Euro Moto News: Museumsreif, späte Chance, harte BSB und Schleiz-Party

Euro Moto Superbike
Wie läuft das mit der Balance of Performance in der Euro Moto Superbike?
Am kommenden Wochenende geht es auf dem Nürburgring in die vorletzte Runde der Euro Moto 2026. Bereits ab Donnerstag können die ersten Runden gedreht werden.
Die ehemaligen Meister drehen in der BSB und der Supersport-Weltmeisterschaft ihre Runden. Ein Schweizer stellt seinen fahrbaren Untersatz ins Museum und den ersten Termin für 2027 kann man sich bereits in den Kalender schreiben.
Seit einigen Jahren engagiert sich das Yamaha-Team GMT94 in der Förderung französischer Talente und ermöglicht dem besten Yamaha-Piloten der nationalen Supersport-Serie eine Wildcard beim Heimrennen in Magny-Cours. Der Verband und der Importeur unterstützen diese erfolgreiche Initiative. Selten hat sich ein Fahrer diese Chance so verdient wie in diesem Jahr Mathieu Gines, der jedoch nicht zu den Nachwuchshoffnungen Frankreichs zählt. Der 37-Jährige steht bereits als französischer Supersport-Meister fest und gewann alle Rennen bis auf eines. Es ist nicht sein erster Titel: Gines gewann die Supersport-Kategorie erstmals 2009 sowie 2013 und 2026. Die nationale Superbike-Meisterschaft gewann der Franzose 2019 bis 2021 in Serie. Gines machte sich auch in der IDM einen Namen sowie in der Endurance-WM. GMT94 wird beim Supersport-Meeting auf dem Circuit de Nevers für Gines eine dritte Yamaha R9 in WM-Konfiguration aufbauen.
Der viermalige IDM Superbike-Champion Ilya Mikhalchik wechselte im Vorjahr in die Britische Meisterschaft, wo er in der Superstock-Klasse auf Anhieb den Titel holte. Mit BMW startet er in diesem Jahr in der BSB-Superbike-Kategorie. Nachdem es zuletzt aufwärts ging, musste er unlängst in Thruxton eine Niederlage einstecken. «Nun, ich würde sagen, es war eines der härtesten Rennwochenenden meiner Karriere», hielt er im Anschluss fest. «Angefangen bei einem recht guten Gefühl – zumindest auf frischen Reifen – bis hin zu technischen Problemen im Qualifying, in Rennen 1, ein wenig in Rennen 2 und auch in Rennen 3. Das war wirklich frustrierend, denn ich hatte genug Tempo, um im Sprintrennen um einen Platz unter den Top 10 mitzukämpfen, und ein recht gutes Tempo, um in den langen Rennen um gute Punkte zu kämpfen. Ich möchte mich einfach ganz herzlich beim Team bedanken, das so schnell und professionell gearbeitet hat, um alle Probleme zu beheben, aber dieses Mal hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht – vielleicht, um uns stärker zu machen. Rennen 1 – DNF, Rennen 2 – P12, aber 2-Sekunden-Strafe (P13), Rennen 3 – DNF.»
Die Macher des Deutschen Langstrecken Cup DLC beginnen schon früh, die Werbetrommel für den Saisonauftakt 2027 rühren. «Save the date», schreiben die Verantwortlichen. «Für die DMV 1000 Kilometer Hockenheim. Der Termin steht. Karsamstag, 27. März 2027 auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg (IDM-Strecke).»
«Heute war ein ganz besonderer Tag für uns», erklärte Seitenwagen-Pilot Markus Schlosser aus der Schweiz. «Wir haben unser Zweitakter-Gespann am legendären Schleizer Dreieck in der Motorsport Welt Schleiz abgegeben. Wir freuen uns riesig, dass wir unser Gespann für die Ausstellung zur Verfügung stellen dürfen. Für uns ist es schon etwas Besonderes, die Maschine dort stehen zu sehen. An einem Ort, an dem soviel Motorsportgeschichte zu Hause ist und gelebt wird. Eine richtig tolle Aktion der Motorsport Welt Schleiz und eine schöne Möglichkeit, ein Stück Zweitakt- und Gespann-Geschichte für die Besucher erlebbar zu machen. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team für die Möglichkeit und den herzlichen Empfang. Wir freuen uns sehr, dass unser Gespann nun Teil der Ausstellung ist und vielleicht entdeckt es ja der eine oder andere von euch bei seinem nächsten Besuch in Schleiz.»
Nach einem Jahr Pause kehrt die Internationale ADAC Super-Moto-Meisterschaft wieder zurück an das Schleizer Dreieck. Auch wenn die Saison 2026 anders als in den vergangenen Jahren ist, unter anderem auch ohne die ehemalige IDM, jetzt Euro Moto, so hält der Veranstaltungskalender mit der Super-Moto-IDM noch einmal ein Highlight für Fans und Fahrer bereit. Als Veranstalter tritt in der MSC Schleizer Dreieck mit Unterstützung des ADAC auf und hält die eine oder andere Neuerung im Vergleich zur letzten Ausgabe von vor zwei Jahren bereit. So wird es in diesem Jahr direkt an der Strecke, beim Übergang von Asphalt zum Offroad-Teil eine Tribüne geben sowie einen Versorgungsstand in unmittelbarer Nähe. Auch das Rahmenprogramm am Samstagabend verspricht Abwechslung – bei Musik, Getränken und Speisen können Zuschauer, Helfer und Teilnehmer den Abend direkt neben der Strecke ausklingen lassen. Die Super-Moto-Strecke am Schleizer Dreieck konzentriert sich auf den Start-Ziel-Bereich und die IDM-Boxengasse. Für die IDSM wurde eigens ein Offroad-Bereich angelegt, der den Fahrern zusätzliche Herausforderungen bietet. Gefahren wird in sieben verschiedenen Klassen und alle Klassen fahren zwei Rennen. Los geht es bereits am Freitagmittag, den 11. September, mit den freien Trainingssitzungen, bevor am Samstag zunächst die Qualifikationstrainings und dann bereits die ersten Rennen auf dem Plan stehen. Für die Besucher gibt es die Möglichkeit im direkten Umfeld der Strecke zu campen. Gleichzeitig veranstaltet der MSC Schleizer Dreieck gemeinsam mit dem ADAC auch noch die ADAC MX Academy. T
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