KTM SX-E 2.12: Elektrischer Fahrspass für Nachwuchs-Piloten

Die Offroad-Modellreihe von KTM beginnt mit elektrisch angetriebenen Balance-Biks für Kinder ab zwei Jahren. Drei Modelle stehen zur Wahl. Eine Stufe höher sind neu vier elektrisch angetriebene Motocross-Motorräder angesiedelt. In diesem Segment standen bislang die drei Modelle SX-E2, SX-E3 und SX-E5 zur Wahl, nun kommt neu die SX-E2.21 dazu.

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Wie die KTM SX-E2 basiert auch die KTM SX-E2.12 auf dem bewährten Rahmenkonzept mit zentralem Aluminium-Hauptrahmen. Für die SX-E 2.12 wurde dieses Konzept jedoch überarbeitet und mit einem 12 Zoll messenden Vorderrad anstelle des 10-Zoll-Vorderrads der KTM SX-E2 kombiniert. Darüber hinaus sorgen längere Fahrwerkskomponenten für eine größere Sitzhöhe und ein insgesamt erwachseneres Fahrgefühl.

Das Vorderrad führt eine konventionelle Gabel von WP mit 90 mm Federweg. Am Heck kommt ein in der Federvorspannung einstellbares Zentralfederbein zum Einsatz, das 70 mm Federweg ermöglicht. Verzögert wird mit Scheibenbremsen vorne und hinten. Dank der überarbeiteten Geometrie bietet die KTM SX-E2.12 eine um 66 mm höhere Sitzhöhe als die KTM SX-E2, deren maximale Sitzhöhe bei 500 mm liegt. Zudem sorgen die größere Bodenfreiheit und der verlängerte Radstand für zusätzliche Stabilität und Kontrolle, während das niedrige Gesamtgewicht von nur 29 kg erhalten bleibt.

Angetrieben wird die KTM SX-E2.21 von einem wartungsfreien Radnabenmotor mit 1,8 kW Leistung, der seine Energie aus einem nach IP65 geschützten Lithiumionen-Akku mit einer Kapazität von 9,4 Ah. Mit einem maximalen Drehmoment von 50 Nm liefert das System eine souveräne Performance. Der Verzicht auf klassische Antriebskomponenten wie Kette und Ritzel reduziert nicht nur den Wartungsaufwand und das Gewicht, sondern erhöht auch die Sicherheit der jungen Fahrer. Der Sicherheit dient auch der Überschlagsensor, der bei einem Sturz die Stromzufuhr automatisch kappt. Darüber unterbricht ein am Handgelenk befestigter Abreiss-Schalter mit integrierter Motorabschaltung den Stromfluss, wenn sich der unbeabsichtigt vom Motorrad trennt. Für eine einfache und intuitive Handhabung verfügt die KTM SX-E2.12 über ein beleuchtetes Multifunktionsdisplay am Lenker. Die farbcodierte Anzeige ermöglicht es, die gewählte der drei Leistungsstufen jederzeit schnell und eindeutig zu erkennen.

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Mit dem nahezu geräuschlosen Antrieb, der intuitiven Handhabung und dem geringen Gewicht eröffnet die KTM SX-E2.12 vielfältige Einsatzmöglichkeiten und sorgt für Fahrspaß an Orten, an denen herkömmliche Motorräder aufgrund von Lärmbeschränkungen an ihre Grenzen stoßen. Dank des Ladegeräts mit 500W lässt sich der Akku an jeder 110- oder 230-Volt-Steckdose in rund einer Stunde vollständig aufladen. Die neue KTM SX-E2.12 des Modelljahres 2027 ist ab sofort, also bei weitem rechtzeitig zu Weihnachten, bei autorisierten KTM Händlern verfügbar zum Preis von 2499 € (Schweiz Fr. 2290.-, Österreich 2599 €).