Moto2, Rennen: Holgado siegte vor Ortola und Escrig – Drama für Guevara

Forward-Pilot Alex Escrig hatte sich am Samstag im Moto2-Qualifying in Doha die Pole-Position gesichert. Hinter ihm landete WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) auf Position 2. Izan Guevara (Pramac) schaffte es als Siebter nur in die dritte Startreihe.

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Doch am Samstagabend wurde das Qualifying-Ergebnis von den MotoGP-Stewards der FIM korrigiert. Wegen «Slow Riding» auf der Ideallinie wurden nach dem Q2 insgesamt acht Fahrer um drei Positionen zurückversetzt – darunter auch die beiden WM-Rivalen Gonzalez und Izan Guevara. Sie rutschten auf Position 5 bzw. 10 zurück. Polesetter Escrig war nicht unter den «Störern» und behielt Startposition 1.

Somit sah die Startaufstellung in Katar wie folgt aus: Alex Escrig, Daniel Holgado und Celestino Vietti bildeten die erste Reihe. Reihe 2 bestand aus Collin Veijer, Manuel Gonzalez und Jose Antonio Rueda. Aus der dritten Reihe gingen Filip Salac, David Alonso und Senna Agius ins Rennen. Izan Guevara, Daniel Munoz und Adrian Huertas waren in Startreihe 4 zu finden.

Den besten Start erwischte Holgado – er ging in Führung, doch Escrig konterte umgehend nach der ersten Kurve. Veijer stürzte in der ersten Kurve, Gonzalez rückte auf Platz 3 nach vorn. Danach wurde der Intact-Pilot von Daniel Munoz überholt. Guevara reihte sich auf Position 8 ein.

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Die Reihenfolge nach der ersten Runde: Escrig, Munoz, Holgado, Gonzalez und Alonso.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen TV-Programm Heute Lusail: Rennen MotoGP MotoGP World Championship 08.11.2026 - 16:15

In der zweiten Runde ging Guevara an Agius vorbei und war neuer Siebter, Gonzalez bekam es mit Alonso zu tun. Am Ende der zweiten Runde wurde Gonzalez von Alonso überholt.

Escrig konnte an der Spitze seinen Vorsprung ausbauen – am Ende der dritten Runde betrug der Abstand zu Landmann Daniel Munoz 0,7 sec.

Forward-Ass Alex Escrig führte das Moto2-Rennen lange an Foto: Gold and Goose Forward-Ass Alex Escrig führte das Moto2-Rennen lange an © Gold and Goose

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Guevara bekam es nun mit Ivan Ortola zu tun, der wiederum einen sehr guten Start erwischte.

In der vierten Runde ging Holgado an Munoz vorbei. Ortola überholte Izan Guevara – der WM-Zweite war nur noch Achter.

Runde 5: Ortola hatte einen enormen Vorwärtsdrang – er überholte Rueda und war nun Sechster. Nun machte Ortola Jagd auf Gonzalez. Guevara wurde von Salac überholt und war dann Neunter. Direkt hinter ihm: Senna Agius, der Teamkollege von Gonzalez.

Die Top-5 zu Beginn der sechsten Runde: Escrig, Holgado, Alonso, Munoz und Gonzalez. Der Abstand zwischen Escrig und Holgado war konstant bei rund 0,8 sec.

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Escrig drehte seine Runden und zeigte ein starkes Rennen. Hinter ihm lauerten die beiden Aspar-Piloten. Gonzalez ging an Munoz vorbei und war dann Vierter. Guevara hatte Position 8 zurückerobert. Agius klebte ihm am Heck.

In der achten Runde wurde Gonzalez von Ortola überholt. Alonso schnappte sich Teamkollege Holgado und war neuer Zweiter. Der Australier Agius überholte Guevara. Hinter diesem stürmte Vietti heran.

Zur Hälfte des Rennens hatte Alonso den Abstand auf Escrig auf drei Zehntelsekunden verkürzt. Holgado konnte das Tempo seines Aspar-Teamkollegen mitgehen. Vietti schnappte sich Guevara.

Drama für Pramac und Guevara: Die Technik versagte, null Punkte Foto: Gold and Goose Drama für Pramac und Guevara: Die Technik versagte, null Punkte © Gold and Goose

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Die Reihenfolge zu Beginn der zehnten Runde: Escrig, Alonso, Holgado, Ortola, Gonzalez, Munoz, Rueda, Agius, Vietti und Guevara.

Dann ging Holgado wieder an Alonso vorbei. Escrig konnte sich wieder etwas absetzen. Zu diesem Zeitpunkt war Ivan Ortola der schnellste Mann auf der Strecke – er machte Jagd auf das Aspar-Duo.

In Runde 11 von 18 hatte Escrig 0,6 sec Vorsprung auf das Aspar-Duo. War es der große Tag des Forward-Piloten? Taiyo Furusato stürzte in Kurve 9.

Zu Beginn von Runde 12 ging Ortola an Alonso vorbei. An der Spitze hatten sich Escrig und Holgado etwas absetzen können.

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Gonzalez hatte auf Platz 5 liegend bereits zwei Sekunden Rückstand auf dem vor ihm fahrenden Alonso. Daniel Munoz klebte dem Intact-Piloten am Hinterrad.

Zu Beginn von Runde 14 war es dann so weit: Holgado ging an Escrig vorbei und war neuer Führender. Zonta van den Goorbergh stürzte in Kurve 15.

Ivan Ortola zeigte eine starke Aufholjagd Foto: Gold and Goose Ivan Ortola zeigte eine starke Aufholjagd © Gold and Goose

Dann folgte das Drama für Guevara: Der Titelanwärter schied aufgrund eines technischen Defekts an seiner Boscoscuro aus. Pramac-Teamdirektor Gino Borsoi bestätigte wenig später, dass es ein Problem mit dem Motor gab.

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In der Zwischenzeit ging Daniel Munoz an Gonzalez vorbei. Der WM-Leader war nun Sechster. Direkt hinter ihm fuhr Teamkollege Agius.

An der Spitze stürmte Holgado davon – drei Runden vor Schluss betrug sein Vorsprung bereits 1,7 sec.

Zu Beginn der letzten Runde hatte Holgado einen Vorsprung von über zwei Sekunden auf Escrig herausgefahren. Gonzalez hatte auf Position 6 liegend einen Vorsprung von einer knappen Sekunde auf Agius.

Daniel Holgado ließ in der letzten Runde nichts mehr anbrennen – der Spanier siegte mit 2,265 sec Vorsprung auf Ivan Ortola. Ortola hatte sich kurz vor der Ziellinie noch Alex Escrig geschnappt. David Alonso und Daniel Munoz komplettierten die Top-5.

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Manuel Gonzalez wurde Sechster – er konnte die WM-Führung auf Izan Guevara, der aus Katar null Punkte mitnimmt, auf 13,5 Zähler ausbauen. Der Intact-Pilot hat in zwei Wochen in Portimao seinen ersten Matchball.

Agius, Rueda, Salac und Vietti komplettierten die Top-10 in Katar.