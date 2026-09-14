Euro Moto Nürburgring: Vorletzte und großteils harmlose Strafzettel-Liste

Nach der Strafzettel-Orgie beim Euro Moto-Wochenende im niederländischen Assen, über 40 mal wurde ein Knöllchen an einen der Teilnehmenden verteilt, ging es beim vorletzten Euro Moto-Wochenende auf dem Nürburgring mit gerade mal 12 schon fast beschaulich zu.

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Der übliche Klassiker war auch in der Eifel wieder die weiße Linie am Ende der Boxengasse, die man tunlichst nicht überfahren sollte, die aber scheinbar auf einige Fahrer eine magische Anziehungskraft ausübt. Twin Cup-Pilot Dennis Preißler kam mit einer Verwarnung davon. Ebenso Paul Fröde, Führender des Pro Superstock 1000 Cup.

Härter erwischte es Kawasaki Cup-Fahrer Jens Blang. Er durfte im Rennen eine doppelte Long Lap absitzen, nachdem er im ersten Qualifying die benötigten Reifensticker vergessen hatte. Ohne Reifensticker war Kawasaki Cup-Fahrer Oliver-Jon Beier in Rennen 2 unterwegs. Er muss seine doppelte Long Lap beim nächsten Rennen absolvieren. Eine Long Lap musste Sportbike-Pilot Kiyano Veijer absitzen, da er im zweiten Quali einen Unfall verursacht hatte. Mal wieder doppelt durch die Long Lap ging es für BMW-Pilot Marc Neumann. Er hatte im ersten Rennen des Pro Superstock 1000 Cup einen Frühstart fabriziert. Gleiches Schicksal ereilte auch Ouri Bikkems. Beim ersten Renne wurde er noch Dritter, im zweiten der Frühstart und die doppelte Long Lap. Frühstart und doppelte Long Lap hieß es für Ben Kugler aus dem Kawasaki Cup.

Noch mehr Long Laps

Zwei Long Laps gab es im Pro Superstock 1000 Cup für Julius Ilmberger, der bei Rennen 1 nicht ordentlich auf seiner Startposition stand. Gleiche Strafe, anderes Vergehen hieß es bei Kawasaki Cup-Fahrer Felix Kauertz. Er hatte in Rennen 1 einen Crash verursacht und wurde dafür bestraft.

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Gastfahrerin Lucy Michel aus der Euro Moto Sportbike war nach der Arbeit auf den letzten Drücker an den Nürburgring gereist. Die WM-Pilotin hatte die Fahrer-Besprechung verpasst und musste 50 Euro an den DMSB abdrücken. Luca Göttlicher aus der Euro Moto Supersport wurde das erste frei Training gestrichen. Er hatte es versäumt, seine Ausrüstung wie Helm und Leder, bei der technischen Abnahme vorzuführen. Obendrauf gab es noch einen Verweis.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Mathias Brunner Weiterlesen

Die Herren aus der Euro Moto Superbike waren brav und kamen am Nürburgring ohne Ticket davon. Weiter geht’s im Strafzettel-Reigen zum letzten Mal in diesem Jahr mit dem Euro Moto Finale Ende September auf dem Hockenheimring.