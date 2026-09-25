Überraschung: «Tiger Tony» Arbolino fährt 2027 für Forward Racing

Das Underdog-Team Forward Racing stellt sich für die Moto2-Saison 2027 neu auf. Nachdem verkündet wurde, dass Nummer 1-Fahrer Alex Escrig nächstes Jahr zu Italtrans, dem Weltmeisterteam von 2025, wechseln wird, wurde mit Adrian Huertas (derzeit Italtrans) der Nachfolger von Escrig präsentiert. Somit tauschen die beiden die Plätze. Der zweite Fahrer bei Forward, Marcos Ramirez, wurde vor drei Tagen offiziell verabschiedet. Dann folgte die Überraschung: Sein Nachfolger wird Tony Arbolino.

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Arbolino ist in der Moto2-WM einer der prominentesten Namen. 2023 wurde er mit Marc VDS Vizeweltmeister. Nach einer mittelmäßigen Saison 2024, in der er Gesamtrang 10 belegte, wechselte er 2025 zum neuen Moto2-Projekt von Pramac. Mit der Boscoscuro wurde «Tiger Tony» nicht glücklich – nur ein Podestplatz und Gesamtrang 19 sprangen dabei heraus. 2026 wechselte er ins Team Fantic Racing (Kalex), um dort die Nachfolge von Aron Canet anzutreten. Die bisherige Saison des Italieners verlief wenig erfolgreich. Derzeit belegt er mit 55,5 Punkten Gesamtrang 14. Sein Marktwert ist also in den letzten drei Jahren kontinuierlich gesunken.

Wird das Paket Arbolino/Forward funktionieren?

2027 wird der mittlerweile 26-Jährige für das Forward-Team von Giovanni Cuzari fahren. Das Team machte in den letzten beiden Jahren technisch beachtliche Fortschritte – insbesondere der Wechsel zum WP-Fahrwerk brachte eine deutliche Verbesserung. Alex Escrig ist in dieser Saison in den Trainings und Rennen regelmäßig weit vorne zu finden. In Silverstone gelang dem Spanier mit Rang 3 sein erstes Moto2-Podest. Zuletzt startete er in Spielberg aus der ersten Reihe.

2027 bringt Triumph einen neuen Motor mit 800 ccm, weshalb neben Kalex und Boscoscuro auch Forward ein neues Chassis bauen oder zumindest das aktuelle anpassen muss. Es wird sich zeigen, wie Tony Arbolino mit dem neuen Paket zurechtkommen wird.

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