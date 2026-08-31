Euro Moto News: Museumsreif, späte Chance, harte BSB und Schleiz-Party

Die ehemaligen Meister drehen in der BSB und der Supersport-Weltmeisterschaft ihre Runden. Ein Schweizer stellt seinen fahrbaren Untersatz ins Museum und den ersten Termin für 2027 kann man sich bereits in den Kalender schreiben.

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Alter Bekannter

Seit einigen Jahren engagiert sich das Yamaha-Team GMT94 in der Förderung französischer Talente und ermöglicht dem besten Yamaha-Piloten der nationalen Supersport-Serie eine Wildcard beim Heimrennen in Magny-Cours. Der Verband und der Importeur unterstützen diese erfolgreiche Initiative. Selten hat sich ein Fahrer diese Chance so verdient wie in diesem Jahr Mathieu Gines, der jedoch nicht zu den Nachwuchshoffnungen Frankreichs zählt. Der 37-Jährige steht bereits als französischer Supersport-Meister fest und gewann alle Rennen bis auf eines. Es ist nicht sein erster Titel: Gines gewann die Supersport-Kategorie erstmals 2009 sowie 2013 und 2026. Die nationale Superbike-Meisterschaft gewann der Franzose 2019 bis 2021 in Serie. Gines machte sich auch in der IDM einen Namen sowie in der Endurance-WM. GMT94 wird beim Supersport-Meeting auf dem Circuit de Nevers für Gines eine dritte Yamaha R9 in WM-Konfiguration aufbauen.

Hartes BSB-Brot

Der viermalige IDM Superbike-Champion Ilya Mikhalchik wechselte im Vorjahr in die Britische Meisterschaft, wo er in der Superstock-Klasse auf Anhieb den Titel holte. Mit BMW startet er in diesem Jahr in der BSB-Superbike-Kategorie. Nachdem es zuletzt aufwärts ging, musste er unlängst in Thruxton eine Niederlage einstecken. «Nun, ich würde sagen, es war eines der härtesten Rennwochenenden meiner Karriere», hielt er im Anschluss fest. «Angefangen bei einem recht guten Gefühl – zumindest auf frischen Reifen – bis hin zu technischen Problemen im Qualifying, in Rennen 1, ein wenig in Rennen 2 und auch in Rennen 3. Das war wirklich frustrierend, denn ich hatte genug Tempo, um im Sprintrennen um einen Platz unter den Top 10 mitzukämpfen, und ein recht gutes Tempo, um in den langen Rennen um gute Punkte zu kämpfen. Ich möchte mich einfach ganz herzlich beim Team bedanken, das so schnell und professionell gearbeitet hat, um alle Probleme zu beheben, aber dieses Mal hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht – vielleicht, um uns stärker zu machen. Rennen 1 – DNF, Rennen 2 – P12, aber 2-Sekunden-Strafe (P13), Rennen 3 – DNF.»

Save the date

Die Macher des Deutschen Langstrecken Cup DLC beginnen schon früh, die Werbetrommel für den Saisonauftakt 2027 rühren. «Save the date», schreiben die Verantwortlichen. «Für die DMV 1000 Kilometer Hockenheim. Der Termin steht. Karsamstag, 27. März 2027 auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg (IDM-Strecke).»

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Save the date Foto: DLC Save the date © DLC

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Mathias Brunner Weiterlesen

Museumsreif

«Heute war ein ganz besonderer Tag für uns», erklärte Seitenwagen-Pilot Markus Schlosser aus der Schweiz. «Wir haben unser Zweitakter-Gespann am legendären Schleizer Dreieck in der Motorsport Welt Schleiz abgegeben. Wir freuen uns riesig, dass wir unser Gespann für die Ausstellung zur Verfügung stellen dürfen. Für uns ist es schon etwas Besonderes, die Maschine dort stehen zu sehen. An einem Ort, an dem soviel Motorsportgeschichte zu Hause ist und gelebt wird. Eine richtig tolle Aktion der Motorsport Welt Schleiz und eine schöne Möglichkeit, ein Stück Zweitakt- und Gespann-Geschichte für die Besucher erlebbar zu machen. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team für die Möglichkeit und den herzlichen Empfang. Wir freuen uns sehr, dass unser Gespann nun Teil der Ausstellung ist und vielleicht entdeckt es ja der eine oder andere von euch bei seinem nächsten Besuch in Schleiz.»

Racing in Schleiz