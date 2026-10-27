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Kawasaki KLE650: Sie kommt wirklich und rechtzeitig zu Saisonbeginn 2027

SPEEDWEEK-Leser sind nicht überrascht: Es gab Gerüchte, nun ist es offiziell: Das erste rallye-inspirierte Adventure-Touring-Modell der Marke soll die KLE650 gemäss Kawasaki sein.

Rolf Lüthi

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Kawasaki KLE650: Geländetaugliche, vielseitig nutzbare Fernweh-MaschineKawasaki KLE650: Geländetaugliche, vielseitig nutzbare Fernweh-Maschine
Kawasaki KLE650: Geländetaugliche, vielseitig nutzbare Fernweh-Maschine
Foto: Kawasaki
Kawasaki KLE650: Geländetaugliche, vielseitig nutzbare Fernweh-Maschine
© Kawasaki

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Damit baut Kawaski mit dem bewährten 650er Motor, der den Supersportler Ninja 650, den modernen Roadster Z650, den klassischen Roadster Z650RS und die Reise-Supermoto Versys 650 antreibt, nun eine geländetaugliche Reiseenduro. Kawasaki nennt für den im Hinblick auf den Einsatz in der KLE650 eine Leistung von 70 PS (Versys: 67 PS) und verspricht unterhalb von 4000/min deutlich mehr Drehmoment.

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Bewährter, alter Bekannter: Kawasakis Reihenzweizylinder mit 650 ccm
Bewährter, alter Bekannter: Kawasakis Reihenzweizylinder mit 650 ccm
Foto: Kawasaki
Bewährter, alter Bekannter: Kawasakis Reihenzweizylinder mit 650 ccm
© Kawasaki

Das Fahrwerk bildet ein kompakter Gitterrohrrahmen, dessen Konstruktion sich an der KLE500 orientiert. Die Kombination von Speichenrädern mit 21 Zoll und 17 Zoll, Federwegen von 210 und 196 mm, USD-Gabel mit Cartridge-Dämpfern und einer neu entwickelten Schwinge mit Umlenkhebelei, dazu eine vom Rallyesport inspirierten Verkleidung: Dieses Motorrad soll auch abseits des Asphalts eine gute Figur abgeben, wenn gleich Kawasaki auf die Vielseitigkeit des Gesamtpaket verweist, die den täglichen Arbeitsweg, sportliche Fahrten auf Asphalt und ausgedehnte Adventure-Touren mit Autobahnetappen gleichermassen souverän meistern soll. Der Tank fasst 16 Liter. Die Sitzhöhe von serienmässig 870 mm lässt sich optional um 30 mm reduzieren. Zum Gewicht macht Kawasaki noch keine Angaben.

Aufwändig gebautes Gitterrohr-Chassis mit robustem Rahmenheck
Aufwändig gebautes Gitterrohr-Chassis mit robustem Rahmenheck
Foto: Kawasaki
Aufwändig gebautes Gitterrohr-Chassis mit robustem Rahmenheck
© Kawasaki

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Die elektronischen Assistenzsysteme umfassen im Falle der KLE650 eine zweistufige Traktionskontrolle, Tempomat und ein abschaltbares ABS. Umfangreicher ausgestattet ist die KLE650SE. Sie verfügt zusätzlich über einen Quickshifter zum Hoch- und Runterschalten, ein TFT-Farbdisplay, schlauchlose Reifen, einen USB-C-Anschluss, Handprotektoren, einen Aluminium-Motorschutz sowie eine höhere Windschutzscheibe. Darüber hinaus werden zwei weitere Edition-Varianten der KLE650 angeboten, eine Rally-Version und eine Adventure-Tourer-Version.

Keine verkokelten Satteltaschen dank praxisgerecht tiefem Auspuff
Keine verkokelten Satteltaschen dank praxisgerecht tiefem Auspuff
Foto: Kawasaki
Keine verkokelten Satteltaschen dank praxisgerecht tiefem Auspuff
© Kawasaki

Die Kawasaki KLE650 ist ab März 2027 lieferbar und kostet 8495 €, die KLE650SE wird schon ab Februar 2027 lieferbar sein zum Preis von 9995 €, die Preise in der Schweiz und Österreich sind noch nicht festgelegt.

Kawasaki KLE650SE: Wo soll es morgen hingehen?
Kawasaki KLE650SE: Wo soll es morgen hingehen?
Foto: Kawasaki
Kawasaki KLE650SE: Wo soll es morgen hingehen?
© Kawasaki

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