Highspeed in der Toskana: Mugello bis mindestens 2031 im MotoGP-Kalender

Der Autodromo Internazionale del Mugello ist wunderschön in die Landschaft in der italienischen Toskana eingebettet. Die Traditionsstrecke ist für Highspeed-Rekorde bekannt, bei MotoGP-Piloten und Fans ist das abwechslungsreiche sehr beliebt.

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Am Donnerstagabend gab die MotoGP Sports Entertainment Group (ehemals Dorna) bekannt, dass Mugello bis mindestens 2031 im Kalender bleiben wird. Einen Tag vor der Veröffentlichung des gesamten MotoGP-Kalenders (25. September, 12 Uhr), wurde die Vertragsverlängerung verkündet.

«Mugello ist viel mehr als nur ein Grand-Prix-Austragungsort. Es ist eine der geistigen Heimstätten der MotoGP, wo die Leidenschaft der italienischen Fans und die Geschichte unseres Sports eine Atmosphäre schaffen, die ihresgleichen sucht», unterstrich Carlos Ezpeleta, stellvertretender CEO der MotoGP Sports Entertainment Group. «Jedes Jahr erinnert es uns daran, warum es nach wie vor eines der ganz besonderen Ereignisse im Kalender ist, und wir sind stolz darauf, seinen Platz in der Zukunft der MotoGP zu sichern.»

Mugello, das im vergangenen Jahr das 50-jährige Jubiläum seit der Ausrichtung seines ersten Motorrad-Grand-Prix feierte, gilt weithin als eine der berühmtesten und schnellsten Rennstrecken im Motorradrennsport. 2026 kamen über das gesamte Rennwochenende hinweg 178.723 Zuschauer zum Großen Preis von Italien.

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Paolo Poli, CEO und Direktor des Mugello Circuit, ergänzte: «Diese Vertragsverlängerung zur Ausrichtung des italienischen MotoGP-Grand-Prix bis 2031 unterstreicht unser gemeinsames Engagement mit Ferrari für die Zukunft des Mugello Circuit. Sie bildet eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der Rennstrecke und stellt sicher, dass sie auf internationaler Ebene ein Maßstab bleibt und für Fans auf der ganzen Welt eines der wichtigsten Ereignisse im MotoGP-Kalender ist. Im Jahr 2025 feierten wir das 50-jährige Jubiläum seit der Austragung des ersten Motorrad-Grand-Prix auf der toskanischen Rennstrecke im Jahr 1976. Mit dieser Vertragsverlängerung wird diese Geschichte fortgesetzt und ein neues Kapitel für Mugello, die Toskana, Italien und die MotoGP aufgeschlagen.»

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Mit seiner Mischung aus langsamen und schnellen Kurven sowie langen Geraden besitzt das Autodromo Internazionale del Mugello einen einzigartigen Charakter. Der 5,245 km lange Rundkurs erstreckt sich über sechs Links- und neun Rechtskurven. Die längste Gerade misst 1.141 m und bietet jährlich die Gelegenheit für MotoGP-Topspeed-Rekorde. Diesen stellte Aprilia-Pilot Jorge Martin 2026 mit 368,6 km/h auf. Den Sprint gewann in diesem Jahr Trackhouse-Aprilia-Ass Raul Fernandez. Den Grand Prix konnte Marco Bezzecchi (Aprilia) für sich entscheiden.