung Heidelberg/Frankfurt wechseln. Ausfahrt AS 39 ‚Walldorf‘, über L 723 der Beschilderung folgend.
Die Öffnung der Parkflächen ist veranstaltungsabhängig. Je nach Parksituation wird man zu den freien Parkplätzen geleitet. Empfohlen werden aus Norden: P1, P2, P8, P9. Aus Süden: P1, P6, P7. «Um für eine möglichst große Besucherzahl Parkplatzflächen in fußläufiger Nähe zum Ring zur Verfügung stellen zu können, bieten wir eine große Anzahl von Parkplätzen auf Wiesen und auf geschotterten Flächen an», erklärt der Streckenbetreiber. «Bitte bewegen Sie sich auf diesen Flächen mit der gebotenen Aufmerksamkeit und mit geeignetem Schuhwerk.» Veranstaltungsbesucher können ihr Fahrzeug am Hockenheimring auf den frei zugänglichen Tagesparkplätzen in der Zeit von 6.00 Uhr – 20.00 Uhr zum Parken abstellen. Parken in der Zeit von 20.00 Uhr – 6.00 Uhr stellt eine Sondernutzung dar, für die eine Gebühr zu entrichten ist.
Das Mitbringen von sperrigen Gegenständen (wie z.B. Kühltaschen, Getränkekästen, Klappstühle), Glasbehältern, pyrotechnischen Gegenständen, Drogen, Waffen sowie Tieren ist untersagt. Der Sicherheits- und Ordnungsdienst ist mit Zustimmung der Personen berechtigt, mitgeführte Behältnisse (Taschen, Rucksäcke) zu durchsuchen. Speisen und Getränke dürfen in verzehrüblichen Mengen mitgebracht werden. Glasflaschen sind nicht erlaubt.
Live-Bilder gibt es wie immer erst ab Samstagnachmittag. Bis dahin gibt es den
In Hockenheim gibt es morgens mehr Sonne als Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 4 und 19°C. Darüber hinaus ist es vom Nachmittag bis abends sonnig und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 23 Grad. Nachts ist es klar bei Tiefstwerten von 6°C. Mit Böen zwischen 3 und 19 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)
09.00 bis 09.20 Uhr FP1 Kawasaki ZX-6R Cup
09.25 bis 09.50 Uhr FP1 Pro Superstock Cup
09.55 bis 10.15 Uhr FP1 Kawasaki ZX-4RR Cup
10.25 bis 10.55 Uhr FP1 Euro Moto Superbike
11.00 bis 11.20 Uhr FP1 Euro Moto Sportbike
11.25 bis 11.50 Uhr FP1 Euro Moto Supersport
12.00 bis 12.20 Uhr FP2 Kawasaki ZX-6R Cup
12.25 bis 12.45 Uhr FP1 ADAC Junior Cup
13.20 bis 13.40 Uhr FP2 Kawasaki ZX-4RR Cup
13.45 bis 14.15 Uhr FP2 Euro Moto Superbike
14.20 bis 14.40 Uhr FP2 Euro Moto Sportbike
14.50 bis 15.15 Uhr FP2 Euro Moto Supersport
15.20 bis 15.45 Uhr FP2 Pro Superstock Cup
15.50 bis 16.10 Uhr FP2 ADAC Junior Cup
16.20 bis 16.40 Uhr Q1 Kawasaki ZX-6R Cup
16.45 bis 17.05 Uhr Q1 Kawasaki ZX-4RR Cup
17.15 bis 17.45 Uhr PreP Euro Moto Superbike
17.50 bis 18.15 Uhr Q1 Euro Moto Sportbike
18.20 bis 18.40 Uhr Q1 ADAC Junior Cup
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