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Reiterberger kommt als Weltmeister zum Euro Moto-Finale nach Hockenheim

Ein wenig werden dem BMW-Piloten die 24 Stunden Bol d’Or mit anschließender WM-Sause noch in den Knochen stecken. Doch die Motivation ist ungebrochen.

Euro Moto Superbike

Markus Reiterberger
Markus Reiterberger
Foto: BMW
Markus Reiterberger
© BMW

Im Artikel erwähnt

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Der Erfolg aus der Endurance Weltmeisterschaft, in der Markus Reiterberger mit dem BMW Motorrad World Endurance Team am vergangenen Wochenende den Weltmeister-Titel sichern konnte, ist noch nicht einmal eine Woche her und schon geht es zum nächsten Event – dem Saisonfinale der Euro Moto auf den Hockenheimring. Reiterberger ist nach dem Erfolg und den ganzen positiven Gefühlen, die der Titel mit sich bringt, hochmotiviert und hofft auf einen guten Abschluss im Baden-Württembergischen Hockenheim.

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«Es ist kaum zu glauben, aber wir sind schon am letzten Event der EuroMoto Saison 2026 auf dem Hockenheim angekommen», meint der frisch gekürte Weltmeister. «Nach den Ereignissen von Le Castellet und unserem WM-Titel in der Endurance Weltmeisterschaft bin ich natürlich hoch motiviert und werde mein Bestes geben, die Meisterschaft so gut wie möglich abzuschließen.»

Kommt also alle vorbei. Es wird einiges los sein.

Markus Reiterberger

Im Artikel erwähnt

Die Rennstrecke liegt dem 32-Jährigen, aber die Euro Moto 2026 gestaltete sich für den Bayer und das Masteroil-alpha-Van Zon-BMW Team eher schwierig. «Wir konnten nicht so performen, wie wir uns das vorgestellt hatten», ist sich der vierfache IDM Superbike Champion bewusst. «Das neue Reglement und die starken Rivalen haben uns nicht unbedingt in die Karten gespielt. Dennoch hoffe ich, dass wir eine gute Abstimmung finden, so dass wir die Chance auf Podiumsplätze haben. Ein Sieg ist mir bisher dieses Jahr leider nur in Brünn gelungen.

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Auch für den Hockenheimring ist es wieder das erklärte Ziel, den einen oder anderen Podiumsplatz mit nach Hause zu nehmen und wenn möglich, auf dem Treppchen ganz oben zu stehen. «Ich wünsche uns allen ein cooles und unfallfreies Saisonfinale auf dem Hockenheimring», so Reiterberger. «Mein Fanclub wird wieder mit dabei sein, aber auch viele Freunde und Familie. Wir haben außerdem einiges geplant und auch wieder super Merchandising mit dabei. Kommt also alle vorbei. Es wird einiges los sein.»

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